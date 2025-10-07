Stadio della Roma per Euro 2032, Marino: “Scelta ingiustificata e provocatoria, si vogliono aggirare le regole”

L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino ha espresso forte critica sulla decisione del Governo di inserire lo stadio di Pietralata tra le opere da realizzare con poteri speciali in vista degli Europei di calcio 2032.

“Una scelta ingiustificata e provocatoria, che rischia di trasformare un grande evento sportivo in un’occasione per aggirare le regole ordinarie e favorire nuove forme di speculazione. L’area di Pietralata ospita un bosco urbano che verrebbe interamente abbattuto per far posto alla costruzione: un prezzo ambientale e sociale inaccettabile per la città”, ha scritto Marino sui social, condividendo le sue preoccupazioni con l’europarlamentare Dario Tamburrano (M5S).

Secondo Marino, inoltre, non sarebbe chiaro il motivo di estendere i poteri speciali a tredici impianti, quando per gli Europei ne servirebbero soltanto cinque, di cui tre già esistenti o facilmente adattabili, compreso lo Stadio Olimpico.

“Preoccupa infine la decisione del Governo di attribuire al sindaco Roberto Gualtieri un ulteriore potere speciale, dopo quelli già ricevuti per il Giubileo e per la gestione dei rifiuti. Una concentrazione di poteri che rischia di escludere il dialogo con i cittadini e di prolungarsi oltre la durata del mandato elettivo”, ha concluso Marino.

