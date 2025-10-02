LIVE! ROMA-LILLE: 0-1 (6′ Haraldsson). Dentro Konè, venti minuti alla fine

È tutto pronto all’Olimpico per Roma-Lille, seconda giornata della fase campionato di Europa League 2025/26. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:45 con diretta su Sky Sport Calcio.
I giallorossi di Gasperini cercano conferme dopo le ultime vittorie in Serie A e puntano a consolidare il primato nel girone europeo, mentre il Lille arriva in Italia con l’obiettivo di sorprendere e guadagnare punti preziosi. Segui qui live con tutti aggiornamenti, le ultime sulle formazioni e vivi le emozioni con la cronaca diretta del match.
LA CRONACA DEL MATCH
SECONDO TEMPO
69′ – CAMBIO ROMA: dentro Konè, fuori Cristante.
68′ – CAMBIO LILLE: fuori Verdonk, dentro Perraud.
62′ – TRIPLO CAMBIO LILLE: escono Giroud, Bentaleb e Haraldsson. Entrano Pardo, Igamame e André.
60′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Bouaddi per un fallo su Soulè.
56′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Soulè, colpo di testa di Ferguson con palla che sfiora il palo alla destra di Ozer!
55′ – CAMBI ROMA: dentro Mancini ed El Shaarawy, fuori Hermoso e Pellegrini.
54′ – OCCASIONE LILLE: Giroud lanciato in area calcia col sinistro, grande parata di Svilar!
50′ – Conclusione di Pellegrini dalla distanza, palla molto lontana dai pali.
46′ – Si riparte. Cambio nella Roma: dentro Rensch al posto di Tsimikas.
PRIMO TEMPO
45′- INTERVALLO: Roma sotto di un gol, Lille avanti grazie a un gol realizzato da Haraldsson dopo pochi minuti, complice un errore di Tsimikas. Poche occasioni per i giallorossi che faticano a reagire, l’unica vera clamorosa palla gol capita sui piedi di El Aynaoui ma Mandi salva sulla linea.
45′ – Due minuti di recupero.
35′ – OCCASIONE ROMA! Batti e ribatti in area, El Aynaoui batte a porta vuota ma Mandi salva sulla linea!
30′ – OCCASIONE LILLE: sinistro a incrociare di Sahraoui, palla che esce di pochissimo alla sinistra di Svilar!
25′ – ROMA PERICOLOSA! Destro di Pellegrini deviato, blocca Ozer!
22′ – ROMA PERICOLOSA! El Aynaoui servito da Pellegrini ha spazio dal limite per calciare, conclusione strozzata, palla a lato!
15′ – Soulè ci prova col sinistro da posizione decentrata dopo un bello spunto di Wesley, palla alta.
9′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Verdonk per un intervento in ritardo su El Aynaoui.
6′ – GOL DEL LILLE. Segna Haraldsson con un destro potente dall’interno dell’area dopo un pallone perso malamente da Tsimikas. Roma subito sotto.
1′ – Ad agire da centrale è Evan Ndicka, con Celik a destra e Hermoso a sinistra.
0′ – Fischio di Lambrechts, comincia Roma-Lille!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO STADIO OLIMPICO
Ore 17:50 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: Gasperini tiene fuori Mancini e Konè, spazio a Hermoso, Tsimikas e El Aynaoui. In attacco spazio a Ferguson.
📋 La nostra formazione per Roma-Lille 💪 #ASRoma #UEL pic.twitter.com/Zjlctwo0ub
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 2, 2025
Ore 17:40 – Questa la formazione ufficiale del Lille: Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud.
Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra la capitale, ma tira un forte vento. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da sciogliere diversi ballottaggi, uno di questi è stato sciolto a favore di Lorenzo Pellegrini, che giocherà dall’inizio.
ROMA-LILLE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.
A disp.: Marcaccini, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Koné, Mancini, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El-Shaarawy.
LILLE (4-4-2): Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud. All. Genesio.
A disp.: Bodart, Merzouk, Ngoy, Fernandez-Pardo, Broholm, Perraud, Mukau, André, Tiago Santos, Raghouber, Igamane, Goffi.
Arbitro: Erik Lambrechts.
Assistenti: Jo De Weirdt, Kevin Monteny.
Quarto ufficiale: Jasper Vergoote.
VAR: Bram Van Driessche.
AVAR: Tiago Martins.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Stasera gran partita de El Aynaoui e, magara, segna Evandro l’irlandese.
DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪💛❤️💛❤️💛❤️
Il turnover me preoccupa sempre …!!!
Forza Roma!!!! Magnamoli
Abbiamo 4 giocatori in campo del nuovo mercato.
Formazioni delle migliori , dajeeeeee Roma
el aynaoui è un bel giocatore, arriverà il suo momento di gloria: Qualità, quantità, corsa, gol e assist
Forza Roma!!!!!
p.s. come detto qualche settimana fa, sono sempre più convinto che Tsimikas presto toglie il posto da titolare ad Angelino, il turco molto più funzionale ad un Angelino che quest’anno sembra essersi perso rispetto agli ultimi 2 anni.
É Greco ….
Greco… è greco
E’ imbranato… non si possono perdere palloni così… ridatemi Angelino allora…
Chiamarlo turnover forse è esagerato, perché Hermoso prima dell’infortunio era considerato un titolare, Ferguson idem e Pellegrini lo è diventato da un 15 giorni, forse giusto il marocchino e il greco che comunque sono comunque 2 ricambi validi.
Bisogna vincere senza se e senza ma. Daje tutta!!!!
Non ha detto titolari, ha detto turn over. Sai il significato di turn over? rispetto domenica ci sono 5 giocatori differenti. Mezza squadra
Dai dai dai, vediamo se Tsimikas replica con un bell’assist!
🫠
l’hai tirata……
Sì, al Lille l’assist.
Titolare/ riserva concetti obsoleti.
Fra campionato coppa Italia UEFA League ed impegni delle Nazionali ci sono circa 60 partite potenziali in una stagione
C’è e ci sarà spazio per tutti.
Logicamente 7/8 calciatori saranno più impiegati ma Gasperini punta molto sulle sostituzioni e si devono fare trovare PRONTI
______
El Aynaoui è il naturale sostituto di KONE.
Pellegrini può DEVE tornare ATLETA e lo può fare.altri molto amati probabilmente NO.
le Ferrari in garage servono a poco , per giocare servono atleti sani
Ma che c ha combinato Tsimikas. Vaff.
Ecco va, il greco ha toppato e avremo preso gol. ma mannaggia la maiala
Ma come se fa??????
Tsimikas ed El Aynaoui due pasticci nei controlli, di basso livello.
Errori da principianti.
Tsimikas … Senza parole😡
Alla faccia dell’esordio🫡
Soulè ha rotto il caxxo con i giochetti …e basta, a volte serve velocizzare e non capisce
non mi piace come siamo messi in campo
la squadra mi sembra slegata, arrivano sempre loro su tutte le seconde palle.
Arbitraggio di m che fischia a senso unico.
ELA non gira e centrocampo idem, deve fare calcio lui non cristante ma zero idee e sempre timoroso
Sveglia
Gli arbitraggi in coppa sono vergognosi: questo non ci fischia nulla. Ma che abbiamo fatto di male?
Secondo messaggio della chat.
I turnover me preoccupano. Non ho un cavolo di buon ricordo di turnover.
Mancano di concentrazione, stanno prendendo la partita troppo alla leggera non possiamo essere inferiori a sti scappati de casa Sveglia!!!
30min 0 azioni. Che noia.
Poi magari si vince ma il calcio è anche divertimento.
Soulè poi mi sta irritando parecchio, da diverse partite.
Soule è questo… se pensiamo che possa essere dybala ci sbagliamo; non ha quella tecnica, non ha velocità, ma un buon driblign e un buon sinistro.
Buon giocatore, ma se soule sta giu, chi metti? el sharawy? chi? l’unico era baldanzi che hai fatto fuori dalla lista per dybala che è piu in infermeria che altro.
Fergusson mi sembra involuto, appesantito…
Celik fino a adesso il migliore in campo, insieme a Wesley.
Ma El Aynaoui troppo leggero, Cristante sappiamo pregi e difetti, non possiamo certo aspettarci giocate di qualità.
Soule fumoso
Gasperini togliesse Tsimikas che sembra Karsdorp sulla corsia opposta.
Io lo dico da inizio anno, mancano giocatori di tecnica.
Il.greco e Wesley due buoni panchinari, come lo EL.
Pensare che nel ruolo del franco marocchino avevi Paredes lo scorso anno e Saelemakers al posto di Wesley dovrebbe farvi capire il.downgrade che ha subito questa squadra.
DOMANDA: ma un attaccante generico come può giocare in questa Roma? non gli arriva un pallone, solo sponde, solo tanta corsa a rincorrere…
Squadra spaventosamente scarsa tecnicamente.
La Roma non mi sta piacendo affatto. Troppi errori poca incisività davanti e Ferguson pare impalpabili
ferguson impalpabile? combatte da solo in mezzo a 3 …palla lunga con la speranza che gli riesca qualcosa! Non ha avuto una che è una palla decente
Nuovi acquisti non so buoni lo ripeterò all’ infinito.Ribaltiamola con Pellegrini e Dovbik nella ripresa
grazie per 25 mil Elaynoui non segna da 1 metro a porta vuota e gran assist ma per il lille…
non la buttiamo dentro neanche con le mani! siamo di una pochezza disarmante, ma la partita è ancora lunga!
Arbitraggio a parte, il Lillè ci sta sbatacchiando un pò troppo. Tra interventi imprecisi e conclusioni approssimative, si stanno agitando i fantasmi del Toro
Il lille è superiore tecnicamente e si vede nel modo in cui gioca.
noi facciamo impostare il gioco il piu delle volte a ndicka per capirci…
Davanti siamo zero
l’assenza di Kone’ si sente tropo
Poca, pochissima qualità
Manca davvero un Paredes che disegna calcio comunque. Purtroppo è andato al Boca e sta facendo la differenza pure lì.
Male, male primo tempo veramente brutto. Davanti quasi nulli e dietro ballismo. Speriamo qualcosa di diverso nella rispresa se no non la riprendiamo piu
Migliore della Roma in questo primo tempo Celik, e questo la dice tutta per una partita che dovrebbe essere d’attacco.
Qualità? Zero.
Quantità? Neanche troppa.
Comunque nulla é deciso, c’è tempo per ribaltarla.
Quando Gasperini parla di zoccolo duro e gli altri sono indietro… stasera ne abbiamo l’evidenza: il centrocampo senza Kone viene bucato continuamente. Ferguson sempre più involuto, male anche il greco ed Hermoso . Soulè dovrebbe imparare un po’ di più ad alzare la testa e cambiare gioco, piuttosto che intestardirsi a dribblare sempre. In questo deve imparare molto da Dybala. Il migliore finora è Celik e questo certifica come stiamo giocando
Su Soulé vedeva giusto Pruzzo
o dovbik o ferguson, il risultato è sempre quello. zero conclusioni, non fanno salire la squadra. l’inglese mi sembra peggiorare anziché migliorare. il buon
celik è il migliore. dai ,speriamo nel secondo tempo, proviamoci, non mollare.
sfr. ❤️🧡💛
CAPITOLO attaccante. Ho capito che l’attaccante della roma deve essere un giocatore d rugby, perchè è questo il lavoro che gli viene richiesto.
Continuamente palle sporche ricevute (idem quando gioca dovbyk), palle sbafgliate, palle lunghe a rincorrere, mai un cross preciso, nulla.
In questo caso il ragazzo corre tanto, ma il lavoro che gli viene richiesto è impossibile per la mole di passaggi “impossibili” che riceve ogni volta.
La squadra corre tanto, fisicamente c’è, ma purtroppo soffriamo maledettamente appena il gioco si velocizza un attimo: centrocampo tecnicamente scarso, ali poco incisive, trequartisti nulli con soulè che è un buon giocatore ma avrebbe bisogno di un cambio che guarda caso in europa luege è stato fatto fuori dalla lista (baldanzi) e di conseguenza ferguson non ha ricevuto NESSUN pallone giocabile per pungere, ma solo in appoggio ai compagni.
Il fisico c’è, ma è la tecnica che manca.
sì ok ma a parte tutte le palle scarse ce ne ha avuta una buona in area di rigore e ha prontamente sbagliato il controllo
Condivido, un attaccante può essere forte quanto si vuole ma se non gli arrivano palloni giocabili è tutto inutile
Attaccanti veri…. MANCANO gli attaccanti veri!!!!!
Lo sto ripetendo da Agosto: ferguson+soule’+elsha+dovbryk+baldanzi non valgono DELVECCHIO o MONTELLA. Almeno avessimo un’ ALA come Mancini, Taddei, Paulo Sergio ! Sveglia.
Sinceramente non me la prendo con Ferguson.
Si sbatte come un leone pure solo contro 4, ma non è previsto alcun assist per lui.
Male Soule’, pare giocare a nascondino.
Loro sono belli caxxuti, noi ci siamo “messi al passo” dopo il goal, peccato che l’arbitro al minimo contatto nostro fischia ed a loro permette il contrasto…
Al momento loro sembrano giocare più a memoria di noi…e te credo.
Oggi è dura!
FORZA ROMA
sul gol sbaglia Hermoso che piuttosto che passare col destro a Svilar da na pellaccia al greco pressato che ce mette del suo. El Anaoui e wesley tra i meno peggio. Per il resto troppa fretta e tanta ma tanta povertà tecnica.
El Haynoui e Cristante assieme non vanno bene
Mi è piaciuto solo el esnauy , mancano geometrie e li c è solo dybala . Il terzino greco un mezzo disastro.
Ndicka centrale è inguardabile ed un danno, Celik il migliore, Ferguson impresentabile, Soule’ calcisticamente ottuso
Soule deve imparare a passare la palla prima e non giocare per conto suo, così come Cristante si deve prendere qualche responsabilità ci sono state 2/3 volte con Wesley libero sulla fascia ,per dargli la palla velocemente ed invece la passa a tre metri a Celik che sta a fianco a lui più dietro di Wesley, ma dai poi ti raccomando Ermoso sta sbagliando tutto, non ne combina una giusta, siamo slegati se gli attaccanti salgono a fare pressione deve salire tutta la squadra altrimenti ci mettono in mezzo come stanno facendo e il pressing degli attaccanti non serve a nulla diventa controproducente
se non sai stoppare il pallone perdi la partita
Ferguson 38 milioni di riscatto ma per favore scarso come pochi non è bono a stoppare una palla. Dovbik anche se inadatto al calcio di Gasperini ne vuole dieci di Ferguson. Molto mediocre tutto il resto
Migliori in campo Celik e Wesley. Peggiore in assoluto un disastroso Tsimikas.
Si vede la differenza quando non c’è l’incessante azione di raccordo e di interdizione di Konè: la lentezza e i limiti tecnici della generalità della rosa emergono drammaticamente. E non è una questione di impostazione tattica.
Si stenta a indovinare chi, nonostante l’atteggiamento che Gasperini è riuscito a infondere, possa segnare.
Questo è il risultato di una campagna aquisti scadente
Stasera stiamo vedendo quanti giocatori sono scarsi.
Forza ragazzi, non disperare! Questa partita si può ribaltare se ci organizziamo un attimo meglio. Confido molto nel mister.
troppa mediocrità…..manca qualità…. soprattutto a centrocampo……confido nella fortuna….
El Aynaoui 2️⃣5️⃣ milioni di euro !!
Presi a pallonate dal Lille.
Il problema non sono i giocatori ma chi è al timone.
Questi sembrano non aver mai giocato assieme. Gioco e tattica assenti.
E queste lacune si sono viste anche nelle precedenti partite che abbiamo vinto.
ma chi vuoi che segna …..li davanti ci sono due che non ne fanno uno
per carità…. oggi ( spero x ora) siamo a zero
svilar , pellegrini e soulè gli unici che sanno stoppare i l pallone , ma a noi piacciono tanto i maratoneti
