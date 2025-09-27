SERIE A, Juventus-Atalanta 1-1: Cabal risponde a Sulemana, finale incandescente a Torino

All’Allianz Stadium finisce in parità il big match tra Juventus e Atalanta. Un 1-1 che lascia spazio a rimpianti da entrambe le parti, tra errori sotto porta, un’espulsione pesante e un finale di fuoco.

L’Atalanta passa avanti al tramonto del primo tempo grazie a Sulemana, ancora decisivo dopo la rete al Torino. L’attaccante ghanese approfitta di una leggerezza di Adzic e buca Di Gregorio con il sinistro, festeggiando il suo secondo gol consecutivo. La Dea, però, sciupa nel secondo tempo l’occasione del raddoppio: clamoroso Krstovic che a tu per tu con il portiere calcia fuori.

La Juventus si rianima con i cambi di Tudor: dentro Vlahovic, McKennie e Cabal. Proprio quest’ultimo diventa l’uomo della svolta. Al 79’ approfitta di un errore di Kossounou e firma il suo primo gol in Serie A, regalando ai bianconeri il pareggio. L’episodio scuote il match: due minuti dopo De Roon, già ammonito, entra duro su McKennie e lascia i suoi in dieci, complicando i piani di Juric.

Nel finale succede di tutto: Carnesecchi salva due volte, prima su Koopmeiners e poi su McKennie, con l’Atalanta che resiste al forcing bianconero e porta a casa un punto prezioso.

Giallorossi.net – G. Pinoli