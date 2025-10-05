C’è la corsia preferenziale per lo stadio dellla Roma: “Un commissario ad hoc”

Novità importanti per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. L’impianto è stato inserito, insieme all’Olimpico, nella lista preliminare dei 13 stadi candidati a ospitare gli Europei del 2032. Questo inserimento comporta una conseguenza cruciale: l’opera viene considerata di “interesse strategico nazionale” e sarà soggetta a un commissariamento.
Il Governo ha designato l’ingegner Massimo Sessa come commissario straordinario, (…) figura che avrà poteri speciali per accelerare l’iter burocratico e garantire che l’Italia presenti alla UEFA i 5 stadi definitivi entro settembre 2026. Per Roma, il sub-commissario sarà il sindaco Gualtieri.
Questo significa una vera e propria corsia preferenziale per il progetto di Pietralata. Il commissario potrà derogare a diverse norme, ridurre drasticamente i tempi per i pareri amministrativi (da mesi a 15-30 giorni) e guidare direttamente la conferenza di servizi, superando molti degli ostacoli che finora hanno rallentato il processo.
L’obiettivo è arrivare all’approvazione del progetto definitivo, finanziato, entro luglio 2026. Nonostante i ritardi accumulati, (…) il commissariamento potrebbe ora imprimere una decisa accelerazione, permettendo alla Roma di vedere il suo progetto approvato in tempi molto più brevi del previsto.
Fonte: Il Messaggero
il quotidiano del palazzinaro romano che ha fatto sempre il bello e il cattivo tempo a roma , strombazza . Daje Calta in questa occasione siamo tutti con te.
…mah, speriamo sia così, ma ho sempre paura di qualche “sorpresina” dietro l’angolo. Vedremo e speriamo vada tutto per il meglio.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Dove c’è un commissario significa che l’ordinario non funziona. Anche se a tutti noi interessa, per questioni di tifo, la questione, c’è poco da festeggiare: i cittadini di questo paese hanno le mani legate.
Questo mi stimola la discussione, in linea di principio sono daccordo che un commissario o una corsia dedicata, rischia di mettere i cittadini al di fuori del processo decisionale, ma ad onor del vero, sono stufo di vedere interessi personali portati al parossismo. Ci si lamenta di tutto ma nessuno vuole mollare un centimetro, la monnezza ci sovrasta ma guai a parlare di discariche o di inceneritori, meglio venderli alla Germania o buttarli in qualche spiaggia del terzo mondo, salvo poi scandalizzarci quando le vediamo in TV, ma a guardare bene riconosciamo il materasso buttato a terra ed arrivato su una spiaggia in africa. Lo stadio, bloccato da 4 abbusivi che pretendono di essere fuori dalla legge. Siamo arrivati, a tutti i livelli, a dover “proteggere” chi delique. Per vigliaccheria o interesse. In inglese c’è un termine preciso, “not in my garden” poi se è quello di un altro meglio.
In realtà, ciò a cui fai accenno, Barnaba, è il fenomeno “nimby” (not in my back yard) e il fatto che sia stato coniato un termine ad hoc negli Stati Uniti dà il senso delle difficoltà che incontra il processo decisionale nei sistemi democratici (non solo in Italia). Da qui la sensazione che vi sia un “eccesso” di democrazia e che qualche correttivo vada previsto (lo so, è quasi una bestemmia ciò che ho scritto, qui in Italia… come minimo mi beccherò del fascista… pazienza).
Il correttivo, però, non può concretizzarsi sempre e solo nell’assegnazione di poteri straordinari (leggasi derogatori) ai cosiddetti Commissari.
Avete idea di quanti commissari straordinari operano attualmente in Italia per realizzare la qualunque? e di quali siano le performance di tali figure, ne vogliamo parlare? Lo so, non è questa la sede.
Comunque, le partite degli europei 2032 si giocheranno all’Olimpico; lo stadio della Roma seguirà la sua strada.
Sono d’accordo con LUP MAN e BARNABA…
Il diritto di ogni cittadino è sacro, ma NON è possibile che un comitato di pensionati, un politico pseudo ambientalista di terz’ordine in cerca di facili consensi, veti politici o il ricorso al TAR di un singolo cittadino, provochi RITARDI, LAVORI BLOCCATI, STAGNAZIONE, PARALISI, con costi raddoppiati e disagi per i cittadini. Vale per ogni infrastruttura,
che sia uno stadio, un ponte un aeroporto, o un anello ferroviario.
Questa è la burocrazia in Italia e Roma in particolare, dove per ogni opera occorrono almeno DIECI ANNI, basti vedere L’Auditorium, il mausoleo di Augusto, o il centro congressi all’EUR,
Ognuno dice la sua solamente per generare caos e tornaconti personali.
Invidio il pragmatismo dei Paesi nordici.
Per una volta l’inadeguatezza dell’Italia potrebbe volgere a nostro favore. Se davvero lo stadio gli serve per l’Europeo forse è la volta buona…
come già detto, con i sistemi burocratici/mafiosi e gente che metterà i bastoni tra le ruote per tutelare due alberi e le pantegane che ci abitano, a Pietralata sarà più facile vedere atterrare una astronave aliena che lo stadio della Roma.
I commissari saranno Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti
Nel deprecabile meccanismo della burocrazia romana e degli inciuci di palazzo corruzioni e clientelismi vari, se hanno deciso di fare gli europei dignitosamente con stadi che non fanno ridere l’Europa , allora probabilmente lo stadio della Roma si farà. Che i Freedkins siano imprenditori fortiunati? Lo spero e spero che prima o poi si veda anche in campo.
Se fosse confermato,
sarebbe la parola fine a tutti i giochetti.
Gli intessi di Euro 2032 sono di gran lunga superiori a quelli locali,
significherebbe che massimo 5 anni da oggi giocheremo nel nuovo stadio.
In Italia ci vogliono sempre provvedimenti “speciali” per svolgere l’ordinario…
Aveva ragione Stalin riguardo a come si deve gestire un popolo…
L’ignoranza e la conseguente stupidità, ci renderà sempre “sudditi” anche se la Costituzione ci definisce “sovrani”.
Peccato che manchi il tassello più importante (il progetto) che la Roma non ha ancora presentato.
Con la scusa dei carotaggi ,i tempi si sono penelopamente allungati.
Ribadisco la mia opinione: i Friedkin non hanno alcuna voglia di spendere 1 miliardo per la sua costruzione. Se la Roma va in Champions,vendono a un fondo americano.
sei proprio cosi o lo fai apposta? se non finiscono i carotaggi non possono presentare il progetto definitivo. i carotaggi servono anche per sapere dove verrà ubicato lo stadio centimetro per centimetro. i tempi si sono allungati per i ricorsi fatti ( in particolare quelli contro il taglio degli alberi, lo sgombero dei terreni e la presenza di uno sfasciacarrozze)
eeeeh, a ottantott’anni ‘a lucidità nun è più quella de ‘na vorta….
Devo dire che anche io temo ci sia una profonda riflessione da parte dei Freidkin anche se per motivi non legati ad una eventuale vendita. La situazione internazionale e’ talmente incasinata che scoraggia di conseguenza i grandi investimenti, guerre in corso con possibili( speriamo di no) allargamenti, dazi a go-go, che potrebbero fare lievitare enormemente i costi e via dicendo possono incrinare la fiducia degli investitori, ma ovviamente spero di sbagliarmi.
Fatte n’sonno, con lo stadio il valore della ROMA è il doppio. Anche solo se approvato, figurati ad avercelo. Fatte n’sonno.
L’ho già scritto: ora consentiranno a noi e ad altre 4 squadre di fare lo stadio annullando di fatto il vantaggio che avremmo avuto nel farlo per primi ( dopo la Juve). Quindi non avremo alcun vantaggio competitivo. Alle milanesi hanno anche regalato San Siro. Veramente uno schifo.
@barnaba
credo fosse “not in my courtyard”, ma il senso è il medesimo… 😉
SFR
il progetto approvato in tempo molto più stretti del normale!!!
Verrebbe da ridere a sentire certe cose soprattutto se uno pensa che il povero DINO VIOLA cominciò l iter per lo stadio negli anni 80
Invece purtroppo è la realtà!!!
Dopo 40 e più anni bisogna sentirsi dire queste cose .
solo in italia!!
Chissà… forse sarà veramente la volta buona!!
Sempre e solo forza Roma!!
Hanno trovato chi olia… e mo se stanno zitti. Perché questo è il nocciolo della questione.
