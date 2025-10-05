SERIE A – Juventus e Milan si annullano: 0-0 allo Stadium, Roma e Napoli da sole in testa

Nessun gol, tante occasioni sprecate e un punto a testa che non soddisfa né Juventus né Milan. All’Allianz Stadium finisce 0-0 il big match della sesta giornata di Serie A, con i rossoneri che recriminano per il rigore fallito da Pulisic e per le occasioni sciupate da Leao, mentre i bianconeri hanno trovato un super Maignan sulla loro strada.

Il primo tempo è stato equilibrato e povero di emozioni, con qualche spunto di Gimenez e una chance per David. La ripresa invece si è accesa: decisivo l’episodio del 52’, quando Pulisic dal dischetto ha sparato alto il rigore del possibile vantaggio. Lo stesso statunitense e Leao hanno poi avuto altre opportunità, ma senza riuscire a battere Di Gregorio. Dall’altra parte, la Juve ci ha provato soprattutto da palla inattiva, trovando però sempre pronto Maignan.

Nel finale il Milan ha avuto l’occasione più nitida con Leao su assist di Modric, ma ancora una volta la precisione è mancata. Dopo tre minuti di recupero, il triplice fischio ha sancito lo 0-0 finale, accompagnato dai fischi di uno Stadium piuttosto deluso dallo spettacolo offerto.

Un risultato che lascia entrambe le squadre a ridosso delle prime posizioni ma con qualche rammarico: il Milan spreca la chance di restare in vetta e va a 13 punti, la Juve sale a 12. E in testa alla Serie A, ora, restano da sole Roma e Napoli, appaiate a quota 15.

Giallorossi.net – T. De Cortis