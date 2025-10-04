Roma, c’è un mercato sotto esame

Ottobre non può essere il mese dei bilanci. Al massimo quello delle riflessioni, dopo 5 gare di campionato e due di coppa. E palesare qualche perplessità sul mercato non va presa come lesa maestà, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina). Soprattutto se il primo ad avere dei dubbi, è stato Gasperini che, con garbo, il 1′ settembre si è presentato ai canali del club dicendo: “Avevamo ancora la voglia, e se vogliamo la necessità, di fare qualche operazione. A questo punto la società avrà modo di operare con più calma e con più successo nel prossimo mercato“.
Situazione ribadita pochi giorni fa che non trova d’accordo il ds Massara: “Il tecnico ha diverse soluzioni, l’organico è profondo”. Al netto delle diverse opinioni, quello che non appare confutabile è che la rosa alla voce nuovi arrivati non ha dato le risposte che ci si attendeva. Lo ribadiamo, siamo soltanto al 4 ottobre, ma è inutile nascondere che più di qualcosa, ad oggi, non quadra. Il problema evidente riguarda il centravanti. Puntare le proprie fiches su un attaccante di 20 anni, non di proprietà, reduce da un anno di quasi inattività, si sta confermando un azzardo. Soprattutto se l’altro che hai in rosa, Dovbyk, già sai dall’inizio che non rappresenta il 9 dei sogni (eufemismo) dell’allenatore.
E allora il discorso scivola inevitabilmente sugli investimenti più onerosi effettuati. Due in particolare: 25 milioni per El Aynaoui (23+2) e altrettanti più 5 di bonus per Wesley. Calciatori giovani e di valore che tuttavia stanno facendo fatica ad inserirsi. L’ex Lens, ad esempio, oggi è la riserva di Koné. E allora la domanda vien da sé: anziché spenderli in quel ruolo, non si potevano dirottare per il centravanti o per la famosa ala mancina di piede destro e prendere in mediana un calciatore in prestito? A meno che il progetto originario non fosse vendere Koné, per completare poi con la sua cessione il mercato ed El Aynaoui doveva prenderne il posto. Scenario che il ds Massara non confermerebbe nemmeno sotto tortura. Ma c’è di più.
Senza volersi soffermare sul prestito secco di Tsimikas (deludente) e sul parametro zero Vasquez se un club investe 11,5 milioni per Ghilardi e il centrale non solo si vede passare davanti Hermoso, che non doveva nemmeno partire per il ritiro, ma il baby Ziolkowski e Celik, che qualcuno ha dimenticato essere un terzino, qualche domanda è inevitabile porsela. Ma se dopo 120 milioni spesi da Ghisolfi e 63 da Massara, per Gasp i due calciatori più di qualità della Roma sono Dybala e Pellegrini vuol dire che qualcosa non ha funzionato.
Ma se il problema è il centravanti com’è che si continua a giocare con Cristante e Pellegrini?
non sapevo fossero due attaccanti ; ormai pellegrini per tanti è un’ossessione, roba da malattia psichiatrica , di qualinque cosa si parli esce fuori pellegrini
Rigori a parte: Non è solo un problema d’attacco. I giocatori in campo, hanno mostrato la solita inerzia vista in molte altre occasioni. Nessuna intensità, ne voglia di vincere. La pericolosità che doveva essere fornita dagli esterni pressappoco nulla. A parte qualche spunto individuale, il centrocampo era troppo imballato. I pochi tiri effettuati privi di mordente Nell’uno contro uno, sono risultati praticamente nulli. Infine, non dimentichiamoci che la partita l’abbiamo persa a causa della solita fesseria difensiva (stavolta è toccato a Tsimikas) Volendo essere ottimista a tutti i costi, mi auguro che la sconfitta contro il Lillè sia stata solo un episodio negativo. In caso contrario il percorso diventerà assai piu’ difficile.
Sicuramente il mercato lascia perplessi, però dobbiamo anche considerare che abbiamo cambiato anche allenatore e gioco, in quanto quello praticato da Gasperini è molto diverso da quello di prima. Ci siamo illusi probabilmente che tutto era già assimilato, invece serve anche tempo, come era presumibile all’inizio. Lasciamo lavorare in pace Gasperini, saprà lui poi vedere chi ha margini di crescita, chi sta per esplodere, chi fisicamente non è adatto, chi va ceduto o tenuto.
Gasperini lo aveva già deciso che Dovbyk doveva essere ceduto, era stato chiarissimo, il problema è tutto lì.
Mah, il discorso del calcio diverso può valere per le primissime partite quando si sono visti alcuni movimenti tipici del credo gasperiniano, ma nelle ultime partite questi segnali si sono del tutto persi. Il tecnico gioca come giocava Ranieri puntando tutto sulla difesa, senza però avere gli strappi di Saelemekers, la regia di Paredes e un Dovbik che segna.
I risultati sono questi e siamo primi grazie a Svilar ed a una buona dose di fortuna ma l’undici titolare arranca sotto il peso degli impegni ravvicinati.
Vediamo domenica a Firenze ma la sensazione è che il nodo del mercato strampalato stia venendo al pettine.
In effetti, al momento, i nuovi sono abbastanza deludenti. Sicuramente hanno molto margine, per ora, tuttavia, il loro apporto è stato minimo.
ed abbiamo fatto 12 punti su 15, pensa a quando il loro apporto sarà soddisfacente, si era detto, in tutte le salse, che all’ inizio bisognava pazientare e sostenere… facciamolo.
Non quadra il fatto che ogni anno cambi progetto tecnico. È stato preso Gasperini. Ok, si sapeva che la rosa non era idonea al suo gioco ( ne abbiamo avuto dimostrazione con Juric). Questa squadra ha dimostrato con Ranieri che rende meglio giocando a 4 dietro.
Risultato? prendi Gasperini e devi rivoluzionare completamente la rosa e visto la nostra situazione economica, non è affatto semplice
Quando mai ha giocato a 4 dietro Ranieri, spiegami.
trarre delle conclusioni di questo tipo dopo 5 partite è sbagliato. i conti si fanno alla fine
e via si risale sulla giostra si ricomincia,neanche due mesi già il marocchino non va bene e così il brasiliano ,poi si scopre che gente cacciata a pesare da qua vedi toloi con gasp e stato titolare inamovibile ,Roma e i Romanisti hanno un problema di fondo ,il TEMPO non si dà tempo a nessuno tutto e subito e infatti sa 30 anni che tolto Mou non vinciamomuna ceppa di Min…
buon fine settimana
E ‘ Gasp stesso che dice che bisogna imparare in fretta !Giustamente dico io… La piazza ha dimostrato col sole o con la pioggia di appoggiare sempre la squadra
Ci vuole pazienza. Cominceremo a vedere la Roma dopo la sosta, quando rientrerà Bailey e i giocatori avranno digerito i carichi di lavoro.
A gennaio verrà fatto qualche aggiustamento, ma il mercato importante sarà il prossimo. Gasp avrà valutato i giocatori che ha sottomano e si libereranno risorse importanti
che roma vedremo ? bayly cambierà radilcalmente gli assetti offensivi per ora precari e sulle spalle solo di soulè ?
vediamo per ora non possiamo criticare neanche tanto. non potevano dare più di così visti soprattutto gli infortuni.
Inutile girarci attorno, Massara ha fatto un disastro! I DS negli ultimi anni sono stati il vero male della Roma… Sono pochissimi i giocatori di valore arrivati da noi a fronte di una valanga di soldi buttati nel wc. Tanto, come al solito, il capro espiatorio sarà ancora l’allenatore…
Sono sulla strada dell’essere daccordo con te, attendo ancora un po’ prima di convincermi del tutto…
Possibile che questo El Aynaoui sembri uno capitato in mezzo ad una partita di Serie A per caso?
Che Wesley abbia la corsa di Saud ma pure i piedi?
Che si parli già di stanchezza? (ma dde che che la stagione è appena all’inizio).
Wesley, tanto per dire, la stagione l’ha iniziata un anno fa e non si è mai fermato. Eppure ancora corre come un demone. I dubbi forse nascono perché è titolare di una nazionale minore come il Brasile allenata da un CT che effettivamente in carriera non ha vinto sto granché e di campioni ne ha allenati pochissimi.
E diamogli tempo a sti ragazzi.
Tu sei il fratello di Lo Monaco
Una partita persa e tutto diventa da buttare… come al solito. Non stavate celebrando allenatore e Ds sino a due giorni fa? Non eravamo perfetti prima (e si vedeva) e non siamo da buttare ora (se svilar prendeva in faccia il tiro del goal e qualcuno buttava dentro il rigore saremo sempre gli stessi, seppur con 3 punti in più).
si può perdere ,anche il real ha perso il derby , ma giovedì si è vista una squadra senza un’idea di gioco
Il 4 ottobre è decisamente presto per tirare conclusioni, però per ora non si può neanche gioire da quello visto.
Abbiamo 2 trentenni della vecchia guardia, “talentuosi”, ma inaffidabili e i loro sostituti non esplodono, abbiamo 2 attaccanti con problemi fisici e caratteriali evidenti ma nessuno è stato capace di prevederlo, Soule è sicuramente un pezzo pregiato ma non può reggere la baracca in attacco da solo e Konè, al di la delle dichiarazioni di rito, non lo credo molto soddisfatto.
Molti incolpano la testa ( i Friedkin ) ma mi chiedo se ogni anno investono decine di milioni nella campagna acquisti è giusto incolparli per errori fatti da DS e allenatori tenendo conto che la proprietà non conosce minimamente il calcio ?
E il “sacro” Ranieri cosa sta facendo ? che tipo di supervisione sta espletando ? O forse è solo un ottimo allenatore e non un manager (come l’errore fatto con un fuoriclasse assoluto ma non dirigente) ?
non ho capito, fai un ragionamento anche abbastanza condivisibile e concludi puntando il dito verso chi?
Ranieri e Totti!
Nun ce se crede, ahò… ma levace ‘na curiosità, da Roma t’hanno cacciato via a carci, che sei così avvelenato?
Non funziona il Regista, perché non sa scegliere i suoi collaboratori. I soldi sono stati spesi male sin dall’inizio, dai 40 milioni per Abraham.
Massara faceva il vice di Sabatini e poi di Maldini ed è stato cacciato dal Rennes; lo ha scelto Ranieri? Ma perché Ranieri per 40 anni ha fatto il dirigente o l’allenatore?
Mourinho, Pinto, De Rossi, Souloukou, Juric, Ghisolfi, Massara, e poi l’eterno FPF che incombe, ecco perché perdiamo in casa dal Lille con tre rigori consecutivi sbagliati.
Se so svejati!!
Finalmente hanno capito che qualcosa è andato storto, peccato perché sono anni che buttano milioni per mezzi giocatori sopravvalutati.
Fatto sta che nel reparto offensivo mancano all’appello 3/4 giocatori….e se a gennaio vengono ceduti i vari Dovbik, Elsha e Pelle i giocatori da acquistare diventano 6/7, panchinari inclusi.
Dovbyk se non sei riuscito a venderlo in tutta l’estate, secondo te a gennaio, dopo la farsa dei rigori vista in Eurovisione, quanto te lo pagano?
Vedrai sarà ammortizzato come Abraham, il bomber del Beşiktaş.
Bellissimo articolo lo sottoscrivo tutto , abbiamo messo ai margini Pisilli e Baldanzi e al loro posto abbiamo messo due calciatori per 60 milioni che non stanno certo facendo meglio di loro , ma allora tanto valeva puntare su Pisilli e Baldanzi e acquistare due riserve da 10 milioni l’una per completare l’organico e poi investire tutto su un centravanti di valore dove era palese che eravamo deficitari. Esposito/Raspadori/Simeone ma anche altri, perchè non andavano bene?
Stesso discorso per i centrali che con Celik adattabile era praticamente coperta e invece abbiamo preso Ghilardi e il polacco, per carità sono di prospettiva, ma se ti manca l’attacco è li che dei mettere le poche risorse che hai non dove sei comunque coperto. Se non accade qualcosa di meraviglioso sarà l’ennesimo calciomercato sbagliato . Peccato che la colpa poi non si saprà mai di chi è.
Ma come non si saprà di chi è la colpa? Te lo dico io: del trio MAGARA
mo’ riprendiamo subito ad attaccare la squadra… eddaje su, a roma non esistono tifosi equilibrati purtroppo… porca miseria. Ed è questo il problema che ci impedisce di arrivare in alto.
SFR
E certo, se con la nuova gestione non siamo mai andati in Champions League la colpa è dei tifosi poco equilibrati…
Ela uno sproposito quei 25 mil, ne valeva forse 15 al massimo e non avendo concorrenza se non il nizza non si capisce perché non si è trattato come per Rios (che si li valeva i soldi)…forse perché il DS conosce solo la ligue 1 e per calmare un Gasp incavolato visto il Rios andato e ha preso in fretta e furia uno qualsiasi…giocatore timido, senza idee, passaggi all’indietro e mai propositivo ne come profondità ne come tiri, per me è meglio Cristante
Wesley almeno ha delle buone caratteristiche come la corsa infinita
il piu grosso errore poi è stato non prendere una terza prima punta…ecco il risultato 2 punte che non ne fanno una
Mercato sconclusionato e fatto male
Forza Roma
Dopo Sabatini il meno peggio tra i DS è stato Petrachi, e ho detto tutto. Massara non è messuno e non sembra nemmeno uno smaliziato in quell’ambiente. Quando hai budget ridotti il valore in più lo da il bravo DS, e non è questo il caso.
Ma guardate non è che c’era bisogno della partita dell’altra sera in coppa malgrado i rigori sbagliati per dire che è stato un mercato deficitario comunque non completo. Qui come al solito a vittoria segue una esaltazione a sconfitta segue il disfattismo. Io dico solo facciamo lavorare l’allenatore con il materiale che ha a disposizione non può essere altrimenti.
Per gli altri discorsi bisogna rinviare a gennaio quando riaprirà il mercato sempre che il mercato invernale possa apportare i benefici sperati spesso è no.
Ma il giornalista in questione, si ricorda la conferenza stampa di presentazione di Gasperini e le parole di Ranieri? Hanno parlato chiaramente e senza troppi giri di parole di un progetto, perlomeno, triennale, nel quale i prossimi due mercati sarebbero stati difficili (e nonostante questo si sono spesi altri settanta milioni). In campionato stai andando bene e ben oltre le aspettative. Il problema è là davanti dove fin da subito sono state evidenziate delle criticità da parte del tecnico, ma a sto punto deve essere anche lui in grado di rivitalizzare i giocatori e farli rendere al meglio e sono sicuro che ci riuscirà.
Certo triennale, come il progetto triennale con Mourinho vero? Ed a forza di triennali la Champions League la guardiamo pure quest’anno al televisore.
Con il Lilla ero allo stadio in curva sud e devo dire che Ferguson non ha strusciato palla. Approssimativo anche nello stoppare un pallone. Wesley confusionario e con poca tecnica, ma almeno si propone con continuità. El Aynaqui va fatto giocare insieme a Kone perché con Cristante non si accoppia bene.Il Greco zero in sovrapposizione e peggio in copertura. I due giovani centrali sono un investimento per il futuro e questo ci sta. Comunque l’altra sera anche se giocavi dieci ore la palla non sarebbe entrata mai.
rivoglio ghisolfi e pinto
Da due anni che i Friedkin stanno portando a ROMA o giocatori scarsi o rotti o a fine carriera e palese che il loro progetto dopo 6 anni e fallito e non possiamo agrapparsi a loro per la speranza di un stadio che non si sa se fara o no
Abraham lo hanno preso 4 anni fa, 40 milioni per segnare i 17 gol di Simeone del Verona.
massara go home
Aggiungerei che finora neanche gli obiettivi di mercato che non sono arrivati stanno facendo sfracelli..echeverri panchina fissa al leverkusen, sancho idem all’aston villa, il tanto decantato rios non sembra sto fenomeno… l’impressione è che non si riesca proprio a individuare i profili giusti, si cerca sempre gente costosa e che non ti assicura nulla.
Che il Mercato nn fosse il massimo era evidente
Gasperini lo ha detto e Ranieri li aveva in qualche modo annunciato
il problema per me nn sono i nuovi, Wesley El Aynaoui e Ghilardi che secondo me con il tempo dimostreranno di valere, il problema sono quelli che nn sono arrivati
un quinto alla Goosens
un centrocampista di personalità
un esterno offensivo
un centravanti!!!!
Speriamo che in poco tempo come dico spesso, Gasperini si trasformi in Super Gasp
uscire bene da Firenze con la sosta che arriva al momento giusto, sarebbe una cosa buona e giusta
Ridatece SABATINI…..
a me viene sempre più da arrabbiarmi quando sento che de bruyne è costato meno di E A ; possibile che nessuno sapesse che il belga era sul mercato ? i giocatori dai piedi buoni ,anche se al 50% della forma , valgono pià dei maratoneti al top della forma
De bruyne è costato meno di cartellino poi tra ingaggio e quello che devi al
Procuratore é costato il doppio!
Non speriamo stronz@@
credo che due fattori siano da considerare, in questo caso: Champions League e stipendio.
Ma te pensi che De Bruyne veniva alla Roma? A fa che? A gioca’ l’Europa League e per arrivare forse quarto? E l’ingaggio poi chi glielo pagava? Sta a fine carriera e prende uno sproposito. Per favore
Tutti ricordiamo che Celik era un discreto terzino…
Come tutti abbiamo visto la sua “metamorfosi” come centrale di difesa dx. circa 1 anno fa con Ranieri..
Ora è un ottimo ed affidabile difensore centrale di dx, ha migliorato se stesso, ha cambiato così come tanti altri prima di lui…
Tutti l’hanno visto, lo sanno.. meno qualcuno… 🤷🤦
Il problema? boh, forse che siamo al 4 di ottobre? e che schemi, sistemi di allenamento e quant’altro hanno bisogno ancora (comprensibilmente, dico io) di essere assimilati, metabolizzati?
Abbiamo una squadra che deve ribaltare completamente quello che è stato, fino allo scorso campionato, il proprio modulo di gioco. L’Atalanta non è diventata quello che è diventata dopo sei mesi dall’arrivo di Gasperini. Pensare che solo la presenza di Gasp possa cambiare tutto è utopia, ci vorrà lavoro e sudore e tanto. C’è un problema in attacco…si, probabilmente si ma io non sono jn tecnico o un tattico e da semplice tifoso dico, ribadisco mia esclusiva impressione, che forse gli attaccanti non faranno i movimenti giusti ma io continuo a non vedere palle giocabili per i nostri attaccanti, mi sbaglio? probabilmente, chissà. Personalmente credo che ci vuole tempo, tempo e tempo per assimilare e sviluppare le trame di gioco che tutti noi sognamo. Ovviamente è il mio semplice parere di tifoso.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Sul mercato abbiamo pagato caro l’avvicendamento Ghisolfi Massara che ha costretto quest’ultimo ad operare con oggettiva difficoltà dapprima concentrandosi sulle cessioni da chiudere entro giugno e poi sugli arrivi senza aver avuto il tempo di pianificare alcunché.
Il sottoscritto si sarebbe tenuto volentieri Ghisolfi perché reputo avesse fatto un buon mercato in entrata sia nell’estate 2024 che nella successiva finestra di gennaio.
Quello che rimprovero ai Friedkin in questi anni è stata sicuramente l’incapacità di saper valutare adeguatamente i propri collaboratori decidendo in maniera corretta chi tenere e chi salutare.
Quando finalmente avevano trovato l’accoppiata giusta e di prospettiva De Rossi-Ghisolfi che nonostante la greca, era riuscita a fare un mercato di qualità, hanno smontato tutto senza una logica.
Da un punto di vista esclusivamente di mercato, la coppia Massara Gasperini con la supervisione di Ranieri, è sicuramente una coppia valida che dà sufficienti garanzie ma al momento mi sembra meno qualitativa e affiatata di quella De Rossi Ghisolfi che poteva giovarsi delle intuizioni di Daniele, uno che il talento lo sa riconoscere e scegliere.
Ok abbiamo perso, ok figuraccia grandissima per i rigori direi anche incommentabile, però la Roma ha un nuovo allenatore e siamo a 12 punti in 5 partite, in Europa League una persa ed una vinta e mancano ancora tante partite. A leggere giornali e tanti romanisti sembra che sia già tutto uno schifo e da buttare. Aspettiamo almeno novembre e dicembre per giudicare e tirare le somme?
è presto, però allo stato attuale non danno niente in più i nuovi acquisti non vanno proprio .
Cambiamo un DS all’ anno il problema sta a monte
Se è colpa dei carichi di allenamento (il ricordo delle doppie sedute estive si perde decenni addietro…) fra un mesetto questi voleranno, e col fisico sopperiranno in parte a una qualità tecnica media che sembra in effetti bassina per una squadra che ambisce ad occupare posizioni di vertice
Non serve essere un laureato del calcio per vedere che sono due anni che il mercato,fallimentare,ha solo fatto felici chi ha portato a roma certi energumeni a peso d’oro….ora vogliamo tirare fuori il vino da una zucca?…..la soluzione sarebbe di liberarsi velocemente di questi , non so definirli, ma sicuramente marionette del calcio
