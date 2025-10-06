Capello: “Gasperini ha mentalità vincente e cultura del lavoro, a Roma è difficile da inculcare”

Fabio Capello, ex tecnico della Roma, ha parlato del momento dei giallorossi durante Radio Anch’io Sport, soffermandosi sul lavoro di Gian Piero Gasperini sulla panchina capitolina.
“Mi aspetto un campionato da Champions. Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito”.
“Ha giocatori capaci tecnicamente come Soulé e Dybala: giocatori di classe infinita, che possono risolvere le partite con un gol o con un passaggio, e non tutti ce l’hanno. La bravura di Gasperini e la spinta della piazza saranno molto importanti per la Roma.”
Fonte: Radio Anch’io Sport
In effetti è difficile se chiami uno che scappa di notte perché sa benissimo che il lavoro conta poco se non ci sono i giocatori forti…
PS: che gente la quale non ha mai lavorato in vita sua possa bollare una città tirando fuori una balla sesquipedale come la mancanza di cultura del lavoro, lascia francamente interdetti.
a cape’ mava….attapija’ na camomilla! ma mo’ pure basta co’ sta storia.
ma ogni volta bisogna legge sta storia da parte sua?
bisogna che qualcuno gli dica qualcosa… on se ne può più di quest stereotipi.
a roma ce so’ le radio,
i neri c’hanno ilritmo nel sangue
nun ce so’ più le mezze stagioni…
archiviate capello
e “de mamma ce n’è una sola” o “i figli so’ piezz’e core”…tanto per rimanere nel campo delle citazioni cinematografiche…. 😉
“Una volta qui era tutta campagna”
“Venezia è una bella città ma non so se ci vivrei”
“….e i treni erano puntuali!!”
(e come disse la buonanima di Massimo Troisi
“E allora perche nun faccetta o capostazione..”)
“… a Roma è difficile da inculcare…”
Ma, se non sbaglio prima Ranieri, ora Gasp dicono ogni giorno che i giocatori danno disponibilità e grande abnegazione al lavoro..
Tanto livore, se spiega solo con un termine:
“strisciato”…!!!
le polemiche stanno a zero.
immaginiamo questa Roma con Kean al posto di Dovbyk…
❤️🧡💛
Ancora co’ ‘sto Kean… I semiritardati devono stare lontano da Roma. Serve gente SERIA e con la testa buona.
Non vi e’ bastato zaniolo… suo compagno di merende….
A gennaio cerchiamo di prendere SCHADE.
L’anno prossimo rinnoverei a 2 ml di Dybala che Pellegrini (altrimenti dovresti spendere 200 ml per rifare la squadra visto che già Bailey e Ferguson sono qui con diritto di riscatto).
L’anno prossimo potresti provare a rinnovare i prestiti di Bailey e Ferguson, vendere Dovbik e fare all in su Kean.
Con un anno in più di rodaggio e questi due innesti (Kean e SCHADE) potresti puntare a qualcosa di veramente importante.
SVILAR
CELIK – MANCINI – NDICKA
WESLEY – KONE – EL AYNAOUI – ANGELINO
SCHADE SOULE
KEAN
FERGUSON/ARENA
DYBALA/BALDANZI BAILEY/PELLEGRINI
TSIMIKAS – CRISTANTE – PISILLI – RENSCH
HERMOSO – ZIOLKOWKY – GHILARDI
VASQUEZ
quanto credi di portare a casa con la (s)vendita di dovbyk ?
Capello e simpatico come un dito nel c….però ha ragione
A Roma semo tutti magna pane a tradimento secondo Don Fabio.
A Milano e Torino invece lavorano 20 ore al giorno.
Don Fabio se non te se aperta la capoccia all’età che t’aritrovi
significa che nun je la poi fa,
A Cape’ hai rotto er ca..o co sta storia. Mourinho, Ranieri e Gasperini con la tua Roma avrebbero vinto minimo tre titoli e na Champions….. rilassate n’attimo!!!
grande mister capello chai proprio ragione
classica mentalità da leghista di cioccolata che si crede al centro del mondo ma che lo conosce solo fino al Po e se si avventura oltre preso dalla paura scappa “di notte”.
pensiamo a questo anno e appena iniziato e poi si vedrà io voglio godermi questa sosta e poi vedere cosa succederà con piu giocatori coinvolti ieri baldanzi a mio avviso da segnali di crescita e poi vederlo esultare con i compagni ma fa capire quanto ci tiene dajeeeeeeee
Patetico come sempre,da venti anni a questa parte sempre pronto a parlar male della roma,intesa come squadra, piazza e tifoseria.In quegli anni di grandi giocatori è stato un valore negativo,senza di lui si sarebbe vinto almeno un altro scudetto,per nn parlare delle coppe europee.mi vergogno di averlo avuto come allenatore.
Capello è un forestiero invidioso di non essere nato a Roma, bensì in uno sperduto paesotto di confine, e non perde occasione per manifestare questa sua frustrazione.
quanto c’hai ragione…
e peraltro di quelli che non accettano che i loro schemi possano cambiare. la roma che ha conosciuto lui non è la stessa di oggi…
Allora il lavoro da allenatore e calciatore e’ bellissimo.ma il lavoro vero e’ un altra cosa! vero cape’? non ci sarebbero ospedali.ferrovie.edifici e Ville dove abitate. insomma non ci sarebbe nulla senza il lavoro delle persone! anche a Roma
questo è un luogo comune, come dire italia mafia.
Ma poi a Roma chi sarebbero i romani sfaticati ? pellegrini e basta mi pare la maggior parte sono stranieri e la proprietà è americana, quante sciocchezze per dar fiato alla bocca.
il sig.Capello è abituato , più che fare analisi da allenatore, fa quello che ha la coscienza sporca e prova a giustificare la fuga come un ladro di polli ed inoltre provasse a spiegare al popolo Romanista come ha perso a Venezia un campionato già vinto.
Bastava saper fare, non il filosofo, ma un modesto allenatore.
Vincere con le strisciate, con una classe arbitrale appecoronata ai poteri forti, non gli dà il diritto d’ impartire lezioni a destra e manca soprattutto a Roma.
