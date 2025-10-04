La ricaduta di Dovbyk: dischetto rosso, l’ucraino è in crisi

Paulo Dybala non c’è e i centravanti latitano? No, troppo facile. La crisi degli attaccanti della Roma non ha in realtà molti retroscena o chiavi di lettura da spendere: per i diretti interessati le attenuanti ormai non reggono più, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. D’Urso). L’involuzione acuita dagli errori dal dischetto di Artem Dovbyk, in attesa del primo squillo di Evan Ferguson in condizioni fisiche non proprio brillanti, sembra in particolare la nuova eclissi di un attaccante prigioniero della propria “timidezza”.
Qui il gigante ucraino della Roma non sposta l’inerzia e dagli undici metri contro il Lilla, davanti alla porta che è diventata all’improvviso troppo piccola, si è rimpicciolito pure lui. Subendo l’onta del cambio di rigorista (Soulé…) dopo i due tiri falliti sullo stesso lato: un paradosso per l’ ex capocannoniere della Liga. E adesso? E ora c’è da lavorare soprattutto sul piano psicologico, rimandando a gennaio le sentenze.
Gasp, che raffinato motivatore di attaccanti è sempre stato, si trova davanti al difficile compito di rilanciare un centravanti, Dovbyk, che tutti sanno non essere il suo profilo ottimale per il gioco che ha in mente. La pazienza di Gasp potrebbe finire presto, se Artem non darà una sterzata decisa (al di là del gol contro il Verona di domenica scorsa) al suo presente in campo. Un’occasione potrebbe averla subito domani contro la Fiorentina per togliersi dalle spalle il fardello degli errori e dello scetticismo sempre più palese nei suoi confronti: contro i viola l’amico Dzeko, parte in causa, non potrà nemmeno “consigliarlo” come ha fatto prima della gara contro la squadra di Zanetti con tanto di ringraziamenti social di Artem. Il quale dovrà, nel caso, trascinare la Roma attingendo a piene mani al suo orgoglio per riscattarsi e riguadagnare consensi.
Ad aiutarlo, paradossalmente, potrà essere proprio la non eccelsa condizione del competitor interno Ferguson (il cui ultimo gol con un club risale al 24 ottobre scorso col Brighton): un appannamento del quale l’ucraino potrebbe egoisticamente approfittare per partire titolare al Franchi. E proprio in forza della sua reattività muscolare il centravanti ex Girona potrebbe riannodare il filo con il gol, forte di quello segnato ai viola nella scorsa stagione il 4 maggio. Con una certezza: nel caso di un nuovo calcio di rigore, non potendo tirarlo di sicuro Dybala (che contro il Lilla avrebbe probabilmente evitato la figuraccia dei compagni così come Pellegrini…), non sarà lui a presentarsi davanti a De Gea. Perché proprio nessuno riuscirebbe a trovare un’attenuante in caso dell’ennesimo errore…
Fonte: Gazzetta dello Sport
Non basta un gol per uscire dalla crisi, non basta un (vabbè due) rigore per entrarvi
La realtà è che abbiamo preso un allenatore che gioca all’attacco e gli abbiamo dato il reparto attaccanti oggettivamente più scarso degli ultimi 50 anni. Questa è la programmazione?
c’è El aynaoui che tira rigori o pellegrini. Il paradosso è che siamo pieni di rigoristi ma ne abbiamo sbagliati tre
elachi?
Non aveva ancora giocato ed è stato massacrato creando anche una rivalita con il compagno di squadra.Chi ha fatto questo?Risposta;chi si professa intenditore di calcio e tifoso della Roma.
la gente ha gli occhi e la capacità di critica ; se poi vogliamo dire che è un gran centravanti , per fede giallorossa , va bene , diciamolo
La gente dovrebbe fare ciò che deve fare , cioè tifare, incitare, .
Qua nessuno ha mai detto che i nostri giocatori , a partire da Dovbyk sono i più forti del mondo.
Ma bisogna pure finire di credersi i più saggi del mondo.
Una volta il colpevole è chi non vuole tirare il rigore ( Falcao) una volta il colpevole è chi non vuole smettere di giocare ( Totti ) una volta il colpevole è il presidente di turno , una volta è colpa di Gaetaniello…solo voi ” saggi ” non tenete colpe, insieme a chi contribuisce alle nostre mancate vittorie , ai nostri mancati successi.
Questi articolo , non lo butto nel Wc solo per non offendere il Wc.
in crisi da 35 milioni
Mi auguro che a gennaio venga ceduto, lo dico per il suo bene, da non sottovalutare un possibile ritorno al Girona.
Ceduto a chi ? anche quest’estate era sul mercato. L’unica speranza per limitare i danni economici e’ darlo in spagna, ovviamente in prestito con dirittodi riscatto, ad una squadra che per tipo di gioco ne sappia esaltare le doti di finalizzatore da aria piccola.
Comunque uno col suo carattere non sopravvive in questa citta’.
Va bene, e chi prendiamo per sostituirlo a gennaio ?? Orban ?.Quello che a porta vuota non è stato capace di mettere dentro la palla, però qua sopra tutti estasiati,ehhh noi un Orban a quattro soldi non possiamo prenderlo?
Poi se lo avessimo preso , via con ehh ma chi azz è?
Poi se si fosse divorato un gol così , indossando la nostra maglia, lo avreste fucilato
A Verona non gli è successo niente…
se ha problemi di testa per la guerra o altro lasci tutto e vai a combattere per il tuo popolo.gente così debole che guadagna tanto .forse non lo merita .
Certo , mentre stava tirando i rigori, avrà pensato , mannaggia io sto qua a tirare i rigori mentre mio paese in guerra…
O forse i rigori , quello emerito stronxo che stava in porta glieli ha parato perché si è mosso prima ?
E vi dico una cosa, pure quello di Soule ‘andava ripetuto. perché si è mosso in avanti …ma sarebbe diventata una barzelletta.
Il regolamento dice che devi stare al centro della porta fermo . No di saltare come una scimmia e buttarsi prima che l’avversario tiri .
Ok sbagli il primo con un tiretto ridicolo, sbagli il secondo alla stessa maniera…ma la vuoi tirà na cannonata?
Ho sempre avuto ampie riserve su Dovbyk (a dir poco) sotto il profilo tecnico, tattico e caratteriale.
Non sto a ripetere, sarebbe sparare sulla croce rossa.
(cosa che ormai sembra normale, ma non mi piace).
Però veramente non capisco.
Sotto il profilo psicologico, intendo, sia lui che Soule (anche se quest’ultimo ha un pelo di scusa in più, sentendo la pressione del terzo rigore) come si può essere così “molli”?
Ma lo stesso vale anche per gli altri.
Da quanto, e parlo di ANNI, non vediamo qualcuno che tira una sveglia di collo pieno?
Ah forse Paredes si, lo scorso anno.
Ma gli altri?
sempre co sto caxxo di tiro a giro, ormai telefonato da dieci minuti prima
sempre con il piazzato o con un altro controllo
il gol di Mancini con il Nizza, sono sicuro e l’ho pensato in quel momento, che se fosse capitato sui piedi di una punta, o di un centrocampista, non avrebbe segnato, avrebbe controllato e perso l’attimo
giocatori che hanno coraggio come Mancini in rosa ce ne sono pochi.
c’è Dybala, c’è Soule, forse Wesley, Pellegrini, Pisilli
pure Celik ultimamente…
avere coraggio non vuol dire poi avere i piedi giusti, ma non se la fanno addosso
gli altri?
condivido e ne parlavo giusto ieri in altra sede…
se dovessi giudicare solo in base alle doti caratteriali, di questa rosa salverei solo Svilar, Mancini, Ndicka, Koné e Dybala. Soulé me lo porterei per le potenzialità tecniche.
Ovviamente, il giudizio è sospeso per i giovanotti di belle speranze che ancora dobbiamo vedere all’opera.
Perdonami ma ti sei scordato quando Pellegrini svenne al momento di tirare il rigore contro la Juventus……non mi sembra il testimonial del coraggio…..
Invece di sparare sulla croce Rossa potresti scrivere : forza Dovbyk non ti abbattere , domenica dacci dentro, fai una doppietta, e non aver paura di tirare un ( nuovo ) calcio di rigore .?
Niente eh?
Siete come quelli che trovano un poveretto che sta affondando nelle sabbie mobili, ed invece di aiutarlo lo insultate perché ci è finito dentro.
L’Ucraina è un brocco ormai certificato. Prima se ne prende atto meglio è,. Purtroppo per la Roma è un giocatore, inutile, oserei dire dannoso
La ricaduta? Perché quando si è rialzato? O meglio… Quando mai si è alzato.. Anche l’anno scorso non si sa come abbia fatto a segnare… Abraham 2.. Almeno l’inglese correva! 30+30… Questa è incapacità dei DS… Con molto meno trovi dei Bomber!
il calcio è fatto da una Serie di fattori, come tutti gli sport: non basta la qualità tecnica, c’è anche una questione di pressioni e di personalità, di momenti e stagioni negative, di capacità di fare la differenza, che non è affatto facile.
Dovbyk col Girona ha fatto 24 gol e 8 assist, sicuramente aveva una squadra che lo metteva nelle condizioni di fare gol, però i rigori non cambiano, c’è sempre un giocatore contro un portiere a 11 metri di distanza. Giovedì il rigore pesava moltissimo, e Dovbyk e Soule’ evidentemente non sono riusciti a superare la pressione del momento e dell’ avversario. Però il materiale su cui lavorare c’è sicuramente, però non è che possiamo diventare il Real Madrid.
Avere Svilar è una fortuna per la Roma, fa parte della squadra, e io godo se la Roma vince con le sue parate.
Però gli altri devono fare la sua parte e fare i gol, perché Svilar non può farli, a meno che sugli ultimi calci piazzati va pure lui in area di rigore e fa gol di testa
È da ininizio campionato che Artem dovrebbe sfruttare le “occasioni” cosa puntualmente mancata ad ogni partita.
Ormai dal mio punto di vista si è giocato tutti i Jolly, o se da una svejata e gioca come dovrebbe fare un attaccante alla ricerca di gol, ovvero senza aspettare che t’arrivi la palla perfetta, oppure faccia le valegie e se levi de torno.
Non è possibile avere un attacante cge i grado di segnare solo se gli arriva la palla in mezzo imai piedi e nin lo marca nessuno.
Non ci serve uno cosí.
