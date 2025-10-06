FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 6 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Rangers, esonerato Martin: cambio prima della Roma

Colpo di scena in Scozia: i Rangers, prossimi avversari della Roma in Europa League il 6 novembre, hanno annunciato l’esonero dell’allenatore Russell Martin e del suo staff. La decisione è arrivata dopo i risultati deludenti delle ultime settimane. Con lui lasciano il club anche il vice Matt Gill e il collaboratore Mike Williamson. La società ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti sul nuovo tecnico. (rangers.co.uk)

Ore 9:00 – Sosta preziosa per recuperi. Ferguson ok per l’Irlanda

La Roma saluta momentaneamente i suoi tifosi: la sosta per le nazionali arriva nel momento giusto dopo il successo al Franchi, con Dybala e Bailey che torneranno a pieno regime e Angelino che recupererà al meglio dal virus influenzale. Trigoria si svuoterà con undici romanisti impegnati con le rispettive nazionali: Ferguson, nonostante il problema alla caviglia, risponderà alla chiamata dell’Irlanda.

Ore 8:00 – Colombo sufficiente, dubbi sulla gestione dei cartellini

La prova di Andrea Colombo al Franchi divide i quotidiani: voti tra il 5,5 e il 6,5. Nessun episodio da rigore contestato, corretta la valutazione sul tocco di Tsimikas in area e sul contatto Mancini-Fazzini. Perplessità invece sulla gestione dei cartellini: mancano un paio di gialli.

