Roma, attacco al potere

Oggi pomeriggio all’Olimpico la Roma affronta il Verona in una gara che vale più dei tre punti. Dopo le vittorie nel derby e a Nizza, i giallorossi cercano continuità per restare agganciati al vertice della classifica: con un successo, e complice il pareggio della Juventus, Gasperini aggancerebbe momentaneamente la vetta in attesa del big match tra Milan e Napoli.
La Roma arriva al confronto con numeri da squadra solida: miglior difesa del campionato, con un solo gol subito in quattro giornate, e un’identità tattica già chiara. Il problema, però, resta in avanti. Solo tre reti segnate in Serie A, e soprattutto due centravanti, Ferguson e Dovbyk, ancora a secco. Il tecnico non fa sconti: “Se la giocano sempre, partono alla pari”. Su Dovbyk, acquistato la scorsa estate per 35 milioni, il giudizio è sincero: “Sta crescendo atleticamente, ma deve migliorare tecnicamente”. L’ucraino, che lo scorso anno punì proprio il Verona, oggi avrà l’occasione per scrollarsi di dosso l’etichetta di corpo estraneo.
Non va meglio per Ferguson, chiamato a crescere dopo una carriera già segnata da infortuni. Il ventenne irlandese lavora molto per la squadra, creando spazi e raccordando la manovra, ma manca ancora il peso sotto porta che Gasperini chiede ai suoi attaccanti. E l’assenza degli infortunati Dybala e Bailey rende ancora più evidente il vuoto realizzativo.
Gasperini insiste sul lavoro collettivo: l’esempio citato è il gol di Mancini a Nizza, nato da un’azione corale. L’idea è quella di ampliare il gruppo di giocatori realmente affidabili. “Oggi c’è uno zoccolo duro di 8-9 uomini, ma dobbiamo integrarci con altri come Pellegrini, Rensch, Tsimikas”. Proprio su Pellegrini, reduce da due prove convincenti, il tecnico frena gli entusiasmi: “Ha dato una risposta importante, ma deve ritrovare continuità, forza e carattere”.
Chiarezza anche sul turnover: “Non sono per cambi troppo ampi. In questo periodo c’è bisogno di giocare con continuità e fissare situazioni di gioco. I cinque cambi a disposizione bastano”. Un messaggio che lascia trasparire la volontà di consolidare al più presto una base solida, ma anche la sensazione che il mercato estivo non abbia soddisfatto del tutto le sue richieste, soprattutto in attacco.
Con un Olimpico gremito, la Roma va a caccia della terza vittoria consecutiva. Vincere oggi significherebbe non solo alimentare i sogni di alta classifica, ma anche mandare un segnale chiaro: la squadra di Gasperini è pronta a crescere davvero, a patto che i suoi attaccanti inizino a fare ciò che sanno meglio, segnare.
Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport
oggi sarà una partita insidiosa… speriamo che come ogni volta non falliamo queste occasioni
Già, quanto vigili come questa abbiamo vissuto?
Al momento di spiccare il volo, cadi.
Speriamo non sia così anche oggi.
È vero che siamo solo a settembre e che la Roma non appare attrezzata per il primato ma nello sport spesso i successi arrivano per caso quando il gruppo è solido e crede in sé stesso ed è guidato da uno che ci capisce. Gli ingredienti ci sarebbero e vincere oggi sarebbe importantissimo affinché il gruppo creda nella proprie possibilità di competere.
Forza Roma.
quei punti in casa col torino… pesano come macigni.
❤️🧡💛
a me sinceramente Dovbyk inizia un po’ a stufare, 30 milioni per un giocatore senza personalità, un attaccante dovrebbe sempre provare a fare gol, dovrebbe sempre essere cattivo e provare a spaccare la porta. È troppo moscio. Giovedì mancini viene servito in area da Soule’ e poi mette al centro una palla per Dovbyk che però non ci arriva; di chi è la colpa?
una volta si diceva che l’attaccante “dettava il passaggio” non che l’aspettava
il nostro attaccante è un armadio di costituzione e come tutti i giocatori pesanti e alti ha bisogno di tempo per entrare in condizione.ste cose le sanno solo chi ha giocato a calcio.lo scorso anno ha fatto 17 goal. sono tanti .portate pazienza .
Invito te Adriano e tutti a ragionare con la propria testa. Non mi sembra che l’anno scorso si fosse posto in maniera così evidente il problema della tecnica e della personalità di Dobvik. C’erano certo voci critiche tra gli utenti ma non era all’ordine del giorno una sua cessione. Anzi il giocatore era oggettivamente un punto di forza della squadra. Sono bastate alcune scelte di Gasperini e alcune sue inopportune frasi estive per trasformare Dobvik in una replica di Fabio Junior. Artem è diventato improvvisamente un esubero scarso e poco tecnico da liquidare a tutti i costi. E questo forse può aver pesato nella psiche del giocatore che è apparso autore di prestazioni sempre poco brillanti. Il giocatore alla fine è rimasto perché non si è riusciti a cederlo in maniera adeguata. A questo punto mi chiedo qual è il senso di continuare a umiliarlo in conferenza come ha fatto ieri il Gasp? Stimolarne una reazione? Gasperini, lo sappiamo, è un grande tecnico ma non certo un bravo oratore. Vorrei ricordare le sue frasi su Lookman, il giocatore simbolo dell’atalanta, dopo che lo stesso aveva sbagliato un rigore: “Lookman è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto, anche in allenamento ha percentuali realizzative bassissime, li calcia veramente male”. Si può escludere categoricamente che quelle frasi abbiano avuto una qualche influenza sulla decisione di Lookman di cambiare aria in estate? E se fosse, il suo esser stato messo fuori rosa non è stato forse un danno per la Dea?
Ecco preferirei che Gasperini i suoi li difenda a spada tratta come in passato hanno fatto pubblicamente Ranieri o De Rossi: certi commenti, certe riflessioni critiche devono rimanere negli spogliatoi o in conversazioni private, non date in pasto alla stampa. Il rischio è che poi alla fine si crei tensione negli spogliatoi e che la Roma possa subire un danno patrimoniale. Come potrà la Roma cedere bene un giocatore il cui tecnico pubblicamente ne sottolinea i limiti tecnici?
È irlandese Ferguson, però
Infatti gli manca un pò di “birra” nelle gambe.
e di “Dovbyk, acquistato la scorsa estate” ne vogliamo parlare?
la “scorsa” estate è quella appena conclusa, a casa mia…
Daje!!!!!!🧡❤️🧡❤️
I dubbi di formazione sono per il braccetto di destra, dove c’è ballottaggio tra Celik ed Hermoso, nonché per l’attaccante di sinistra, dove il ballottaggio sarà tra Pellegrini ed El Shaarawy.
Schiererei il turco, reduce dall’ennesima buona prestazione da braccetto di destra, il quale contribuisce maggiormente alla spinta sulla fascia ed è più veloce, quindi più adatto ad affrontare gli attaccanti del Verona.
Per l’attaccante di sinistra ipotizzo un’alternanza tra i due, con il faraone favorito per partire dall’inizio.
Forse, viste le buone prestazioni in coppa, le altre sorprese potrebbero arrivare dagli esterni di fascia, dove Rensch e Tsimikas contendono il posto ai titolari Wesley ed Angelino.
Visto il discorso del mister mi aspetto però una scelta all’insegna della continuità, quindi con il brasiliano e lo spagnolo di nuovo titolari sulle fasce.
Al centro dell’attacco rivedremo Ferguson.
In ogni caso occasione da non perdere.
Con la vittoria mal che vada saremmo secondi, in caso di vittoria del Milan contro il Napoli primi a parimerito.
Abbiamo un’occasione ghiotta ma prestiamo attenzione. Il Verona è squadra ostica, fisica ma anche di buona qualità. Il loro DS Sogliano è a mio avviso in questo momento il migliore della serie A. Smonta e rimonta ogni anno la rosa senza indebolirla. Quest’estate ha fatto autentici capolavori spendendo quasi niente. Hanno perso per infortunio un gran talento come Suslov ma Serdar non lo sta facendo rimpiangere e davanti Gift Orban è tanta roba e un pericolo costante per la sua tecnica ed incredibile velocità. Quindi vietato distrarsi!
oggi potrebbe essere l’occasione giusta per farli giocare insieme
ma che ce frega del centravanti , c’avemo mancini !
Allora sulla questione della sinistra
Si Elsha sara’ anche .meno .efficient nei goalrispetto a prima.ma la fascia ha piu equilibrio.Con il pellegrini di adesso .forse piu offensiva quindi Gasp li alterna
