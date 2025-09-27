Bove: “Sto tornando, ora parlo con la Roma. Eriksen lo sento vicino, Mou mio papà”

Dieci mesi dopo quel giorno che ha cambiato tutto, Edoardo Bove torna a parlare. Il centrocampista cresciuto nella Roma e con un passato anche alla Fiorentina, oggi sotto contratto con i giallorossi fino al 2028, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha ripercorso le tappe della sua rinascita, tra traslochi, riflessioni, paure e nuove consapevolezze.

«Sono sotto trasloco, adesso tanto stanco. Da Firenze, dove avevo una casa grande, a Roma dove la mia l’ho scoperta fin troppo piccola. Sto buttando un sacco di roba. Sbuca di tutto, ovunque. Alcune cose finiscono nel cassonetto, altre le distribuisco. Mi devo liberare», racconta Bove, con il sorriso di chi ha imparato a guardare avanti.

Il dolore, oggi, non è più un nemico: «Mi fa sentire vivo, lo riconosco e non mi spaventa, lo accolgo. Tanto è inutile respingerlo. Se non avessi avuto quell’incidente, questa parte di vita non l’avrei conosciuta. Ci sono stati momenti in cui ho temuto di dover smettere, ma mi ha aiutato la famiglia, gli amici, i compagni e i tifosi».

Il centrocampista giallorosso non nasconde le difficoltà di questo percorso: visite, controlli, test. «Saranno state una decina, dagli elettrocardiogrammi agli studi elettrofisiologici. I medici hanno tutte le cautele, ci vuole ancora un po’ di tempo, ma sento che si sta chiudendo il cerchio».

E il prossimo step? «Il ritorno in campo. Bisogna fissare il come, il dove e il quando». Chi decide? «Edoardo», sorride. Il legame con la Roma resta forte: «Stiamo parlando con la società. Sono sotto contratto fino al 2028, è ancora lunga». E con i compagni non è mai mancato l’affetto: «Sono particolarmente felice per Pellegrini, un ragazzo d’oro. Lollo è riservato, forse per questo non sempre è stato capito».

Non manca un pensiero per José Mourinho, figura speciale per lui: «Il mio papà calcistico. Si era fatto vivo già a dicembre, con mio padre che lo adora. Per lui sono sempre stato Edu, alla portoghese». Bove oggi si spende anche fuori dal campo per diffondere l’importanza del primo soccorso: «Può salvare tante vite. Ci sono persone che non hanno la percezione dell’immediatezza dei soccorsi, e invece la tempestività è fondamentale».

Tra ricordi e nuove sfide, resta un’immagine indelebile: «L’accoglienza dell’Olimpico prima di Roma-Fiorentina, un insieme di emozioni fortissime». E nonostante tutto, il sogno resta intatto: «Sto da Dio e ho una gran voglia di tornare alla mia passione».

