UNA ROMA A TUTTO GASP

La sosta per le nazionali non poteva essere più dolce. La Roma riscatta la brutta prova offerta in Europa League contro il Lille e ribalta la Fiorentina, vincendo in rimonta sul campo dei viola e contendendo la vetta della classifica al Napoli, grande favorito alla vittoria finale del titolo.
LEGGI ANCHE – Juve e Milan si annullano: 0-0 allo Stadium, Roma e Napoli da sole in vetta
La trasferta di Firenze non evoca ricordi piacevoli ai giallorossi, e la rete di Kean, arrivata dopo appena 12 minuti di gioco, ritira fuori vecchi fantasmi: lo scontro fortuito e un po’ maldestro tra Mancini e Celik spiana la strada all’attaccante viola, che con un destro potente diretto verso l’incrocio piega le mani a un non perfetto (incredibile ma vero) Svilar.
Ma a differenza di altri Fiorentina-Roma decisamente poco fortunati, la squadra giallorossa reagisce subito e con veemenza allo svantaggio iniziale. In otto minuti i ragazzi di Gasp la ribaltano: sinistro al fulmicotone di Soulè, liberato al limite dell’area da un tocco pregevole di Dovbyk, e girata aerea di Cristante su angolo dello stesso Mati. La Roma, che fino a oggi non era mai stata in grado di replicare allo svantaggio, capovolge la partita a proprio favore.
I giallorossi potrebbero anche chiuderla, ma Dovbyk non ha il killer instinct necessario e spreca un cross coi giri giusti di Wesley, mandando la sfera sul fondo a pochi passi da De Gea. La Fiorentina, in evidente crisi di identità, si aggrappa disperatamente a Kean, centravanti a tutto tondo che avrebbe fatto molto comodo a Gasperini: l’azzurro colpisce il palo interno dopo un sinistro angolatissimo.
Nella ripresa la viola cerca di scuotersi, ma si scontra con una Roma solida e compatta. Gasperini opera la solita girandola di cambi inserendo Pellegrini e Dybala, puntando a consolidare il risultato e a spezzare il ritmo dei toscani con un sapiente giro palla, che però riesce solo a tratti. La Fiorentina non crea molto, ad eccezione di una traversa estemporanea colpita da Piccoli dopo una conclusione dalla distanza. La vera grande occasione dei padroni di casa capita sui piedi di Gosens a dieci minuti dalla fine: l’esterno tedesco calcia alto un pallone d’oro a pochi passi da Svilar.
I tre punti sono pesantissimi e fanno volare la Roma, prima in classifica dopo sei giornate di campionato: 15 punti raccolti affrontando avversarie non facili come Bologna, Lazio e Fiorentina sono un bottino invidiabile. Merito soprattutto del lavoro di un tecnico di indiscusso valore come Gasperini, che sta riuscendo a ottenere il massimo da una rosa con dei limiti. Non dare i giusti meriti ai calciatori sarebbe ingeneroso: fin dal primo giorno hanno accolto e seguito con convinzione il credo del loro allenatore.
Sorridono i romanisti, che potranno godersi queste due settimane da primi in classifica. Ma guai a sedersi sugli allori: alla ripresa del campionato arriva l’Inter e il primo vero scontro con una big del nostro campionato. Parlare di sfida scudetto sarebbe eccessivo, anche se Gasp lancia segnali: “Qualcuno non ci dava credito, forse giustamente. Ma questi ragazzi si meritano un grande premio“. Il tecnico sa che con i ritorni di Dybala e Bailey, e in attesa di gennaio, questa Roma può crescere ancora. E non vuole porsi limiti.
LEGGI ANCHE – Bailey, parla il papà: “Porterà la Roma a vette inimmaginate”
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Giusto qualche giorno fa commentavo qui dicendo che Kean a Roma mi piacerebbe eccome. Veramente forte.
Kean sembra aver trovato continuità.
Forte lo è sempre stato (Juve, PSG) ma la testa non era il massimo.
Eh, ma giocatori come questi costano parecchio, non li prendi. E infatti stai con uno che ha problemi alle articolazioni e uno che non riesce a stoppare un pallone.
Gasp sta veramente facendo un miracolo, anche considerando che non ha un regista come Paredes e uno in grado di strappare come Saelemekers. Tanta roba.
I limiti ce li hanno già, inutile porsene altri. Solo menti inquiete possono pensare a qualcosa più del quarto posto per questo gruppo.
Godiamoci il momento e siamo felici
Lup anche io avverto un eccesso di euforia, per carità normale in questi casi, però si deve gioire di pancia ma ragionare di testa anche con analisi corrette per i casi Lille e Torino, perché solo così si cresce ulteriormente
per il momento la squadra è molto agonistica e poco tecnica, viste le assenze di Dybala e di Bailey che non abbiamo mai visto né valutato.
l’uno contro uno funziona, la squadra è sempre in controllo e concede poco (migliore difesa e meno gol subiti).
è inutile parlare a vanvera, a Roma i piedi restano in terra, ma perché rovinare un bel momento come questo, senza porre limiti alla provvidenza.
difatti considerando dalla prima giornata di Ranieri, in quelle 26 partite:
stessi punti di Napoli e Inter 56 (media punti 2.15) 18gol subiti (media 0.69 gol subiti a partita)
Gasperini 6 partite 15 punti (media punti 2.5) 2gol subiti (media 0.33 gol subiti a partita)
La partita col Torino è stato un esperimento mal riuscito di Gasperini, e ovviamente ci può e ci deve stare che ogni tanto sbagli; abbiamo detto che serve tempo, lo sappiamo tutti. Però i numeri sono inequivocabili: il ruolino di marcia è da scudetto; dall’inizio dell’anno ad oggi sono da primo posto e non da quarto.
come sempre sui grandi numeri la miglior difesa è avvantaggiata, e da questo punto di vista dietro si è forti, anche un pò fortunati, però credo che giocando con la difesa alta, anche gli attaccanti avversari che arrivano in contropiede con una lunga corsa alla conclusione, spesso non sono tanto lucidi.
per l’attacco credo che sia solo questione di tempo unito al lavoro, Gasp è un maestro, con lui gli attaccanti hanno sempre reso tanto.
La rosa alla fine è praticamente la stessa della scorsa stagione con degli elementi nuovi che si stanno gradualmente inserendo.
Sentendo anche gli interventi nelle radio, sento tutti molto “pessimisti” da un lato dico meno male, dall’altro però la penso diversamente
vero lupo però le squadre di Gasp all’ inizio stentano sempre per poi entrare a ritmo più avanti…. però se già adesso che stentiamo portiamo a casa punti…un po’ di ottimismo è giusto coltivarlo…poi il tuo discorso è chiaro che non fa una grinza
Essere primi avendo giocato senza Bailey e senza Dybala (che in totale ha giocato poco più di una partita mettendo insieme gli spezzoni disputati), è un gran risultato.
Mi domando una cosa… questa Roma con un ottimo esterno destro al posto di El Shaarawy e con Kean al posto dí Dovbik dove potrebbe arrivare?
La morale è sempre la stessa: ce manca sempre un sordo pe’ fa’ ‘na lira.
Me lo domando anche io. Il primato in classifica è arrivato grazie alla rosa dell’ anno scorso più Wesley. Il lavoro di Massara non è stato all’ altezza del nuovo tecnico? Vedremo. Ma, come molti, ho la sensazione che con due innesti fatti bene ci saremmo stati più comodi lassù.
Non sarà una rosa perfetta ma il girone di ritorno del campionato passato dice altro.Al netto di commenti che si leggono( su Giallorossi) basati più che altro sul risultato sarebbe opportuno commentare il gioco espresso dalla squadra e dai singoli nelle media delle prestazioni,si eviterebbero esaltazioni per un goal preso o fatto o non fatto.
questa non è precisamente la squadra del girone di ritorno dello scorso anno perchè mancano due pezzi da novanta come Paredes e Saelemaker che non sono stati sostituiti
essere fortunati e cinici fa parte del gioco ecco perché primi
Per ora godiamoci il momento, senza fare troppi voli di fantasia. Restiamo con i piedi per terra, il percorso è ancora troppo lungo, l’importante è che Gasp li faccia lavorare, lavorare e lavorare, il nostro traguardo è e resta la CL, e buoni percorsi nelle 2 coppe, tutto ciò che verrà in più tanto di guadagnato. Comunque grazie per questo avvio imprevisto e graditissimo, non sempre spettacolare ma un po di fortuna ogni tanto non guasta proprio.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
La vera Roma sarà quella con Dybala e Bailey disponibili (ma intanto quelli, le altre, non ci vedono andare via).
scontro contro una vera big, scusate ma la fiorentina cos’è? si sta andando male quest’anno ma non potete non metterla nelle 7 8 squadre che se la battono per l’Europa, non va sminuita la vittoria di ieri, anche perché sta succedendo che ora sono tutto cultori del bel gioco e vi lamentate se vinciamo male, con mourinho perdevamo male e nessuno si lamentava, vincevamo, male, e se faceva festa e nessuno si lamentava
L’ entusiasmo è giustificato da un paio di fattori..
-Gasp ha bisogno ancora di qualche mese per poter vedere una Roma a sua immagine e somiglianza.
-La squadra soffre ancora di assenze “strategiche” per sviluppare il suo gioco.
Nonostante questo, “a corto muso” e con una inaspettata dea “fortuna” è prima in classifica..
Speriamo non deludano la aspettative..
io andrei calmo cogli ardori , la roma di gasperini gioca in dieci , l’attaccante sta in campo a onor di firma , mentre nell’atalanta erano di tarantolati che facevano veinre il mal di testa ai difensori ; ieri il picichi , quello che va servito , ha avuto due palle gol su cross di wesley , al 35’e al 49′ e le ha miseramente fallite ; per fortuna che segnano i centrocampisti
Gasparini con una rosa mediocre e un mercato fallimentare sta ottenendo ottimi risultati.
si, godiamoci questo momento perchè non credo che la Roma possa ambire più di un quarto-quinto posto…
La rosa in pratica è quella dello scorso anno con un Dovbik ancora più evanescente, con un migliore Soulè e un Dibala scomparso…
I nuovi è meglio non parlarne!! Tutti uno peggio dell’altro!! Massara ma che hai combinato???? Buttati al vento 60-70 milioni per gente che non ha portato nulla, anzi… Wesley , El Aionuy, Fergusson, Tsimikatis, Ghilardi!!! povera Roma e poveri Friedkin !!
Del gioco di Gasperini vedo solo un baricentro a volte avanzato di alcuni metri.
Per il resto vedo squadra e gioco che era di Ranieri.
Difesa solida, Celik braccetto di destra, Cristante e Konè e Dybala necessario.
i nuovi non hanno inciso.
forse Wesley, già buona realtà oltre che promessa, che però scriva l sacrifica Rensch che invece meriterebbe di giocare.
Detto questo, per fare il proprio gioco servono i propri giocatori.
Gasperini è stato intelligente a adattarsi e incidere il minimo indispensabile su una buona struttura.
speriamo che Bailey porti qualcosa a questo attacco asfittico.
Perché fatichiamo troppo a portare a casa il risultato e a volte un pizzico di fortuna in meno perdi la partita.
Di quelle giocate fino a adesso forse con il Nizza siamo stati evidentemente superiori.
Per il resto, con tutti, poteva andare peggio. (e anche meglio, con il lille)
Il calcio è questione di centimetri e noi abbiamo avuto dei centimetri fortunati altrimenti non saremmo stati primi in classifica, speriamo che la fortuna continui anche se penso sempre che la fortuna bisogna meritarsela e la Roma in questo momento se la merita.
Gasperini è proprio un fenomeno. Primo in classifica con tre centrocampisti di numero, terzini appena sufficienti, in attacco deve mettere sempre e comunque Soule, non ha un centravanti decente e per la punta esterna si deve barcamenare con El Sharawi, gia spompato, Dybala sempre infortunato, Pellegrini da lui definito non ancora atleta, Bailey non pervenuto, Baldanzi buono per il Verona. Gli si può trovare un Kvaraschelia? O un centravanti che ogni tanto tiri in porta?
Fiorì, c’è un refuso nell’articolo. Gosens nun è olandese, ma crucco de cruccagna…
Ma che ci dispiacere di essere primi? i piedi per terra deve averli la squadra e penso che Gasperini e Ranieri sono gli uomini adatti x questo!!!!
La Roma nn è fortunata ha solo 2 sfere enormi da essere dentro la partita sempre anche nei momenti più complicata è buna Squadra forgiata nel caratterwanni da Mourinho e Ranieri e ora con Gasperini rafforza questo valore, c’è da lavorare e si sapeva, in teoria ci sono margini di crescita importanti!!!
Nn è lo scudetto l obiettivo di partenza ma quando si parla di gioco, vorrei sapere quale gioco si è visto ieri nelle partite del Napoli e in Milan Juve…..il Napoli le sta vincendo di misura come noi tutte….ed è una squadra già formata e con una risa molto più completa e di qualità!!!
Forza Roma 💛❤️
Siamo primi e abbiamo la difesa meno battuta della seria A 🥳 non mi sembra vero. Adesso dobbiamo pensare esclusivamente a fare gol, per il momento sono 7, troppo pochi per ambire a qualcosa di importante! Daje Roma
La squadra è partita bene in campionato e ciò non era assolutamente scontato,anzi,detto ciò i risultati ottenuti finora peseranno tantissimo a fine stagione e mi auguro che possano finalmente farci approdare almeno in champions dopo tanti anni.
Guardo al futuro della Roma con un moderato ottimismo per 3 motivi,il primo riguarda la squadra che con il tempo dovrebbe assimilare al meglio il gioco del nuovo tecnico e mi auguro anche che possano migliorare la forma atletica,
il secondo riguarda il ritorno in campo di giocatori come Dybala e Bailey che potranno rivelarsi fondamentali per far migliorare tecnicamente la squadra,terzo motivo che considero determinante riguarda l’attacco,Dovbik e Ferguson non sono scarsi,Dovbik in doppia cifra è andato anche lo scorso anno alla sua prima stagione e Ferguson potrebbe sbloccarsi e iniziare a darci qualche gioia,spero che i gol di questi 2 ragazzi arrivino quanto prima e al momento opportuno per mantenerci ai vertici della classifica.
Organizzazione di squadra e tenuta mentale sono i punti di forza di questa squadra da gennaio 2025 che sostanzialmente non è cambiata, ha perso Paredes, Shomu e Saele aggiungendo EA, Ferguson e Wesley, hai qualche ricambio in più in panchina, difesa molto solida, centrocampo molto affidabile, attacco che si poggia solo su Soule’ e qualche lampo di Dybala quando è schierabile. Impensabile continuare così con attacco praticamente inesistente, il centravanti è un buco enorme, attaccante esterno di sinistra proprio non c’è. Aspettiamo Bailey e io dico anche Ferguson, Dovbyk per me è ingiudicabile ormai mi astengo da ogni valutazione per non infierire, affidiamoci alla speranza che Dybala possa stare bene ma sono tutti se giganteschi. Se almeno i primi due riescono a dare qualcosa fino a gennaio poi almeno un attaccante esterno ed un centravanti vanno presi, il rischio d’impresa va corso, magari dando via qualcuno in prestito e risparmiando su ingaggio o liberandotene proprio (Hermoso, Baldanzi, Elsha che non stanno dando nulla e chi altri volete voi) Gasperini ti sta facendo capire che può realmente portarti in Champions ma qualcosa gli devi portare, la pochezza in attacco è disarmante, ieri la Fiorentina che sta a a tre punti ha finito con tre centravanti di ruolo, di cui due sarebbero titolari indiscussi nella Roma attuale.
Godere daje Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.