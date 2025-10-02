LIVE! ROMA-LILLE: 0-1 (6′ Haraldsson). Dentro Konè, venti minuti alla fine

È tutto pronto all’Olimpico per Roma-Lille, seconda giornata della fase campionato di Europa League 2025/26. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:45 con diretta su Sky Sport Calcio.

I giallorossi di Gasperini cercano conferme dopo le ultime vittorie in Serie A e puntano a consolidare il primato nel girone europeo, mentre il Lille arriva in Italia con l’obiettivo di sorprendere e guadagnare punti preziosi. Segui qui live con tutti aggiornamenti, le ultime sulle formazioni e vivi le emozioni con la cronaca diretta del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

69′ – CAMBIO ROMA: dentro Konè, fuori Cristante.

68′ – CAMBIO LILLE: fuori Verdonk, dentro Perraud.

62′ – TRIPLO CAMBIO LILLE: escono Giroud, Bentaleb e Haraldsson. Entrano Pardo, Igamame e André.

60′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Bouaddi per un fallo su Soulè.

56′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Soulè, colpo di testa di Ferguson con palla che sfiora il palo alla destra di Ozer!

55′ – CAMBI ROMA: dentro Mancini ed El Shaarawy, fuori Hermoso e Pellegrini.

54′ – OCCASIONE LILLE: Giroud lanciato in area calcia col sinistro, grande parata di Svilar!

50′ – Conclusione di Pellegrini dalla distanza, palla molto lontana dai pali.

46′ – Si riparte. Cambio nella Roma: dentro Rensch al posto di Tsimikas.

PRIMO TEMPO

45′- INTERVALLO: Roma sotto di un gol, Lille avanti grazie a un gol realizzato da Haraldsson dopo pochi minuti, complice un errore di Tsimikas. Poche occasioni per i giallorossi che faticano a reagire, l’unica vera clamorosa palla gol capita sui piedi di El Aynaoui ma Mandi salva sulla linea.

45′ – Due minuti di recupero.

35′ – OCCASIONE ROMA! Batti e ribatti in area, El Aynaoui batte a porta vuota ma Mandi salva sulla linea!

30′ – OCCASIONE LILLE: sinistro a incrociare di Sahraoui, palla che esce di pochissimo alla sinistra di Svilar!

25′ – ROMA PERICOLOSA! Destro di Pellegrini deviato, blocca Ozer!

22′ – ROMA PERICOLOSA! El Aynaoui servito da Pellegrini ha spazio dal limite per calciare, conclusione strozzata, palla a lato!

15′ – Soulè ci prova col sinistro da posizione decentrata dopo un bello spunto di Wesley, palla alta.

9′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Verdonk per un intervento in ritardo su El Aynaoui.

6′ – GOL DEL LILLE. Segna Haraldsson con un destro potente dall’interno dell’area dopo un pallone perso malamente da Tsimikas. Roma subito sotto.

1′ – Ad agire da centrale è Evan Ndicka, con Celik a destra e Hermoso a sinistra.

0′ – Fischio di Lambrechts, comincia Roma-Lille!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 17:50 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: Gasperini tiene fuori Mancini e Konè, spazio a Hermoso, Tsimikas e El Aynaoui. In attacco spazio a Ferguson.

Ore 17:40 – Questa la formazione ufficiale del Lille: Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud.

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra la capitale, ma tira un forte vento. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da sciogliere diversi ballottaggi, uno di questi è stato sciolto a favore di Lorenzo Pellegrini, che giocherà dall’inizio.

ROMA-LILLE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

A disp.: Marcaccini, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Koné, Mancini, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El-Shaarawy.

LILLE (4-4-2): Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud. All. Genesio.

A disp.: Bodart, Merzouk, Ngoy, Fernandez-Pardo, Broholm, Perraud, Mukau, André, Tiago Santos, Raghouber, Igamane, Goffi.

Arbitro: Erik Lambrechts.

Assistenti: Jo De Weirdt, Kevin Monteny.

Quarto ufficiale: Jasper Vergoote.

VAR: Bram Van Driessche.

AVAR: Tiago Martins.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini