Rabiot: “La Roma in vetta mi sorprende. Il Napoli resta la più forte”

Adrien Rabiot ha commentato la corsa scudetto nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando le principali contendenti e sottolineando lo stato di forma della Roma.

“Al solito ci sono tante squadre in lotta per lo scudetto – ha detto il centrocampista del Milan – vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa. Il Napoli resta la squadra più forte, mentre l’Inter ha il vantaggio di giocare insieme da più tempo e di avere già una chimica consolidata. La Juve ha qualità, ma manca ancora l’alchimia da titolo: lotterà per la zona Champions”.

LEGGI ANCHE – Gasp è mister trasferta: anche la Roma vola lontano dall’Olimpico



Rabiot non nasconde le ambizioni rossonere: “Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo. Spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non è stato celebrato degnamente a causa del Covid. Stavolta vorrei festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

LEGGI ANCHE – Stadio della Roma per Euro 2032, Marino: “Scelta ingiustificata, si vogliono aggirare le regole”

