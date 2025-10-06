Vieri: “Roma da scudetto? Con Gasperini può succedere di tutto”

1
19

La Roma arriva alla sosta da prima in classifica, appaiata al Napoli, grazie a una serie di vittorie che hanno riscattato l’unico intoppo dell’inizio stagione, la sconfitta contro il Torino. Un cammino positivo che fa già sognare i tifosi giallorossi.

Bobo Vieri, ospite della trasmissione Fuoriclasse su DAZN, ha commentato le prospettive dei capitolini: “Con Gasperini può succedere di tutto, per me lui è un grandissimo allenatore. Gli mancano davanti dei gol, le sue squadre creano molto e fanno tanti gol, quest’anno così così”.

L’ex centravanti dà anche una tirata d’orecchie alla dirigenza romanista, rea di non aver accontentato il tecnico, che chiedeva rinforzi in attacco: “C’è però una cosa che non capisco: se prendi Gasperini sai che vuole certi giocatori. Ci sta anche che venga lì e il primo anno rischi di vincere lo scudetto o arrivare in Champions.”
LEGGI ANCHE – Flash giallorosso: tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

1 commento

  1. La differenza tra Gasperini e Mourinho è proprio la capacità di mettersi in gioco utilizzando le proprie capacità senza lo sforzo continuo di cercare sempre alibi e colpe altrui.
    La diplomazia, che non è un optional, di Gasperini gli permette di essere cosciente, a tempo, della situazione senza forzature e atteggiamenti clowneschi.
    Quindi la tiratina d’orecchie può esserci ma non deve essere il “leit motiv” dell’anno ( come di mourinhana memoria) contro la proprietà o il DS o Ranieri (che tra parentesi è scomparso dai Radar)

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome