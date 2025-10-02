CRISTANTE: “Partita aperta, potevamo anche vincerla. Dobbiamo continuare sulla nostra strada”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lille. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Seconda sconfitta casalinga per la Roma. C’è qualcosa che manca giocando in casa?

“Penso che le partite siano tutte toste, sia in casa che fuori. Chiaramente con il pubblico fa più male perdere. Dobbiamo analizzare la partita per quello che è. È stata una partita molto aperta, potevamo anche pareggiare o vincere”.

Il mister ha deciso di puntare stabilmente su una staffetta Ferguson-Dovbyk?

“Il mister ha diverse soluzioni. L’ha fatto nel suo passato e lo sta facendo anche con noi, ha soluzioni diverse”.

Avete equilibrio?

“L’abbiamo dimostrato in campionato. Abbiamo subito poco, ci sta subire ogni tanto il gol. Penso che siamo solidi, anche a centrocampo e in attacco. Dobbiamo continuare sulla nostra strada”.

Come state fisicamente?

“Fisicamente bene. Adesso con il fresco sarà anche più facile, perché finora ha fatto molto caldo, ma fisicamente stiamo bene”.

Nello spogliatoio vi siete detti qualcosa sul rigore?

“Sono venuto direttamente qua, non ci sono passato”.

Il mister vi ha detto qualcosa all’intervallo?

“Ci ha detto che la partita era aperta. Non era facile, ma dovevamo pressare e provare a fare gol”.

