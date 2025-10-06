“ON AIR!” – PRUZZO: “Gasp migliore per distacco, del mercato potevi farne a meno”, CORSI: “Se comprano due punte e un centrocampista vero non so come finisce”, TORRI: “Proviamo a prendere Vlahovic”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Vittoria molto significativa, che ci regala il primo posto insieme al Napoli. Gasperini fa bene a dire certe cose, vuole mandare un messaggio di protezione alla squadra, ha fatto riferimento tante volte a un gruppo sano che lo sta seguendo. Gasperini sta dicendo alla Roma di giocare come faceva con Ranieri, ma questo non va a detrimento di Gasperini che dimostra di essere una persona intelligente. Lui sta dicendo: “Se mi date il vino per farci lo champagne, faccio lo champagne, se mi date il vino per fare la romanella, faccio la romanella..”. Il processo di trasformazione non ha seguito perchè forse sul mercato non sono state azzeccate tutte le scelte. C’è questo asterisco di Bailey, che sembra proprio il giocatore che manca alla Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Senza troppi entusiasmi, si sta bene in testa alla classifica e a 15 punti. Però comincia essere sgradevole prendere sempre gol sempre allo stesso modo, col giocatore che rientra da sinistra, marcato male: quel meccanismo va un po’ rivisto. Gosens? Se quel gol lo sbagliava Dovbyk, non lo facevano entrare a Trigoria…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ieri la Fiorentina non ha nemmeno reagito, ho la sensazione che Pioli si senta appagato da quanto fatto fino allo scorso anno. Alla Roma manca quel giocatore che ti morde la gara quando sei in vantaggio, che la chiude. Basterebbe avere qualcuno con un po’ più di gamba davanti. Gasperini non ha i cambi per fare certe cose, se avessi Gervinho in panchina…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sento dire che la Roma ha avuto fortuna, ma dopo una vittoria così, che ci porta al primo posto in classifica, per una volta non possiamo dire solo “bella Roma, complimenti…”. Questi ragazzi ce la mettono tutta, il gioco mi interessa poco. A me questa sembra la consecutio di Ranieri, la Roma gioca quasi in quel modo, ma con più ferocia. Quando compreranno due punte vere e un centrocampista forte, chissà come va a finire il campionato…a meno che non ci comprano Spolli, Ibarbo e Doumbia…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Allegri, Conte e Gasperini, seppur con materiali diversi, stanno dimostrando di essere i tre migliori allenatori italiani. Stanno facendo un grandissimo lavoro con basi diverse e situazioni differenti. La caratteristica di tutti e tre è che non sono innamorati del proprio calcio, sono innamorati semmai del proprio lavoro, ma sanno adattarsi alle realtà che hanno a disposizione. E stanno facendo un lavoro enorme tutti e tre…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le potenzialità inespresse di questa Roma sono l’aspetto più positivo: ci sono tante cose da migliorare, giocatori che devono crescere o che devono ancora giocare come Bailey. La Roma lo scorso anno 15 punti li ha fatti a dicembre, e questo dato ci fa capire quanto sia importante questa partenza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “E’ giusto essere entusiasti, siamo primi con 15 punti dopo sei partite. E alla ripresa c’è questo big match contro l’Inter. Però l’Inter mi ha impressionato, è una macchina da gol, e la tradizione che abbiamo contro di loro è pessima… Tra le prime, la Juventus mi sembra quella più attaccabile. Vlahovic magari avercelo, io ci proverei…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Vittoria importantissima sotto diversi aspetti, non solo per il risultato ma anche per quello che ha dimostrato questa squadra. Il paradosso è che siamo in linea con quanto visto con la seconda metà della scorsa stagione, nonostante il cambio di direzione tecnica e i metodi differenti dei due allenatori. A volte squadre di valore non riescono ad esprimere tutte le proprie potenzialità, questa invece le proprie potenzialità da gennaio a oggi le ha tirate fuori tutte, non c’è qualcosa di inespresso, e questo è il merito dei due allenatori. Ci sono una serie di caratteristiche simili, con i leader che sono gli stessi, ma con due filosofie differenti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il campo ha confermato che del mercato potevi farne anche a meno. Il migliore della Roma è Gasperini, ma per distacco, come lo era stato Ranieri. Cristante e Celik sono l’usato sicuro, e poi ha giocato bene Soulè…Ma del mercato non c’è traccia ieri, Wesley è il sosia di Dodò. Tsimikas? Per l’amore di Dio…e il marocchino non gioca mai. E l’attaccante è quello dell’anno scorso…La Fiorentina però è stata la migliore della stagione, e Kean sta dando dei segnali. La Roma ha fatto il suo, e lo ha fatto anche con qualità…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando vi dicevo che la Roma con Ranieri era prima in classifica, significava che i valori li aveva. Ma perchè la Roma è prima? Segna Gasperini, la partita la gioca lui, o la prepara solo? Io penso che sia merito anche della qualità dei giocatori…oltre alla fortuna, perchè gli avversari si mangiano gol a porta vuota…Orban, Gosens…però la Roma se la merita tutta, ci mancherebbe…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma sostenuta dallo stellone di Gasperini porta a casa il risultato. Fare una ricerca scientifica su come ha giocato mi sembra superfluo e inutile. La Roma non ruba l’occhio, ma porta a casa i risultati. Se la Roma avesse preso un allenatore emergente ora sarebbe a 4 punti in classifica, perchè si sarebbe inventato qualcosa. Invece da tecnico scafato, Gasperini li fa giocare secondo le loro caratteristiche senza chiedere di più o di meno…”

