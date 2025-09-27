Roma-Verona: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il pronostico del match

Domenica 28 settembre alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico, la Roma ospita l’Hellas Verona nella quinta giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini cercano la terza vittoria consecutiva dopo il derby e il successo in Europa League, mentre i veneti sono ancora a caccia del primo acuto stagionale.
Infortunati e assenti
Qui Roma: Dybala e Bailey resteranno fuori almeno fino alla 7ª giornata. Nessuna squalifica per Gasperini, tutti gli altri sono a disposizione del tecnico di Grugliasco.
Qui Verona: emergenza a centrocampo con Suslov out fino a fine stagione, Harroui rientro alla 7ª, Oyegoke dalla 6ª. Ancora ai box Valentini, Mosquera e Gagliardini. Nessuno squalificato.
Dove vederla in tv
Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: Streaming su app DAZN (smart tv, smartphone, tablet, pc). Satellite su DAZN 1 (canale 214 Sky) per abbonati DAZN + Sky.
Quote e pronostico
I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita nella sfida contro l’Hellas Verona. Le quote per il successo giallorosso oscillano tra 1.55 e 1.60, segno che per gli analisti la squadra di Gasperini parte con ampie garanzie. Più alta la quota del pareggio, fissata tra 4.00 e 4.20, mentre un colpo esterno degli scaligeri paga addirittura tra 5.80 e 6.00, a conferma delle difficoltà che la squadra di Zanetti sta vivendo in questo avvio di stagione.
Il pronostico più atteso è quello di una vittoria della Roma con un margine piuttosto netto: il 2-0 è infatti il risultato ritenuto più probabile, anche in virtù della solidità difensiva mostrata dai giallorossi nelle ultime uscite e delle difficoltà offensive del Verona, ancora a secco di successi. Non mancano però alternative più “speculative” per chi cerca un colpo a quota alta: il 3-1 è valutato interessante da alcuni operatori, così come l’ipotesi di un primo tempo equilibrato con la Roma poi vincente nella ripresa.
Vittoria Roma: 1.55 – 1.60
Pareggio: 4.00 – 4.20
Successo Verona: 5.80 – 6.00
Il risultato più probabile, secondo gli analisti, è 2-0 per la Roma, con Gasperini che punta a blindare la difesa e a ritrovare continuità offensiva.
Le probabili formazioni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Allenatore: Gasperini.
Ballottaggi: Wesley-Rensch 70-30%, Angeliño-Tsimikas 55-45%, Hermoso-Celik 55-45%.
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orbán.
Allenatore: Zanetti.
Ballottaggi: Belghali-Fallou 70-30%, Akpa Akpro-Gagliardini 70-30%.
Giallorossi.net – T. De Cortis
La formazione sarà probabilmente quella riportata. Personalmente concordo con la possibile scelta di Ferguson al posto di Dobvik ma vorrei precisare una cosa. Chi ha vinto il titolo di capocannoniere in Liga sono stati quasi sempre attaccanti di grande qualità.
24-25 Mbappè
23-24 Dobvik
23-22 Levandowski
22-21 Benzema
21-20 Messi
Non serve essere psicologici per capire che i giocatori devono sentire la fiducia del tecnico per rendere al meglio. Non credo giovino alle prestazioni del ragazzo frasi come quelle pronunciate oggi dal Gasp che ha affermato che solo un miglioramento della condizione del ragazzo potrebbe aiutarlo a superare i suoi limiti tecnici: eddai su queste sono randellate gratuite!
Ci vuole del coraggio a paragonare Dovbyk a quei mostri sacri.
A me semmai sembra l’ eccezione che conferma la regola.
quindi secondo te Gasperini che allena da una vita con i risultati che conosciamo non sa come gestire un giocatore
Credo che Dovbik non può vivere di quanto fatto in Spagna… dovrebbe tirare fuori carattere e determinazione… tutto il resto so chiacchiere se hai i numeri li tiri fuori senza ma e senza se
Non per fare la pecora nera, ma quella di Girona è stata l’unica stagione rilevante di Dovbyk in tutta la carriera. A 27 anni. Tutti gli altri sono dei fenomeni assoluti che venivano da anni e anni di stagioni semplicemente spaventose. La parentesi spagnola è un unicum nella carriera di Dovbyk, fino a quel tempo sempre avventuratosi nel campionato Ucraino
Personalmente preferisco Celik al posto di Hermoso …almeno nelle gare in casa…garantisce piu spinta sulla fascia…sara’ il Mister come sempre a valutare la cosa migliore da fare , l’importante è portare a casa la Vittoria!!!!
Sempre Forza Roma !!!! ❤️💛
Hermoso ha più qualità di Celik, però in fase difensiva Celik mi ha dato più sicurezza, Anche se pure in fase offensiva ha fatto vedere qualcosa, si è proposto in avanti. Orban mi preoccupa, magari hermoso con la sua grinta può contenerlo, e con la sua esperienza.
Comunque io sono fiducioso, secondo me la vinciamo se l atteggiamento sarà quello giusto
Secondo me domani gasp a sorpresa schiera la doppia punta con Ferguson e Dovbik insieme con Soule a supporto con kone più avanzato.
la Juve spreca le opportunità di vincere, il Como pure ha pareggiato, c’è Milan Napoli, insomma la Roma ha il terreno fertile per prendersi la vetta momentanea. Voglio una prova di forza della Roma, dovremo essere mattatori. Questa forse è la stagione buona
Per me la formazione è Pellegrini +altri 10 a caso.
