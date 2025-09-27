FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 27 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:55 – Totti compie 49 anni, gli auguri della Roma

Il 27 settembre non è una data qualunque in casa Roma. Compie infatti gli anni Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. Il club ha celebrato l’ex capitano sui propri canali social: “Uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane. Primo per presenze e gol con la nostra maglia. Si scrive Totti, si legge Roma. Buon compleanno, capitano!”.

🇮🇹 Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane

📊 Primo per presenze e gol con la nostra maglia 👑 Si scrive TOTTI, si legge ROMA 💛❤️ 🎂 Buon compleanno, Capitano! 1️⃣0️⃣#ASRoma pic.twitter.com/juB3JxFPEL — AS Roma (@OfficialASRoma) September 27, 2025

Ore 11:20 – Roma-Verona, cancelli aperti dalle 12:30

La Roma affronterà domani il Verona alle ore 15:00, e come comunicato sul sito ufficiale del club, i cancelli dello stadio apriranno alle ore 12:30, con la raccomandazione di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio iniziale.

Ore 9:30 – Ndicka, la Roma ringrazia la mancata cessione

In estate la Roma chiedeva 40 milioni per la cessione di Evan Ndicka, cifra che avrebbe garantito una plusvalenza totale, visto l’arrivo a costo zero. Nessun club è arrivato a tanto e a Trigoria oggi ringraziano: sostituire un giocatore così sarebbe stato impossibile a costi sostenibili. (Corriere della Sera)

LEGGI ANCHE – Roma, idee Ilenikhena e Boadu per gennaio



Ore 9:30 – Roma, verso il divieto di trasferta a Glasgow

La UEFA ha aggiornato le sanzioni dopo gli scontri di Bilbao: 20.000 euro di multa e stop alla vendita di biglietti ai tifosi giallorossi per una gara europea. Il provvedimento, sospeso per due anni, rischia ora di scattare in occasione della trasferta del 6 novembre contro i Rangers, aggravato dai fatti di Nizza. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Roma, fasce protette



IN AGGIORNAMENTO…