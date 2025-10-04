Che nostalgia di Ago! Quei rigori molli che spiegano tanto

Con i tre penalty calciati uno peggio dell’altro in rapida successione, è sembrata più bisognosa del lettino dello psicanalista che di una sessione supplementare di allenamento sui tiri dagli 11 metri, scrive oggi Il Corriere della Sera (L. Valdiserri). Una pratica che sarà comunque utile: Liedholm faceva palleggiare contro il muro chi si credeva arrivato e aveva invece lacune tecniche.
Il riferimento al grande Nils ci porta dritti ad Agostino Di Bartolomei, il capitano della Roma che entrò in porto con il vessillo. Da vecchi guardoni di calcio siamo stati sopraffatti dalla nostalgia nel vedere come hanno calciato i rigori prima Dovbyk (due volte) e poi Soule. Ago avrebbe spaccato la porta, i loro tiri hanno fatto fatica ad arrivare al portiere. Impossibile pensare che professionisti del pallone a questi livelli possano fare così male. Il sospetto è che il gesto nasconda anche un aspetto psicologico.
La Roma, per dirla con Mourinho, non ha banditi. L’ultimo, Paredes, se ne è andato in estate. La stessa estate che non ha portato a Gasperini gli attaccanti che voleva. Con Dybala e Bailey infortunati, questo è quel che passa il convento: un ballottaggio Dovbyk-Ferguson che fa pensare sempre che il meno peggio sia quello che è rimasto fuori, per poi far cambiare idea quando gioca titolare chi era stato mandato in panchina la partita precedente.
LEGGI ANCHE – La ricaduta di Dovbyk: dischetto rosso, l’ucraino è in crisi
Poi El Shaarawy, che finora è stato ai minimi storici rispetto ai suoi livelli. E Soulè che sembra ancora orfano della linea laterale. Nel frattempo, il Napoli sostituisce l’infortunato Lukaku con Hojlund, la Juve giostra Vlahovic, Openda e David, l’Inter scopre Pio Esposito e il Milan è pronto a rimettere Leao tra i suoi titolari. Alla Roma si rischia di rimpiangere Shomurodov.
La stagione è appena iniziata, Dybala e Bailey sono quasi pronti al rientro e, sotto le cure di Gasp, la fase offensiva di certo migliorerà. Il tecnico, dicono tutti, ha bisogno di tempo. In fretta però, diciamo il 1 gennaio 2026, gli serve anche un attaccante. Magari due. Quelli che peraltro aveva già chiesto in estate e non sono stati comprati. Tornare sul mercato, è necessario.
Fonte: Corriere della Sera
LEGGI ANCHE – Roma, c’è un mercato sotto esame
Purtroppo è così
I rigori sono stati tirati in modo moscio ed a me che ero nella sud mi è sembrato che abbiamo calciato prendendo palla e terreno, inoltre sembravano che li tirassero quasi con rassegnazione. Paredes così come Dibba avrebbero messo dentro palla e portiere.Su Paredes stendiamo un velo pietoso perché c’è stata una campagna mediatica da parte della stampa e dei tifosi da fare schifo. Era l’unico centrocampista con i piedi buoni e le 00 e lo abbiamo fatto andare via per due spicci dicendo che non era adatto per Gasperini e dandogli pure del traditore. El Saahrawy ormai zero assoluto come la band.
mi raccomando: meniamola ancora per mesi!
Sbagliare i rigori ci sta, ma sbagliarne tre di seguito un po meno, poi tirarli tutti e tre a ripetizione in modo così maldestro e moscio è surreale. Tutti i calciatori della Roma ( qualcuno come sempre si salva ,tipo Mancini) sono calciatori di temperamento moscio e questo purtroppo nell’economia di alcune partite si nota di più, se incontri una squadra molto motivata e che non soffre della tua stessa malattia si perde al 100% perchè poi non abbiamo la struttura tecnica per sopperire alle carenze caratteriali. Quando si scelgono i calciatori, oltre all’aspetto tecnico, bisognerebbe analizzare anche le loro personalità perchè senza carattere un calciatore è un mezzo calciatore.
intanto ci godiamo la classifica. Comunque ripeto che Dovbyk ha segnato 7 rigori in Spagna e 2 l’ anno scorso, Soule’ ne ha segnati 6 col Frosinone mi sembra
Società e Ds, per me la colpa va suddivisa tra entrambi. La Presidenza ha perso troppo tempo nella scelta del Ds. Massara (nonostante abbia la scusante di aver iniziato in ritardo) ha mostrato tutti i suoi limiti Premettendo il fatto che non ho nulla contro di lui ma visti i risultati non penso che durerà a lungo. Il fatto che non sia riuscito a colmare a certe mancanze basilari non depone di certo a suo favore. I Friedkin, a Pinto e Ghisolfi non hanno concesso sconti
Il bello è che se criticavi Dovbyk fino a qualche giorno fa ti davano del laziale, stessa storia già vista tale e quale col vostro caro Tammy del Beşiktaş.
Dovbyk é anche l’anno scorso era criticato e poi ha fatto 12 goal in campionato alcuni molto pesanti per la classifica, 3 in coppa Italia e 2 Europa league e diversi assist.
Se togli questi numeri al campionato dell’anno scorso neanche settimo arrivavi.
Tra dybala, soule i nuovi fenomeni forse non arrivi a 6 goal.. ha segnato più Shomurodov!
Purtroppo qui quando ci si fissa con un giocatore é finito, poi se non sei un campione come Dovbyk sei affossato ma chi ha più clamore mediatico e prende il doppio, ci ha fatto vincere una partita in due anni.
Paredes ultimo baluardo ma tutti a criticarlo, lanciava che cristante se lo sogna e sapeva difendere con garra oltre che dotato di ottimo tiro…hai fatto bene ad andare al boca qui tutti criticavano, vedi Cristante 10 anni di critiche pure Totti o DDR giocatori hanno criticato
in attacco, la mancanza di una terza punta fa capire il mercato sconclusionato del nostro DS
uno come Shomu aveva gia fatto 3 gol almeno
c’è solo la Roma e tirate fuori le bolas, se vi so rimaste
Ho pensato ad Agostino prima ancora che Dovbyk calciasse (da par suo) il primo rigore…
La Roma non ha banditi? vero; ma servono banditi che sappiano giocare a calcio… magari pure integri fisicamente. tutto qui.
Gasperini non è il mago che trasforma il piombo in oro… i giocatori forti bisogna comprarglieli.
13 Freedom
Ma dai, state a rompere con paragoni eccessivi, anche impropri. Oggi il pallone non è più quello di cuoio degli anni 70: non si calcia tecnicamente come prima. Difatti, da fuori area non si riesce a tirare più, sono pochi i gol del genere rispetto a quegli anni. Quelli alla Di Bartolomei, dritto per dritto, sono proprio inesistenti, il pallone non lo permetterebbe. Poi non avete considerato il ruolo dei portieri, che oggi sono alti 2 metri quasi e scattano lo stesso come pulci. C’è un problema di carattere dei giocatori, certo, che prescinde dai rigori. Ma qui è un gioco al setaccio, mica la ruota della fortuna o il terno secco: occorre provare diversi giocatori e non dare via quelli che hai già. Due giocatori di carattere ci sono, Svilar e Konè. Bisogna trovarne altri due e soprattutto non darli , senno’ ricominci da zero come successe dopo la semi finale ci Champions con Pallotta. Da lì non ci siamo ripresi più. Io sono fiducioso , anche perchè Gasperini costruisce oltre le possibilità dei giocatori stessi.
è esattamente il contrario di quanto affermi: negli anni 70/80 i tiri da fuori area erano rarità e per riuscire a farli si doveva avere una forza nelle gambe e una capacità di calcio fuori dal comune.
ricordo ancora il mio primo (e quasi unico) tiro da fuori area: calciai forte e bene, tanto che il pallone sembrava viaggiare con propulsori propri. Purtroppo si stampò sulla traversa, altrimenti avrei segnato un “eurogol” (all’epoca si chiamavano così ed erano perle rare). Se non ricordo male era il campo del Montesacro…
Kawa vorrai dire della Spes…..ormai hanno trasformato tutto in calcio ad otto o cinque….
K62 vorrai dire della Spes Montesacro
Il punto è che sono cambiati gli uomini e di conseguenza tutto ciò che ne deriva anche nello sport..
Per rimanere nel tema, DiBa non veniva convocato in Nazionale, oggi ci va chi non giocherebbe neanche in serie C..
ci voleva un rigore alla danielino
Oh Agostino, Ago Ago Ago Agostino gol !!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.