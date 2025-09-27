L’ascesa, la Nazionale e poi la frenata: Pisilli, talento di casa in cerca di riscatto

La leggerezza di Niccolò Pisilli nel finale di Nizza-Roma ha rischiato di compromettere l’esordio dei giallorossi. Gasperini che gli ha lanciato una leggera stoccata, come farebbe un padre se un figlio sbaglia. Pisilli ha recepito il messaggio e ha già parlato con l’allenatore, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (D. Aloisi).

E Niccolò fino all’errore di Nizza non aveva sfigurato quando era stato chiamato in causa. Porta sulle spalle il peso di un contratto da circa due milioni di euro a stagione. E dal giorno del rinnovo a febbraio ha giocato solamente due volte da titolare.
Con Gasperini si è ritrovato anche in un ruolo che probabilmente non predilige. Ma le qualità per fare meglio le ha e non è un caso che Luciano Spalletti l’anno scorso lo aveva convocato in Nazionale. (…)

