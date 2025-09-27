Roma-Verona: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il pronostico del match

Domenica 28 settembre alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico, la Roma ospita l’Hellas Verona nella quinta giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini cercano la terza vittoria consecutiva dopo il derby e il successo in Europa League, mentre i veneti sono ancora a caccia del primo acuto stagionale.

Infortunati e assenti

Qui Roma: Dybala e Bailey resteranno fuori almeno fino alla 7ª giornata. Nessuna squalifica per Gasperini, tutti gli altri sono a disposizione del tecnico di Grugliasco.

Qui Verona: emergenza a centrocampo con Suslov out fino a fine stagione, Harroui rientro alla 7ª, Oyegoke dalla 6ª. Ancora ai box Valentini, Mosquera e Gagliardini. Nessuno squalificato.

LEGGI ANCHE – Gasperini: “Pellegrini ha risposto sul campo, ma il problema non è risolto”

Dove vederla in tv

Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: Streaming su app DAZN (smart tv, smartphone, tablet, pc). Satellite su DAZN 1 (canale 214 Sky) per abbonati DAZN + Sky.

Quote e pronostico

I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita nella sfida contro l’Hellas Verona. Le quote per il successo giallorosso oscillano tra 1.55 e 1.60, segno che per gli analisti la squadra di Gasperini parte con ampie garanzie. Più alta la quota del pareggio, fissata tra 4.00 e 4.20, mentre un colpo esterno degli scaligeri paga addirittura tra 5.80 e 6.00, a conferma delle difficoltà che la squadra di Zanetti sta vivendo in questo avvio di stagione.

Il pronostico più atteso è quello di una vittoria della Roma con un margine piuttosto netto: il 2-0 è infatti il risultato ritenuto più probabile, anche in virtù della solidità difensiva mostrata dai giallorossi nelle ultime uscite e delle difficoltà offensive del Verona, ancora a secco di successi. Non mancano però alternative più “speculative” per chi cerca un colpo a quota alta: il 3-1 è valutato interessante da alcuni operatori, così come l’ipotesi di un primo tempo equilibrato con la Roma poi vincente nella ripresa.

Vittoria Roma: 1.55 – 1.60

Pareggio: 4.00 – 4.20

Successo Verona: 5.80 – 6.00

Il risultato più probabile, secondo gli analisti, è 2-0 per la Roma, con Gasperini che punta a blindare la difesa e a ritrovare continuità offensiva.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

Ballottaggi: Wesley-Rensch 70-30%, Angeliño-Tsimikas 55-45%, Hermoso-Celik 55-45%.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orbán.

Allenatore: Zanetti.

Ballottaggi: Belghali-Fallou 70-30%, Akpa Akpro-Gagliardini 70-30%.

Giallorossi.net – T. De Cortis

LEGGI ANCHE – Roma, idee Ilenikhena e Boadu per gennaio