GENESIO: “Abbiamo meritato la vittoria. Roma più favorita di noi alla vittoria finale ma possiamo giocarcela”

Bruno Genesio, tecnico del Lille, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei francesi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Come si esce da un match come questo?

“Si esce stanchi, come ci era successo col Lione. Era un copione molto simile. I tre rigori non mi erano mai capitato. Emozioni forti, ma abbiamo meritato la vittoria. E’ una bella ricompensa per il gruppo, ma non abbiamo ancora fatto niente”.

Il portiere?

“E’ un ragazzo che ha cambiato paese, lingua e allenamenti. Aveva già parato un rigore col Lorient, ma farlo in Europa League gli darà un’ulteriore spinta”.

Partita simile col PSG?

“No, hanno caratteristiche diverse. La Roma è una delle favorite, è incoraggiante questa vittoria per il seguito della competizione. Il PS è diversa dalla squadra affrontata stasera”.

Il Lille è una delle favorite?

“La Roma è una delle favorite, è abituata a giocare le coppe, ha esperienza, è più favorita rispetto a noi. Ma noi abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. quando ci sarà l’eliminazione diretta dovremo essere più performanti”

