La notizia che i tifosi della Roma aspettavano è arrivata: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo giorni di lavoro differenziato e un percorso di recupero scandito passo dopo passo, l’argentino ha finalmente ricevuto il via libera dai medici per unirsi ai compagni di squadra a Trigoria.

Dybala aveva accusato una lesione muscolare che lo aveva costretto ai box, rallentando il suo inizio di stagione e privando Gasperini di uno dei suoi uomini più talentuosi. La “Joya”, già dalla scorsa settimana, aveva ricominciato a testare il campo con un programma individuale di carichi graduali, tra corsa e lavoro atletico specifico. Mercoledì si è sottoposto a una risonanza di controllo, dalla quale è arrivato l’ok definitivo allo step successivo: il rientro in gruppo.

Un segnale incoraggiante per il tecnico giallorosso, che fin qui ha dovuto fare i conti con una rosa corta in attacco, spesso costretto ad adattare centrocampisti in avanti o a spremere oltre misura giocatori come Soulé. Con Dybala di nuovo a disposizione, la Roma ritrova imprevedibilità e qualità negli ultimi metri, oltre a un leader tecnico in grado di accendere la partita con una giocata.

La tabella di marcia punta dritta a domenica, quando i giallorossi affronteranno la Fiorentina al Franchi. Gasperini non ha intenzione di forzare i tempi, ma la convocazione di Dybala è ormai molto più di un’ipotesi: decisivi saranno gli ultimi allenamenti e le sensazioni del giocatore. La voglia di esserci, però, non è mai mancata.

Giallorossi.net – A. F.

