SVILAR: “Fatti più errori del solito, peccato per quel gol preso dopo cinque minuti”

Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lille. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Una serata amara, una sconfitta evitabile…

“Ovviamente potevamo fare meglio, almeno pareggiarla… Ma andiamo avanti”.

È mancata brillantezza?

“Sì. Magari abbiamo fatto qualche errore in più del solito, è un peccato ma andiamo avanti. Tra due giorni saremo a Firenze”.

Le tue parate hanno fatto la differenza…

“Io faccio il mio, peccato per il gol al quinto minuto. Qualcosa si poteva evitare, ma come ho già detto si va avanti”.

Perché non vedi i rigori?

“Alla fine li guardo sempre, penso che quello che va a tirare ha tanto coraggio e anche lui voleva segnare. Peccato, il prossimo lo segnerà”.

