CRISTANTE: “Vittoria fondamentale, siamo stati bravi a reagire. Questa è la strada giusta”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Fiorentina-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Franchi.
Nel secondo tempo ci sono stati un po’ di errori in uscita: che sensazioni hai avuto?
“Che abbiamo vinto (ride, ndr). Siamo stati bravi, siamo andati sotto e non era facile reagire e ribaltare la partita”.
Com’è tornare a segnare?
“Bello e importante perché siamo lì. Ora c’è la sosta, siamo primi in classifica. Era fondamentale vincere, dobbiamo ripartire forte”.
Il piccolo difetto è che la Roma non chiude le partite…
“Se facessimo un gol in più sarebbe meglio… Dobbiamo migliorare, ma fa parte del processo di crescita. Abbiamo tante potenzialità davanti, siamo sulla buona strada”.
Golazo di Bryan! Grande.
Grande Bryan e sempre forza Roma!
Dove sono tutti i leoni da tastiera???
Essere in cima alla classifica è un potente tonico per continuare a fare sempre meglio.
La sensazione negativa è che i risultati sono sempre sofferti e quasi casuali. Sia che vinciamo sia che perdiamo, sarebbe bastato un pizzico in più per avere un risultato diverso. Insomma non dominiamo mai, soffriamo sempre e a volte le cose girano male e lì perdi.
Quella positiva è che se siamo in cima alla classifica giocando obiettivamente non bene, con diversi giocatori che sembrano lontani dall’essere in confidenza, si può sempre sperare in un miglioramento.
Su Dybala sappiamo che è il giocatore più forte in rosa, ma non possiamo contarci più di tanto.
Bailey è ancora un oggetto misterioso. Speriamo che ci aiuti lì davanti perché veramente fatichiamo troppo.
Le due punte… Dovbyk si sta muovendo meglio, ma è ben lontano dall’essere la punta di una squadra che punta ai traguardi della Roma.
Ferguson lo avevo visto benissimo nelle prime uscite e adesso lo vedo involuto, pesante, poco reattivo.
Spero che almeno uno dei due riesca a uscire da questa empasse.
Oggi abbiamo visto Kean e francamente rispetto ai nostri è un’altra musica.
Intanto godiamoci per la seconda settimana l’aria fresca della cima.
Cristante é uno che nei 22 ci può stare per altri anni ancora. Non penso che tutti gli allenatori che lo hanno fatto sempre giocare siano autolesionisti.
Avesse avuto anche un po’ di tecnica, avrebbe fatto carriera in Premier Lik.
