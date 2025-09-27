Roma, idee Ilenikhena e Boadu per gennaio

A caccia di (nuovi) gol la Roma è stata tutta l’estate. Ma la mancata cessione di Dovbyk e lo scambio saltato all’ultimo col Milan per Gimenez ha rimandato il discorso a gennaio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (F. Balzani).

Massara si sta muovendo soprattutto in Francia, dove piace George Ilenikhena, classe 2006, attaccante nigeriano ma naturalizzato francese che gioca nel Monaco ed è valutato 20-25 milioni.

LEGGI ANCHE – Bove annuncia: “Sto tornando. In tv vedo solo Roma e Fiorentina”

Più a buon mercato Myron Boadu, punta olandese del Psv che lo scorso anno ha segnato 9 gol in Bundesliga col Bochum e ha il contratto in scadenza 2026. E non si escludono scambi di prestito che potrebbero interessare proprio Dovbyk.

Occhi pure sulla trequarti sinistra, soprattutto se dovesse partire Pellegrini. La Roma nelle ultime ore dello scorso mercato aveva provato l’affondo per Trossard dell’Arsenal, ma la valutazione dei Gunners è ancora troppo alta.

Fonte: Gazzetta dello Sport

LEGGI ANCHE – La Roma in attesa, Ferguson a caccia del primo acuto