Bailey verso il rientro, il padre-agente carica: “Porterà la Roma a vette mai immaginate”

L’avventura di Leon Bailey con la Roma non è certo iniziata sotto i migliori auspici. Arrivato in estate per rinforzare le corsie offensive, l’esterno giamaicano si è fermato già al primo allenamento agli ordini di Gian Piero Gasperini, complice un infortunio che lo ha tenuto finora lontano dal campo.

Adesso, però, il recupero sembra essere arrivato alla fase decisiva. A confermarlo è stato il padre-agente del calciatore, Craig Butler, che tramite un post su Instagram ha voluto lanciare un messaggio di speranza e motivazione: “Presto tornerà la sua incessante ricerca dell’eccellenza. Leon tornerà presto in campo a giocare per la Roma e a portare la squadra a raggiungere vette che nessuno avrebbe mai immaginato possibili. Credo in mio figlio e lo conosco bene”.

Bailey, dunque, è atteso al rientro per dare finalmente un contributo concreto alla causa giallorossa. La sua velocità e la sua capacità nell’uno contro uno rappresentano un’arma importante per l’attacco di Gasperini, che non vede l’ora di poter contare su di lui.

LEGGI ANCHE – Cristante: “Roma, siamo sulla strada giusta”