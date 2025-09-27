LIVE! GASPERINI: “Dovbyk deve migliorare atleticamente per compensare le mancanze tecniche. Turnover? Non voglio cambiare molto” (VIDEO)

Alla vigilia di Roma-Verona, gara valida per la quinta giornata di Serie A, Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa per analizzare il momento della sua squadra.

Dopo la vittoria nel derby e l’esodio vincente in Europa, il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulle condizioni della rosa, sulle scelte di formazione e sulle insidie della sfida contro gli scaligeri.

A parte Dybala e Bailey, sono tutti recuperati per l’Hellas Verona? Come valuta la terza partita in una settimana sul piano del recupero? Che tipo di turnover ha in mente?

A parte Bailey e Dybala, tutti gli altri sono recuperati. Non sono mai per un turnover molto ampio: chi sta bene gioca. In questo periodo è importante dare continuità e consolidare le situazioni di gioco in cui stiamo crescendo. La squadra sta migliorando di partita in partita e non ci sono problemi fisici nonostante abbiamo giocato mercoledì. Se un giocatore sta bene, può continuare a scendere in campo; se è affaticato, invece, no. I cinque cambi a disposizione sono fondamentali per mantenere la squadra competitiva e fresca. Inoltre, dato che giocheremo anche giovedì e la prossima domenica, qualche cambio sarà necessario. Ma di base non voglio stravolgere l’undici titolare: anche le sostituzioni servono a questo.

È la sua miglior partenza in carriera?

Non lo so, non ricordo le altre partenze. È una buona partenza sul piano dei risultati, ma per me conta soprattutto vedere la squadra crescere partita dopo partita e aggiungere qualcosa in più. Vogliamo che i giocatori trovino più certezze dopo ogni partita: prima di raccogliere dobbiamo seminare, e lo stiamo facendo. I risultati ci aiutano, ma dobbiamo continuare a far crescere la squadra, migliorare il gioco, renderla più solida e inserire calciatori affidabili.

Come migliorare la fase offensiva?

Sulla partecipazione di tutti, sulle conclusioni ma anche nelle rifiniture e nella costruzione del gioco, se lo fai la squadra riesce a essere più pericolosa. Il gol di Mancini contro il Nizza, al di là dell’importanza, è stato molto efficace per come ha attaccato l’area. Da dietro ci arrivi poche volte, in avanti molte di più, però rimango dell’idea che l’efficacia di tutta la manovra d’attacco può portare gli attaccanti a essere più prolifici.

A che punto sono Ghilardi e Ziolkowski?

Ghilardi e Ziolkowski stanno facendo bene, si stanno allenando correttamente e arriverà anche il loro momento. La loro sfortuna o fortuna per la Roma è che davanti hanno quattro giocatori che stanno facendo qualcosa di notevole: Celik, Hermoso, Mancini e Ndicka stanno dimostrando grande efficacia e importanza per la squadra. La situazione di squadra rimane sempre la priorità.

Chi è avanti tra Dovbyk e Ferguson nel dualismo che c’è tra loro?

Nessuno dei due è avanti, se la giocano sempre. Dovbyk sta crescendo dal punto di vista atletico, molto più di quanto facesse all’inizio del ritiro. Dal punto di vista fisico e atletico deve essere in grande condizione per compensare alcune difficoltà tecniche che ha in questo momento.

Pericoli per la gara di domani?

Possiamo giocare con un centrocampista puro in quel ruolo, oppure con un difensore che va a prendere l’avversario più alto. Cambia solo un po’ la caratteristica del giocatore, ma il tipo di scalata resta lo stesso. Con l’Atalanta abbiamo fatto anche questo, e quando stai tanti anni hai più facilità a fare variazioni. Dobbiamo consolidare alcune certezze e, piano piano, introdurne altre, come l’inserimento dei difensori, che può essere importante. Partite come quella di domani sono pericolose: se sei sterile, senza spinta o energia, se non hai forza e non riesci a creare pericoli, corri il rischio di perderle. Sono squadre che tirano molto bene e possono diventare pericolose, però arriviamo da una vittoria nel derby, da un buon esordio in Europa League e dovremo giocare a ritmi diversi rispetto a Roma-Torino.

Sembra di vedere ancora la Roma di Ranieri per quanto riguarda la fase difensiva…

Giudicate voi, io posso parlare solo di queste partite e non fare paragoni. Rimane il fatto che dietro, da Svilar a Soulé, ci sono 7-8 giocatori molto affidabili, presenti, forti e competitivi. Per me rappresentano il nucleo portante della squadra. Se riusciamo a inserire anche Pellegrini, Rensch, Tsimikas e altri, meglio, ma per ora il nucleo è questo. Quando devi difendere, devi portare a casa il risultato, come è successo contro Lazio e Nizza.

El Aynaoui può ricoprire più ruoli a centrocampo? Il momento di El Shaarawy?

El Aynaoui può fare tutti i ruoli del centrocampo. Dobbiamo andare avanti con determinazione con tutto quello che abbiamo. El Shaarawy è stato il più giovane a esordire con il Genoa, da lui voglio vedere ancora certe iniziative.

Lei ha detto che per recuperare Pellegrini serviva anche una risposta dalla piazza e dalla società. Ha avuto le risposte che si aspettava, visto che ha giocato al derby?

Le risposte le ha date Pellegrini sul campo. Però deve lavorare, non è ancora in forma. Alla società interessa che il giocatore venga rivalutato. Lui però deve impegnarsi se vuole entrare nell’ossatura importante della squadra.

Si potrebbe creare un dualismo anche tra Angelino e Tsimikas?

Angelino è un buon giocatore, non può essere un problema. Tsimikas si è fatto trovare pronto subito e ci sarà molto utile. Giocheranno a seconda delle partite, non possiamo escludere nessuno.