LIVE! FIORENTINA-ROMA, le formazioni ufficiali: a sinistra c’è Tsimikas, sorpresa Baldanzi, torna Dovbyk

Oggi pomeriggio alle ore 15 la Roma di Gasperini torna in campo al “Franchi” per affrontare la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Una sfida che mette di fronte due squadre con umori opposti: i giallorossi vogliono difendere il primato dopo un avvio brillante, mentre i viola di Pioli inseguono ancora la prima vittoria casalinga.

Riflettori sono puntati anche sul rientro di Paulo Dybala, convocato dopo venti giorni di stop e pronto a dare il suo contributo a partita in corso. Vi lasciamo al live del match, con tutti gli aggiornamenti sul prepartita e quindi al racconto in diretta della sfida.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL FRANCHI

Ore 14:05 – Questa la formazione ufficiale della Fiorentina: De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

Ore 14:00 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale: sorpresa Baldanzi in attacco, insieme a Soulè e Dovbyk. A sinistra c’è Tsimikas, Mancini torna al centro della difesa con Celik e Ndicka ai suoi fianchi.

Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Ore 13:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Su Firenze pioggia e vento forte al mattino, ora però il cielo si presenta poco nuvoloso e non sono previste ulteriori precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: Gasperini si affiderà ai titolarissimi, l’unico dubbio è a sinistra.

FIORENTINA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.

A disp.: –

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulè, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disp.: –

Arbitro: Andrea Colombo

Assistenti: Perrotti, Moro

Quarto uomo: Massimi

VAR: Chiffi

AVAR: Gariglio