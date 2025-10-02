ROMA-LILLE 0-1: le pagelle

Seconda giornata di Europa League amara per la Roma di Gasperini, battuta 1 a 0 dal Lille all’Olimpico: i giallorossi sprecano per ben tre volte un rigore fatto ripetere dall’arbitro ed escono sconfitti.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i francesi nel match valido per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 2025/2026:
Svilar 7 – Non può nulla sulla conclusione potente e ravvicinata di Haraldsson. Nella ripresa salva più volte la porta, ma non basta.
Celik 6,5 – Sempre preciso nelle chiusure, è uno dei pochi a strappare qualche applauso stasera.
Ndicka 5,5 – Gasp concede un turno di riposo a Mancini e schiera l’ivoriano al centro della difesa. Non fa una gran partita.
Hermoso 4,5 – Soffre la vivacità di Haraldsson, sbaglia troppo negli appoggi. Dal 55′ Mancini 5,5 – Non riesce risollevare la baracca.
Wesley 5,5 – Discreta spinta nel primo tempo, male invece nella ripresa con tanti cross imprecisi.
Cristante 5 – Corre a vuoto. Dal 69′ Konè 6 – Cerca di dare la scossa ai suo. Un suo destro, leggermente deviato, termina di pochissimo a lato.
El Aynaoui 5 – Sbaglia anche lui in occasione del gol partita del Lille. Brutta partita, in linea con quella di molti suoi compagni.
Tsimikas 4,5 – Perde un pallone sanguinoso che costa il gol ai suoi. Gasp lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Rensch 6 – Schierato a sinistra, ci prova ma non è il suo ruolo ideale.
Soulè 4,5 – Non salta mai l’uomo ed è troppo prevedibile, sia nelle giocate che nelle conclusioni. Nel finale partecipa in modo decisivo al festival dell’errore dal dischetto.
Pellegrini 5 – Partenza promettente, poi sparisce dal campo. Dal 55′ El Shaarawy 5 – Il suo ingresso nella ripresa non sposta nulla.
Ferguson 4,5 – Tra i peggiori in campo. Inconsistente. Dal 78′ Dovbyk 4,5 – Ripiomba nel vortice dopo il gol col Verona: sbaglia due volte lo stesso rigore, vanificando il possibile e prezioso pari.
GIAN PIERO GASPERINI 5 – La Roma incassa la sua seconda sconfitta stagionale, anche questa all’Olimpico e per 1 a 0. Brutta partita di una squadra che va ancora troppo a corrente alternata.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Sconfitta che non pregiudica nulla, continuiamo a lavorare e i frutti arriveranno.
Secondo te il carbonaro ha sbagliato tutto stasera?
A Celik oggi voto 7. unico a giocare nella Roma.
Ma il problema è riuscire a tirare in porta. Sembra che i giocatori della Roma si divertano a girare attorno all’area.
tutti male, si salvano solo Mile e Zeki…
Al di là dei rigori sbagliati, Dovbyk a me è sembrato in crescita di voglia e di condizione. A differenza di Ferguson e di quasi tutti gli altri.
Non ci sono commenti.
Una vergogna. Tutto qui
Stiamo a gioca co Dobvik, Sule e Faraone,. Attacco zero. Difesa e portiere super. Peccato che abbiamo preso un allenatore che gioca all attacco.
caduti nella mediocrità, forse non possiamo ancora definirci “ottima squadra”.
5 a Gasperini !? Non è andato lui in campo e dietro, in panchina, mi dite chi doveva far entrare per migliorare la sqaudra? Ci ha provato con Mancini e Kone che le hanno giocate tutte e si meritavano un turno di riposo, ma dopo tre rigori sbagliati sono cadute le braccia anche a loro.
Bah!!!
Senza parole, Forza Roma 💛❤️
A parte gara 1 col Bologna, la Roma ha quasi sempre giocato in maniera orribile grazie all’ennesima campagna acquisti strampalata dove sono stati spesi un mucchio di soldi per restare come al solito con un pugno di mosche in mano.
da salvare solamente svilar, il migliore e
celik. il resto è meglio stendere un velo pietoso. il peggio senza ombra di dubbio
dovbik. a mia memoria non ricordo un
calciatore della roma sbagliare 2 rigori.
voto 3. soule ‘ tanto fumo e poco arrosto,
con la ciliegina del rigore sbagliato.
voto 4. tutti gli altri 4.5 .campagna acquisti disastrosa. wesley, el anayui
ferguson……boh……ma in Italia non c’era niente di meglio.
gasp…..testa bassa e falli lavorare..ma
lavorare di brutto.
sfr. ❤️🧡💛
Dovbyk ha sbagliato 2 rigori perché il
Portiere ha barato nettamente
D’accordo con i voti. Soltanto Svilar e Celik, il tanto vituperato in passato Celik, si sono salvati dal naufragio generale, con particolare nota di demerito per chi ha sbagliato i rigori e per chi ha causato il gol dei francesi.
troppo lento il giro palla,soprattutto quando si passa la metà campo .giocatori limitati come cristante ed altri innammorati della palla come soulè e wesley
El Aynaoui per me da 6,5…. decisamente tra i pochi a salvarsi con merito.
Dovbyk non può avere 4,5… esistono anche i 3!
quando si cambia la linea di difesa che sino ad ora ha sempre funzionato bene ed in più si cambia anche la linea mediana questo è il risultato. in partite come questa contro una buonissima squadra e assolutamente vietato fare esperimenti. voto Gasperini 4 ,non serve riaggiustare la squadra nel secondo tempo, ormai la frittata era stata fatta! nel primo tempo la Roma era in grande confusione ed in questo caso specifico le colpe sono in primo luogo dell’ allenatore.n.b. ho sempre amato Gasperini, ma stasera mi ha delusa!
Umore nero dei tifosi.
Ma lavori in corso. Un po di pazienza non guasta.
