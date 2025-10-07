ZIOLKOWSKI: “Ho un piano preciso per la mia carriera. La Serie A mi farà crescere”

Jan Ziolkowski, uno dei volti nuovi arrivati alla Roma nel mercato estivo targato Ricky Massara, ha parlato dal ritiro della nazionale polacca, raccontando le sue prime sensazioni dopo lo sbarco in Serie A e il salto nel calcio italiano.

“La Serie A è ovviamente di un altro livello – ha dichiarato Ziolkowski ai microfoni di Sportowy.net –. Questo è stato un aspetto fondamentale del trasferimento. Ogni settimana ti confronti con giocatori migliori e semplicemente cresci. Sono un difensore e ho un piano preciso per la mia carriera. Volevo passare per l’Italia e si è presentata questa opportunità”.

LEGGI ANCHE – I Friedkin al lavoro nella Capitale: assemblea Eca, stadio e mercato



Il giovane centrale giallorosso, arrivato per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Gasperini, ha poi parlato anche degli impegni con la Nazionale polacca: “Spero che vinceremo due partite, prima quella amichevole e poi quella di qualificazione. Spero di poter partecipare. Non importa contro quale avversario giochiamo, vogliamo scendere in campo e vincere ogni partita”.

Fonte: Sportowy.net

LEGGI ANCHE – Gasp non si vuole fermare: un’amichevole prima dell’Inter

