FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 3 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:05 – Tre romanisti convocati in Under 19

Il ct Bollini ha diramato la lista dei 22 azzurrini per le due amichevoli contro la Scozia (10 e 13 ottobre). Tra i convocati figurano tre giallorossi: Federico Nardin, Emanuele Lulli e Alessandro Di Nunzio. In lista anche Federico Coletta, ex Roma passato al Benfica nell’ultimo giorno di mercato. (Figc.it)

Ore 9:30 – De Rossi ha già l’accordo col Torino

Daniele De Rossi è più di una suggestione per la panchina del Torino. L’ex allenatore della Roma la scorsa settimana ha raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza 2027 con il club giallorosso ed è balzato in pole su Raffaele Palladino, Alessio Dionisi e il ritorno di Paolo Vanoli per l’eventuale sostituzione di Marco Baroni in panchina. C’è già un accordo di massima con Urbano Cairo. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – Assemblea Eca a Roma, Friedkin atteso in città

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, è atteso nei prossimi giorni a Roma per la 32ª Assemblea generale dell’ECA, in programma dal 7 al 9 ottobre nella Capitale. Friedkin, membro del comitato esecutivo dell’Associazione europea per club dal 2021, prenderà parte ai lavori insieme ai dirigenti senior delle società iscritte. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Tre rigori sbagliati, era già successo alla Lazio

L’errore dal dischetto dello stesso rigore per tre volte consecutive non è un primato della Roma: era già successo alla Lazio nel match del lontano 1984 contro il Napoli: allora l’eroe fu da Castellini, che parò due rigori a Giordano, per poi essere graziato sul terzo da D’Amico, che calciò fuori dopo che Agnolin aveva fatto ripetere il penalty tre volte. (Il Messaggero)

