Stadio della Roma per Euro 2032, Marino: “Scelta ingiustificata e provocatoria, si vogliono aggirare le regole”

L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino ha espresso forte critica sulla decisione del Governo di inserire lo stadio di Pietralata tra le opere da realizzare con poteri speciali in vista degli Europei di calcio 2032.
“Una scelta ingiustificata e provocatoria, che rischia di trasformare un grande evento sportivo in un’occasione per aggirare le regole ordinarie e favorire nuove forme di speculazione. L’area di Pietralata ospita un bosco urbano che verrebbe interamente abbattuto per far posto alla costruzione: un prezzo ambientale e sociale inaccettabile per la città”, ha scritto Marino sui social, condividendo le sue preoccupazioni con l’europarlamentare Dario Tamburrano (M5S).
Secondo Marino, inoltre, non sarebbe chiaro il motivo di estendere i poteri speciali a tredici impianti, quando per gli Europei ne servirebbero soltanto cinque, di cui tre già esistenti o facilmente adattabili, compreso lo Stadio Olimpico.
“Preoccupa infine la decisione del Governo di attribuire al sindaco Roberto Gualtieri un ulteriore potere speciale, dopo quelli già ricevuti per il Giubileo e per la gestione dei rifiuti. Una concentrazione di poteri che rischia di escludere il dialogo con i cittadini e di prolungarsi oltre la durata del mandato elettivo”, ha concluso Marino.
questo è stato sindaco 2 mesi e non gli va giù XD
Ma vi rendete conto in che paese viviamo ?
Insistono sul bosco… è allucinante senza pensare a quanti ettari di verde verranno piantati.
Solo c…zate
l’ex Sindaco assenteista suo piacere, prende ora la parola e abbozza un discorso insulso cercando un riflesso di legalita’, dove qui non centra nulla, in una situazione dove il verde sara’ quadruplicato andando a sostituire una selva inutile .
in Democrazia ognuno esprime le sue idee…… poi sta a noi ricordarcelo quando ci troveremo nella cabina elettorale……
lo vedi ecco Marino…la sagra c e’ del vino….
ridicoli solo a Roma per fare uno stadio sono passati 20 anni e sto coso parla di aggirare le regole neanche una pietra è stato messa sta gente si deve vergognare ( e non perché sono romanista) ma per qualsiasi opera del genere 20 anni è semplicemente vergognoso neanche nei paesi sottosviluppati una classe politica è così indecente!!!
Esatto, c’è anche da aggiungere che in tutte le capitali d’Europa ci sono poteri speciali, specie per la costituzione di opere così importanti. Solo in Italia si deve chiedere il parere alla regione Lazio per muovere una qualsiasi pietra, da vergogna!
ma Marino c’è mai stato a Pietralata ? Dicesse quali sono le realtà abitative e commerciali che verrebbero abbattute…..senza sparare ca€€ate ……. è stato sindaco….di una città che non conosce e non ha mai conosciuto….. solamente un ebete può ascoltarlo……a meno che non sia parente dello sfasciacarrozze….
alias la Roma dei Friedkin sta dando fastidio a tutti. Dalle foto circolare un bel po’ di tempo fa mi sembrava un bel progetto, stadio moderno, anche se con una capienza inferiore all’ Olimpico, ma oltre allo stadio c’è anche la riqualificazione di Pietralata, che diventerà una bella e vasta area verde usufruibile dai cittadini
tra l’altro Pietralata è più semplice da raggiungere rispetto alla zona dell’ Olimpico, c’è la fermata della metro
… e c’è pure a Stazione Tiburtina
Ma questi sono scandalosi. Una città immobile. Ma che caspio, ma che ce vo? Paese ridicolo! Se continua così, tanto fra un po’ se le vedemo in Nuova Zelanda.
Questo tizio non sta bene
A pensare che lo abbiamo anche eletto sindaco
🎻Lo vedi poi c’è Marino, la sagra c’è der vino…🪗
questo sta mbriaco…
Ma questo non era quello dello stadio Tor di Valle,che si dichiarava Romanista????
fate fare lo stadio alle persone giuste … ai costruttori amici degli amici e vedrete che nel giro di 3 anni c’è lo stadio … potrà anche non piacere ma questa è l’Italia … questo è il Bel paese
Non ci fosse tutto il pregresso (leggi Tor di Valle) che lui peraltro conosce bene, le perplessità sull’estendere i poteri speciali a 13 impianti potrebbero anche essere legittime.
Ma non l’eventuale introduzione di regole che accelerino la costruzione dello stadio della Roma, un’opera che i tifosi aspettano invano da 14 anni e soprattutto basta con questa storia ridicola del bosco!
Un sindaco che offendeva i cittadini per strada quando lo criticavano civilmente, un sindaco per il quale la priorità erano le fioriere, le piste ciclabili ed i striscioni arcobaleno in via del corso per gli adobi natalizi. Con lui limmobilismo totale per paura di possibili irregolarità, un “marziano”, secondo me anche una persona con la passione di ostentare valori positivi e buonismo a iosa con poco costrutto e sincerità. I cittadini romani non ti rimpiangono, dimenticati di questa città che non hai mai amato. Roma si merita politici di spessore diverso (che al momento purtroppo non si vedono). Addio
…ancora con la storiella del bosco…penoso!
Ringraziamo proprio Marino che ha sempre ostacolato lo stadio.. sicuramente sarà della
Lazio ..
Ma ora che stai fuori perché in te fai una miani a de c…… tuoi?
Fai pena
Per farti intervistare sei riapparso per fare pubblicità negativa allo stadio…
Ma vattene al nord
Se abbiamo questa burocrazia soffocante e nauseante , frutto di una classe politica con troppa gente poco abituata al lavoro, e’ semplicemente colpa nostra che votiamo per l’amico e non per persone capaci.
io lo dico da anni mettete il progetto in mano alla famiglia Caltagirone e vedi come si costruisce in fretta.
poi l’olimpico farà la fine del Flaminio è questo il vero problema
La solita storia all’itagliana!!!
Se lo faccio io va bene sennò tu no, pure se è giusto….!!!
Mavaff…
FORZA ROMA
politici che invece di pensare al benessere delle persone con una Sanità giusta ..oppure pensare agli stipendi da fame che ci sono….pensano di avere 5 minuti di celebrità parlando di una struttura che una Capitale di una Nazione non possiede e che dovrebbe avere e cioè uno Stadio per il Calcio…..
ma come, il “solettone” nei bosco vi andava bene
per fare lo stadio a tor di valle si era fatto sistemare tutta quella zona: idrovore … metropolitana di ostia … 3 ponti e una metropolitana aggiuntiva!
l’unica cosa intelligente che disse mesi fa’ e stata di costruire lo stadio a ostiense ex mercati generali… che purtroppo non ha avuto seguito!
p. s. a Lotito gli regalano il flaminio e noi a culolandia con tutti i problemi e gli ostacoli che stiamo vedendo.
Sempre la stessa storia, stupide ripicche e gelosie tra diversi schieramenti politici… che vanno a discapito dei cittadini e della città. Ma non si vergogna?! Bosco urbano… dove lo ha visto?! Come fa questa gente a guardarsi allo specchio? Alla fine chi ci rimette è sempre la città di Roma… che è rimasta al medioevo… e qualsiasi potenziale investitore scappa di corsa.
Ma questo adesso che vuole? è sparito da anni…e compare x creare problemi a noi
Ma questo ancora parla? Ha fatto più danni della grandine tanto che i suoi stessi compagni di partito hanno fatto in modo e maniera di esautorarlo quando è stato sindaco. Uno dei problemi che abbiamo in Italia è che abbiamo la memoria troppo corta e dopo pochi anni sti personaggi ricciciano tutti.
SFR
