FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

8
58

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 27 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:55 – Totti compie 49 anni, gli auguri della Roma

Il 27 settembre non è una data qualunque in casa Roma. Compie infatti gli anni Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. Il club ha celebrato l’ex capitano sui propri canali social: “Uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane. Primo per presenze e gol con la nostra maglia. Si scrive Totti, si legge Roma. Buon compleanno, capitano!”.

Ore 11:20 – Roma-Verona, cancelli aperti dalle 12:30

La Roma affronterà domani il Verona alle ore 15:00, e come comunicato sul sito ufficiale del club, i cancelli dello stadio apriranno alle ore 12:30, con la raccomandazione di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio iniziale.

Ore 9:30 – Ndicka, la Roma ringrazia la mancata cessione

In estate la Roma chiedeva 40 milioni per la cessione di Evan Ndicka, cifra che avrebbe garantito una plusvalenza totale, visto l’arrivo a costo zero. Nessun club è arrivato a tanto e a Trigoria oggi ringraziano: sostituire un giocatore così sarebbe stato impossibile a costi sostenibili. (Corriere della Sera)
LEGGI ANCHE – Roma, idee Ilenikhena e Boadu per gennaio

Ore 9:30 – Roma, verso il divieto di trasferta a Glasgow

La UEFA ha aggiornato le sanzioni dopo gli scontri di Bilbao: 20.000 euro di multa e stop alla vendita di biglietti ai tifosi giallorossi per una gara europea. Il provvedimento, sospeso per due anni, rischia ora di scattare in occasione della trasferta del 6 novembre contro i Rangers, aggravato dai fatti di Nizza. (Il Messaggero)
LEGGI ANCHE – Roma, fasce protette

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteL’ascesa, la Nazionale e poi la frenata: Pisilli, talento di casa in cerca di riscatto
Articolo successivoLIVE! GASPERINI: “Dovbyk deve migliorare atleticamente per compensare le mancanze tecniche. Turnover? Non voglio cambiare molto” (VIDEO)

8 Commenti

  1. Secondo me ad oggi Ndika si gioca con Bremer il titolo di difensore più forte della serie A.
    Incrociando le dita 🤞, a differenza del brasiliano ex toro ha dimostrato di essere di ferro e di poterle giocare tutte anche ogni 3 giorni.
    È l’unico giocatore tornato dalla coppa d’Africa senza bisogno di rifiatare (coppa d’Africa vinta e nella quale venne premiato come miglior difensore del torneo).
    Per effetto del bonus fiscale (lui ancora ne beneficia) al lordo costa meno di stipendio rispetto Mancini ed Hermoso (5,2 lordi contro 6,5).
    Considerato quanto sono stati pagati quest’anno Thiaw, gli anni scorsi Romero, Wesley Fofana etc.. per meno di 50 milioni è regalato.
    Visto che il suo contratto scade tra 2 anni e mezzo probabilmente sarà lui il sacrificato a giugno per far quadrare i conti, considerato anche che, essendo arrivato a parametro zero, il suo prezzo sarà plusvalenza totale. Fosse possibile me lo terrei stretto, ma nel caso auspico venga ceduto x almeno a quella cifra.

    • Bremer fa la differenza da solo in difesa, è fortissimo in marcatura, rende la vita impossibile al centravanti avversario. Ndicka può crescere ancora di più, e con Gasperini la Roma può subire sempre meno gol, perché i difensori hanno sempre il loro riferimento, ed è più facile rimanere incollato all’ avversario. Se in difesa non facciamo errori in costruzione difficilmente prendiamo imbucate dietro.

  3. Ndicka ha una costanza di rendimento incredibile, è molto affidabile e le ha giocate praticamente tutte. Meno male che gioca ancora con noi

  8. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome