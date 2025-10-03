Roma-Lille, la moviola: tonfo di Lambrechts, pessima gestione del belga

Una serata da dimenticare per Erik Lambrechts all’Olimpico. L’arbitro belga ha gestito Roma-Lille con grande difficoltà, tra decisioni sbagliate e un finale surreale legato al rigore ripetuto tre volte. Tante le critiche arrivate dai quotidiani sportivi, con voti impietosi.
Un arbitraggio insufficiente, macchiato da errori di valutazione e da un finale grottesco. Roma-Lille resterà nella memoria anche per la direzione di Lambrechts, bocciato da tutti i quotidiani.
La Gazzetta dello Sport – Voto 5
Errore pesante al 55’, quando ammonisce Bouaddi invece di Verdonk, già ammonito e quindi da espellere. Episodio non correggibile dal VAR. Nel finale, il rigore concesso per fallo di mano di Mandi (34’ st) diventa un caos: penalty fatto calciare tre volte, con decisioni discutibili e gestione rivedibile.
Corriere dello Sport – Voto 4,5
Il giornale sottolinea la svista sul braccio largo di Mandi, corretto dal VAR con un rapido richiamo. Poi la sequenza da romanzo: il rigore battuto da Dovbyk e respinto da Ozer, da ripetere due volte per ingresso anticipato in area e per la posizione irregolare del portiere. Terzo tentativo valido, ma senza gol.
Il Tempo
Il quotidiano romano parla di una gara gestita male fin dal primo tempo, con tanti falli fischiati e scarsa uniformità nei cartellini. Grave errore sul fallo di Verdonk (non espulso), poi il pasticcio sul rigore ribattuto tre volte. Anche qui si evidenzia l’inesperienza di Lambrechts in una partita tesa e delicata.
Il Romanista – Voto 5,5
Il giornale vicino ai colori giallorossi definisce “storica” la direzione di Lambrechts, ricordando che mai si era visto un rigore fatto calciare tre volte e sempre fallito. Grave l’errore sull’ammonizione a Bouaddi invece che a Verdonk, già ammonito. Nel finale, inspiegabile il recupero: appena 6 minuti totali nonostante i 5’40’’ persi sul rigore.
Gestita male o no la situazione non cambia. La Roma è uscita da quella partita con le ossa rotte incapace di segnare un gol non solo nella situazione piú favorevole, un rigore, ma nell’incredibile opportunità concessa della tripla ripetizione ed in tutte e tre la Roma non ha segnato.
Non ci sono giustificazioni. Li davanti la Roma non esiste perchè chi dovrebbe segnare é incapace di farlo. La Roma ad oggi non ha centravanti degni di questo nome in grado di indirizzare una partita, sono solo numeri nella rosa.
Dove sta il problema sui tre rigori ripetuti?
Se quelli entravano in continuazione in area, ha applicato il regolamento.
La cosa grave l”ha commessa nel non sanzionare correttamente l’autore del fallo, che già ammonito meritava il rosso .
E alla fine siamo stati penalizzati , e fu sta pure qualcuno che dice che siamo stati favoriti , o comunque che l”arbitraggio ha provato ad aiutarci ect ect.
Ma vergognatevi.
Gaetà, a te dispiace solo che il rigore tirato tre volte non sia capitato contro di noi, perché avresti potuto scatenare una polemica eterna sui complotti euromondiali volti a danneggiare l’ASR.
rossetti deve aver avuto qualche problema com roma e la Roma.. ogni partita giochiamo sempre 12 contro 11
Tutto giusto, arbitro censurabile. Ma ragazzi, dopo la prestazione di ieri non mi attaccherei all’ennesimo incapace che mandano ad arbitrarci. Ieri è stata un’apocalisse tecnica, una sagra degli errori davvero non commentabile con un linguaggio elegante. Salvo solo Celik, tutto il resto, compreso Svilar (nonostante tre paratone) che ha sbagliato troppo spesso rinvii e appoggi. Sembravano rintronati.
Mak scusami , ma è una vita che sento giustificazioni, le stesse che sentivo prima di calciopoli, il fatto che noi commettiamo degli errori , non significa che devono passare in secondo piano le porcherie arbitrali, l’arbitro di ieri sera ha arbitrato a senso unico , tutto a favore dei francesi
Se ne deduce che così diventa difficile , a volte, mettere una pezza agli errori commessi.
Altre squadre , altri giocatori hanno durante la stagione , momenti di difficoltà , e li superano perché spesso arriva l’aiutino , perché la stampa li protegge , ci sta gente che ha vinto , partite e/o trofei in questo modo , nonostante il loro livello fosse uguale oppure inferiore al nostro, parlo di livello tecnico.
E alla fine , non mi riferisco a te, devo leggere che ci ha pure aiutato , in una partita dove la mancata espulsione è più determinante dei tre sbagli dal dischetto.
Ora siccome io sono limitato , cerco di spiegarmi, espellere un giocatore , soprattutto con più di un ‘ora da giocare, ti comporta un cambio tattico notevole .
Non significa che avremmo vinto in scioltezza, spesso non abbiamo vinto in 11 vs 10, ma sicuramente ci avrebbe evitato le continue ripartenze dei francesi , o comunque le avrebbe limitate.
era una partita da vincere strategicamente. Il Gasp sapeva le condizioni dei nostri giocatori, e sapeva che i francesi fanno pressing e gioco in velocità. Serviva un allenatore come Ranieri, uno che adatta il modulo sul momento. Purtroppo il Gasp, è come Zeman, non si piega alle strategie. Zeman è stato un grande allenatore perdente, speriamo che Gasp prenda esempio da Ranieri.
In realtà il var può intervenire quando c’è uno scambio di persona:
Il VAR può essere utilizzato per rivedere quattro tipi di decisione: goal e violazioni che li precedono, cartellini rossi, rigori e scambio di identità quando si assegna un cartellino.
Rispondo a “Gaetano da Sarno Giallorossa”: sono tra quelli che la tua tesi la sposa in pieno. Ho sempre pensato che l’arbitro e il rispetto del regolamento non debbano mai inficiare su una prestazione, per quanto penosa. Pertanto sono d’accordissimo con te. Solo che ieri ho visto una squadra molle, senza attributi, poco rispettosa della maglia e dei tifosi. E la mollezza e la leggerezza con cui sono stati battuti i tre rigori ne sono la prova: hai la possibilità di raddrizzare una partita nella quale hai fatto più che schifo, complessivamente, e te la giochi cosi? La mia è amarezza. Poi hai ragione tu: dammi il mio, espelli chi deve essere espulso e vediamo come va.
Certo che ad arbitri l`Uefa ci manda sempre dei ”campioni”.
In settimana ironicamente si era parlato di un ritorno di Taylor…..beh chi e’ venuto al suo posto non lo ha fatto rimpiangere!!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.