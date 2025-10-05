Bove, cuore diviso a metà: partita in tv, sognando il ritorno

Per Edoardo Bove, Fiorentina-Roma non sarà mai una partita come le altre. Il centrocampista romano, costretto a fermarsi per i noti problemi cardiaci, non sarà presente al “Franchi”, ma seguirà la sfida da spettatore speciale, diviso tra due amori. Da un lato la Fiorentina, dove ha vissuto mesi intensi e che lui stesso ha definito la città della sua “rinascita”; dall’altro la Roma, la squadra di casa, la maglia che non ha mai smesso di sentire cucita addosso.

“Guardo solo quelle, tutte le altre mi danno fastidio”, ha confessato con il suo consueto candore. Una frase che racconta bene la sua condizione: legato indissolubilmente ai colori giallorossi, ma profondamente riconoscente alla Viola per avergli dato una seconda chance.

Il futuro, però, resta tutto da scrivere. Il percorso verso l’idoneità sportiva è lungo e tortuoso, ma Bove non perde la speranza: “Sento che il cerchio si sta chiudendo”, ha confidato. L’obiettivo è ottenere le necessarie garanzie mediche per tornare a calcare il campo, magari in campionati come quello tedesco o inglese, dove i regolamenti lo consentirebbero. Intanto si allena, non perde il contatto con il pallone e porta avanti iniziative di sensibilizzazione sul primo soccorso.

LEGGI ANCHE – Bove: “Sto tornando, ora parlo con la Roma. Eriksen lo sento vicino, Mou mio papà”

Oggi, però, gli occhi saranno solo sul “Franchi”. Guarderà in tv Fiorentina-Roma con il cuore diviso a metà: nostalgia per le emozioni vissute in maglia viola e amore eterno per quella giallorossa.

Fonte: Corriere Fiorentino