CRISTANTE: “Vittoria fondamentale, siamo stati bravi a reagire. Questa è la strada giusta”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Fiorentina-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Franchi.

Nel secondo tempo ci sono stati un po’ di errori in uscita: che sensazioni hai avuto?

“Che abbiamo vinto (ride, ndr). Siamo stati bravi, siamo andati sotto e non era facile reagire e ribaltare la partita”.

Com’è tornare a segnare?

“Bello e importante perché siamo lì. Ora c’è la sosta, siamo primi in classifica. Era fondamentale vincere, dobbiamo ripartire forte”.

Il piccolo difetto è che la Roma non chiude le partite…

“Se facessimo un gol in più sarebbe meglio… Dobbiamo migliorare, ma fa parte del processo di crescita. Abbiamo tante potenzialità davanti, siamo sulla buona strada”.

LEGGI ANCHE – Fiorentina-Roma 1-2, le pagelle