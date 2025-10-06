Capello: “Gasperini ha mentalità vincente e cultura del lavoro, a Roma è difficile da inculcare”

Fabio Capello, ex tecnico della Roma, ha parlato del momento dei giallorossi durante Radio Anch’io Sport, soffermandosi sul lavoro di Gian Piero Gasperini sulla panchina capitolina.

“Mi aspetto un campionato da Champions. Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito”.

“Ha giocatori capaci tecnicamente come Soulé e Dybala: giocatori di classe infinita, che possono risolvere le partite con un gol o con un passaggio, e non tutti ce l’hanno. La bravura di Gasperini e la spinta della piazza saranno molto importanti per la Roma.”

Fonte: Radio Anch’io Sport

