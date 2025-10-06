Vieri: “Roma da scudetto? Con Gasperini può succedere di tutto”

La Roma arriva alla sosta da prima in classifica, appaiata al Napoli, grazie a una serie di vittorie che hanno riscattato l’unico intoppo dell’inizio stagione, la sconfitta contro il Torino. Un cammino positivo che fa già sognare i tifosi giallorossi.
Bobo Vieri, ospite della trasmissione Fuoriclasse su DAZN, ha commentato le prospettive dei capitolini: “Con Gasperini può succedere di tutto, per me lui è un grandissimo allenatore. Gli mancano davanti dei gol, le sue squadre creano molto e fanno tanti gol, quest’anno così così”.
L’ex centravanti dà anche una tirata d’orecchie alla dirigenza romanista, rea di non aver accontentato il tecnico, che chiedeva rinforzi in attacco: “C’è però una cosa che non capisco: se prendi Gasperini sai che vuole certi giocatori. Ci sta anche che venga lì e il primo anno rischi di vincere lo scudetto o arrivare in Champions.”
La differenza tra Gasperini e Mourinho è proprio la capacità di mettersi in gioco utilizzando le proprie capacità senza lo sforzo continuo di cercare sempre alibi e colpe altrui.
La diplomazia, che non è un optional, di Gasperini gli permette di essere cosciente, a tempo, della situazione senza forzature e atteggiamenti clowneschi.
Quindi la tiratina d’orecchie può esserci ma non deve essere il “leit motiv” dell’anno ( come di mourinhana memoria) contro la proprietà o il DS o Ranieri (che tra parentesi è scomparso dai Radar)
