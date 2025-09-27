Juric: “A Roma buttato lì da solo, esperienza che mi ha rafforzato”

Dopo il pareggio ottenuto a Torino contro la Juventus, Ivan Juric si è soffermato non solo sulla prestazione della sua Atalanta, ma anche sulle esperienze vissute nella passata stagione, divisa tra la breve parentesi alla Roma e l’avventura in Premier League.

“È stata una stagione brutta per i risultati – ha ammesso Juric – ma ho fatto una grande esperienza. Ho visto la Premier League, una roba meravigliosa. A Roma ho trovato grandi giocatori come Dybala. Per me era un ambiente difficile, buttato lì da solo. Non è stato facile, ma mi sento rafforzato”.

Parole che raccontano di un allenatore segnato dalle difficoltà, ma anche arricchito dal confronto con due mondi molto diversi: la pressione romana e il fascino del calcio inglese. Un bagaglio che ora Juric porta con sé nella nuova avventura all’Atalanta.

