Vieri: “Roma da scudetto? Con Gasperini può succedere di tutto”

La Roma arriva alla sosta da prima in classifica, appaiata al Napoli, grazie a una serie di vittorie che hanno riscattato l’unico intoppo dell’inizio stagione, la sconfitta contro il Torino. Un cammino positivo che fa già sognare i tifosi giallorossi.

Bobo Vieri, ospite della trasmissione Fuoriclasse su DAZN, ha commentato le prospettive dei capitolini: “Con Gasperini può succedere di tutto, per me lui è un grandissimo allenatore. Gli mancano davanti dei gol, le sue squadre creano molto e fanno tanti gol, quest’anno così così”.

L’ex centravanti dà anche una tirata d’orecchie alla dirigenza romanista, rea di non aver accontentato il tecnico, che chiedeva rinforzi in attacco: “C’è però una cosa che non capisco: se prendi Gasperini sai che vuole certi giocatori. Ci sta anche che venga lì e il primo anno rischi di vincere lo scudetto o arrivare in Champions.”

