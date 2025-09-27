FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 27 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:55 – Totti compie 49 anni, gli auguri della Roma
Il 27 settembre non è una data qualunque in casa Roma. Compie infatti gli anni Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. Il club ha celebrato l’ex capitano sui propri canali social: “Uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane. Primo per presenze e gol con la nostra maglia. Si scrive Totti, si legge Roma. Buon compleanno, capitano!”.
Ore 11:20 – Roma-Verona, cancelli aperti dalle 12:30
La Roma affronterà domani il Verona alle ore 15:00, e come comunicato sul sito ufficiale del club, i cancelli dello stadio apriranno alle ore 12:30, con la raccomandazione di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio iniziale.
Ore 9:30 – Ndicka, la Roma ringrazia la mancata cessione
In estate la Roma chiedeva 40 milioni per la cessione di Evan Ndicka, cifra che avrebbe garantito una plusvalenza totale, visto l’arrivo a costo zero. Nessun club è arrivato a tanto e a Trigoria oggi ringraziano: sostituire un giocatore così sarebbe stato impossibile a costi sostenibili. (Corriere della Sera)
LEGGI ANCHE – Roma, idee Ilenikhena e Boadu per gennaio
Ore 9:30 – Roma, verso il divieto di trasferta a Glasgow
La UEFA ha aggiornato le sanzioni dopo gli scontri di Bilbao: 20.000 euro di multa e stop alla vendita di biglietti ai tifosi giallorossi per una gara europea. Il provvedimento, sospeso per due anni, rischia ora di scattare in occasione della trasferta del 6 novembre contro i Rangers, aggravato dai fatti di Nizza. (Il Messaggero)
LEGGI ANCHE – Roma, fasce protette
Secondo me ad oggi Ndika si gioca con Bremer il titolo di difensore più forte della serie A.
Incrociando le dita 🤞, a differenza del brasiliano ex toro ha dimostrato di essere di ferro e di poterle giocare tutte anche ogni 3 giorni.
È l’unico giocatore tornato dalla coppa d’Africa senza bisogno di rifiatare (coppa d’Africa vinta e nella quale venne premiato come miglior difensore del torneo).
Per effetto del bonus fiscale (lui ancora ne beneficia) al lordo costa meno di stipendio rispetto Mancini ed Hermoso (5,2 lordi contro 6,5).
Considerato quanto sono stati pagati quest’anno Thiaw, gli anni scorsi Romero, Wesley Fofana etc.. per meno di 50 milioni è regalato.
Visto che il suo contratto scade tra 2 anni e mezzo probabilmente sarà lui il sacrificato a giugno per far quadrare i conti, considerato anche che, essendo arrivato a parametro zero, il suo prezzo sarà plusvalenza totale. Fosse possibile me lo terrei stretto, ma nel caso auspico venga ceduto x almeno a quella cifra.
Bremer fa la differenza da solo in difesa, è fortissimo in marcatura, rende la vita impossibile al centravanti avversario. Ndicka può crescere ancora di più, e con Gasperini la Roma può subire sempre meno gol, perché i difensori hanno sempre il loro riferimento, ed è più facile rimanere incollato all’ avversario. Se in difesa non facciamo errori in costruzione difficilmente prendiamo imbucate dietro.
E te pareva
Ndicka ha una costanza di rendimento incredibile, è molto affidabile e le ha giocate praticamente tutte. Meno male che gioca ancora con noi
Un divieto di trasferta! Giusto per curiosità: ai tifosi del Nizza niente? Tutti agnellini mansueti?
Auguri al più grande giocatore della storia della Roma insieme a Bruno Conti.
tanti auguri capitano, campione di altri tempi…..,
ma ancora oggi faresti magna la polvere a tanti presunti calciatori
CAPITANO mi inchino a te con i doverosi AUGURI.
THE BEST!!!
FORZA ROMA
