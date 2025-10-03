Zaniolo: “A Roma essere sulla bocca di tutti a 18 anni non è facile, ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo”

Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma ora all’Udinese, parla ai microfoni dell’edizione odierna de La Repubblica. Questo uno stralcio delle sue parole al quotidiano:
Dalle bravate con Kean nell’Under 21 alla lite al Viola Park coi primavera della Roma, c’è qualcosa che non rifarebbe?
“Certo, tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall’altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall’inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po’ la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei”.
Quando Mourinho sollevò contro di lei le critiche feroci del tifo romanista, come fece a sopportare la pressione?
“Forse all’esterno non si è percepito quanto io abbia sofferto nel dovere lasciare la Roma. Era e resta un club che amo. Ci sono stato benissimo ed è stata dura lasciarmi con la piazza, con la società, con le persone. Forse non l’ho fatto percepire, perché preferisco tenermi le cose dentro”.
Il momento più bello della sua carriera finora?
“Il gol a Tirana in finale di Conference League una delle più grandi emozioni della mia vita. Poi gli esordi: al Bernabeu in Champions, ancor prima di avere giocato in Serie A e con la Nazionale”.
Fonte: La Repubblica
se la matematica non è un opinione, a Roma hai esordito a 19 anni compiuti… perchè dire 18 anni 😅
p.s.
a conti fatti Roma è stata l’unica piazza che t’ha sopportato, supportato, valorizzato, amato.
grazie per la riconoscenza😳🥸
❤️🧡💛
Basta rinnovasse senza star li ad aspettar la gobba… al posto di andare in Turchia, rinnovava e stop, anche perche’ poi alla fine la gobba manco l’ha piu’ voluto.
Cara la mia vecchia gobba che ora ha la gastrite perche’ vede vincere Interisti e meridionali ogni anno.
Nico, te sei bruciato, hai dimostrato qualcosa, ma se non gira il cervello…
Grazie per Tirana.
SFR
Bruciato? Gioca i Serie A, domenica scorsa ha fatto un gol bellissimo ed un altro tiro salvato dal portiere.
MS 44.
se sei ironico ok. altrimenti sei come lui,
e ti assicuro non è un complimento.
sfr. ❤️🧡💛
ama talmente la Roma, che quando ha
segnato contro, si è tolto la maglia ed
ha esultato come fosse il primo gol in
carriera. ha malmenato due giovani della primavera, esultava sotto la curva dei romanisti in segno di sfida…..però dice
di amare la Roma…..a zanio’ ma vedi di
andare aff@@@@@o.
sfr. ❤️🧡💛
letto e sottoscritto. Bimbominkia adesso comincia a rimpiangere quello che poteva essere ma non lo ha fatto accadere per il suo sentirsi un campione arrivato e affermato.
Adesso sei uno dei tanti che passano inosservati mentre a Roma potevi diventare un Re .
Sempre e solo Forza Roma!!
Ancora parli!
Ringrazia tu madre per l’esposizione mediatica…
in mano al procuratore,che ad ogni spostamento di squadra incamera soldi, ogni sei mesi cambia club,ci avevo creduto,e a casa mia ancora mi prendono in giro , Boskov aveva ragione, la testa di un giocatore è buona solo per portare il cappello .
Ancora parla sto soggetto..Gambe de marzapane,cervello de pongoArrivato a 26 anni suonati non è titolare manco a udine.Bella carriera.
Ho sempre pensato potessi essere il futuro della Roma invece hai mandato un certificato per non giocare. Mourinho in un dopo partita, mi sembra fosse a Reggio Emilia col Sassuolo, disse ” Il ragazzo mi ha detto che non vuole più giocare nella Roma”. Ecco questo dice tutto.
E circa l’esposizione mediatica dovresti guardare all’interno dei tuoi affetti più cari che altrove, forse troverai delle risposte da una bocca a c..o di gallina.
Il tuo amore l’abbiamo visto nell’esultanza al gol dell’ultimo Roma -Atalanta dove hai gioito come, per l’appunto, manco a Tirana.
Ha 18 si dice quello che si pensa a 24 ci devi stare attento che ti si ritorce contro. Dispiace che continua a parlare di Roma ormai sono 3 anni che non c’e’ piu’, chi parla al passato come exgiocatore…forse lo e’. Ti puoi lamentare dell’ambiente come fanno quelli andati via per forza tu ai scelto penso sia diverso eh, fatti una vita a Udine e comincia ad essere serio.
