ZIOLKOWSKI: “Ho un piano preciso per la mia carriera. La Serie A mi farà crescere”

Jan Ziolkowski, uno dei volti nuovi arrivati alla Roma nel mercato estivo targato Ricky Massara, ha parlato dal ritiro della nazionale polacca, raccontando le sue prime sensazioni dopo lo sbarco in Serie A e il salto nel calcio italiano.
“La Serie A è ovviamente di un altro livello – ha dichiarato Ziolkowski ai microfoni di Sportowy.net –. Questo è stato un aspetto fondamentale del trasferimento. Ogni settimana ti confronti con giocatori migliori e semplicemente cresci. Sono un difensore e ho un piano preciso per la mia carriera. Volevo passare per l’Italia e si è presentata questa opportunità”.
Il giovane centrale giallorosso, arrivato per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Gasperini, ha poi parlato anche degli impegni con la Nazionale polacca: “Spero che vinceremo due partite, prima quella amichevole e poi quella di qualificazione. Spero di poter partecipare. Non importa contro quale avversario giochiamo, vogliamo scendere in campo e vincere ogni partita”.
Fonte: Sportowy.net
zio, detto in tutta bontà, per il momento non sei ancora nessuno e spero tu possa diventarlo un vero campione e che tu lo faccia con noi. se poi volessi partire assicurati di portare parecchi cammelli.
per il momento parlare meno e lavorare di più.
forza Roma
Piano Zio… hai grandi qualità ma cerca di pensare solo a migliorare e ad amare la maglia che indossi (e che ti rende ricco senza lavorare).
Il piglio mi sembra quello di Huijsen, le qualità ci sono, anche se un po’ diverse da quelle dell’ex Juve (più veloce e più marcatore, meno tecnico e di classe).
Non trovo che la determinazione circa il proprio futuro sia lesa maestà del presente.
preferisco dichiarazioni come queste a quelle lecchine del tipo “è sempre stato il mio sogno fin da bambino giocare nella Roma”
Se dovesse fare 3/4 anni in crescendo da noi per poi essere ceduto x tanti soldi ci potremmo stare, visto che è arrivato x 6 milioni.
Poi magari col tempo si affeziona ed il giallorosso gli entra nelle vene.
Quantomeno onesto ma con tempi completamente sbagliati e poi la maglia che indossi da 2 giorni,un po’ di rispetto in più lo dovresti …comunque sia bene così, se bisogna fare plusvalenza con te e lasciarti andare al Real cerca di trasformarti subito in una sorta di Van DIJK porta 100 milioni e s’abbracciamo!!!
