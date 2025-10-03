Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Primi contatti con Dybala per il rinnovo” – VIDEO!

In attesa di rivederlo finalmente in campo dopo l’infortunio, il nome di Paulo Dybala torna a riempire le cronache non solo sportive ma anche di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, la Roma ha avuto i primi contatti con gli agenti dell’argentino per discutere di un possibile rinnovo di contratto.

LEGGI ANCHE – Dybala recupera: è in gruppo, può farcela per la Fiorentina



Al momento si tratta soltanto di una fase embrionale e non si parla di trattativa in stato avanzato tra le parti. Ma un dato appare evidente: il rapporto tra la società giallorossa e la “Joya” è solido e improntato alla fiducia reciproca, tanto che si è deciso di aprire un tavolo per ragionare sul futuro insieme. “Il clima è molto positivo tra le parti, così come le intenzioni di arrivare a un accordo“, ha rivelato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube.

Dybala, fermato dall’ennesimo problema fisico che ne ha rallentato l’avvio di stagione, resta comunque un punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra. La Roma sa quanto il suo talento possa risultare decisivo e, allo stesso tempo, il giocatore ha dimostrato di sentirsi legato all’ambiente capitolino. Ma ora anche il calciatore deve essere disposto a ridurre sensibilmente il suo stipendio se vorrà continuare a essere giallorosso.

LEGGI ANCHE – ON AIR, Pruzzo: “Wesley? Chiamerò Ancelotti, se questo è il livello siamo messi male…”

