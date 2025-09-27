ROMA-HELLAS VERONA: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Hellas Verona, quinta giornata di Serie A. La gara è in programma domenica 28 settembre alle 15:00.

Ecco la lista dei giallorossi a disposizione del tecnico per il match.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli;

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy.

