Rabiot: “La Roma in vetta mi sorprende. Il Napoli resta la più forte”

Adrien Rabiot ha commentato la corsa scudetto nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando le principali contendenti e sottolineando lo stato di forma della Roma.
“Al solito ci sono tante squadre in lotta per lo scudetto – ha detto il centrocampista del Milan – vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa. Il Napoli resta la squadra più forte, mentre l’Inter ha il vantaggio di giocare insieme da più tempo e di avere già una chimica consolidata. La Juve ha qualità, ma manca ancora l’alchimia da titolo: lotterà per la zona Champions”.
Rabiot non nasconde le ambizioni rossonere: “Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo. Spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non è stato celebrato degnamente a causa del Covid. Stavolta vorrei festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza”.
Rabiot avremmo dovuto prenderlo noi…
Mi sa che con Konè non ci è andata malissimo… Roger Rabbiot sta bene dove sta
Giocatore sopravvalutato.
ma anche no. Rabiot doveva venire anni fa alla Roma, a parametro zero, dal PSG.
E’ matto, e guadagna una barca di soldi. Vedremo il suo rendimento quest’anno.
Detto ciò, credo che il napoli sia una squadra sovrastimata, che sta andando avanti a notevoli botte di sedere: l’ultima partita hanno segnato due goal da flipper, poi la partita col cagliari….
Tutti gli “esperti” hanno incensato il lavoro di Conte: il Napoli, lo scorso anno, ha giocato 39 partite. 39. Una partita a settimana. Ricordo che la Roma nel girone di ritorno ha fatto 46 punti, molti più del napoli, e che nell’anno solare siamo la squadra con più punti in serie A. I detrattori della Roma, hanno contestato questo numero dicendo che “la Roma è uscita presto dalle coppe”. Vero. Ma la Roma veniva da due allenatori e comunque un percorso europeo che il Napoli non ha avuto.
Quest’anno, quel Napoli, ha comprato dei giocatori, ma dovrà onorare la Champions league: questo vuol dire che dovrà avere una profondità di rosa. Ce l’ha? Numericamente, si. Ma qualitativamente? Conte, questo aspetto, lo ha sottolineato.
Da un lato, abbiamo una Roma prima, con una rosa attrezzata per poter gestire due competizioni. E che, nella sua versione ibrida, ha trovato una sua quadratura. Dall’altro un Napoli che deve testare una panchina che sembra non abbia convinto Conte.
Per come la vedo io, il favorito è il Milan: non avere coppe, aiuta tanto. E il Napoli insegna.
va ia va ia va ia Roger rabbiot.
Ma, pensa te….
La Roma in testa dopo 6 giornate è una sorpresa, il bilan che lotta per lo scudo è normale…
Nonostante tutti e lui stesso dicano che le squadre più forti sono Napoli ed inde..
È chi pubblica l’articolo..???
🤦😱🙄
Mah, diciamo che questo parere è un pò la scoperta dell’acqua calda.
Ai nastri di partenza nessuno si aspettava la Roma prima in classifica perchè non è fra le squadre accreditate alla vittoria finale, il Napoli e l’Inter erano le favorite, il Milan veniva accreditato per l’autorevolezza di Allegri e la mancanza delle coppe, la Juve partiva leggermente dietro. Mi pare il festival delle banalità
Semmai lui non si dovrebbe autocandidare per lo scudetto per umiltà e scaramanzia.
se ti fa strano vedere noi figurati il Milan che la scorsa stagione é arrivato ottavo fuori dalle coppe europee!….. l’unico vantaggio che avete é quello di giocare una sola partita a settimana…. nell’anno solare siamo la squadra che sta facendo più punti in assoluto.
poi tra i tanti noi in campo abbiamo kone quello a cui in nazionale tu allacci gli scarpini!…non dovresti essere tanto sorpreso
Mi sorprende?..A coso guarda che la Roma è arrivata sopra al milanetto l’anno scorso.
rabiot…..mamma ti sta chiamando per la pappa!!!!
Invece a me sorprende vedere il Milan terzo..
Mammina non ti ha mai parlato di Roma 😂😂😂😂
Ma guarda un pò Rabiot, a me sorprende invece che abbiamo perso in casa col Torino e non siamo primi in solitaria ed solo +2 sopra di voi invece che a +5. A te forse sospende perché gli arbitraggi stavolta, nonostante le mancate espulsioni a qualche nostro avversario, non sono riusciti ad impedirci di essere primi stavolta.
