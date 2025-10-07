I Friedkin al lavoro nella Capitale: assemblea Eca, stadio e mercato

Dan e Ryan Friedkin sono tornati oggi nella Capitale. I proprietari della Roma parteciperanno all’assemblea generale dell’ECA (European Club Association), in programma fino al 9 ottobre e di cui Dan Friedkin è membro dal 2021. Ma prima di raggiungere i vertici del calcio europeo, i due imprenditori texani faranno tappa a Trigoria, cuore pulsante del progetto giallorosso.

Lì incontreranno lo staff dirigenziale e, nella giornata di domani, anche Gian Piero Gasperini, per fare il punto su un inizio di stagione entusiasmante: Roma in vetta alla classifica insieme al Napoli, gioco brillante e un gruppo che ha abbracciato totalmente la filosofia del nuovo tecnico.

Ma non sarà solo un incontro celebrativo. I Friedkin vogliono fare chiarezza su alcuni dossier strategici: il nuovo stadio a Pietralata, tema centrale per il futuro economico e identitario del club, e la situazione di bilancio, che richiede entro giugno circa 90 milioni di euro di plusvalenze per restare in linea con i vincoli del fair play finanziario.

Sul tavolo anche il piano sportivo: dal rendimento dei nuovi arrivati fino alle prossime mosse di mercato, con Gasperini che ha già indicato alcune priorità in vista di gennaio. L’obiettivo della proprietà resta lo stesso di sempre: una Roma sostenibile ma competitiva, capace di tornare stabilmente tra le grandi d’Europa.

L’incontro di oggi, insomma, rappresenta una tappa fondamentale per definire la rotta dei prossimi mesi, dentro e fuori dal campo. E la sensazione, più che mai, è che a Trigoria oggi regni una parola chiave: continuità.

Fonte: Gazzetta dello Sport

