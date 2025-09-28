Lille decimato, Genesio perde anche il portiere: allarme in vista della Roma

Infermeria piena per il Lille, prossima avversaria della Roma in Europa League. La squadra di Bruno Genesio, reduce dal debutto europeo vinto a fatica contro i norvegesi del Brann (2-1), continua a fare la conta degli indisponibili. Giovedì in Coppa i francesi hanno dovuto rinunciare ad Alexsandro, Perraud, Touré, Raghouber, Meunier e Benjamin André, oltre ai due esclusi dalla lista UEFA André Gomes ed Ethan Mbappé.

Un quadro già complicato, che non accenna a migliorare. In vista della sfida di campionato di oggi pomeriggio contro il Lione di Paulo Fonseca (ore 17:15), il Lille perde anche il portiere titolare Berke Ozer, arrivato in estate dall’Eyüpspor e costretto al forfait. Toccherà quindi al secondo Arnaud Bordart, classe 2003, difendere i pali per la prima volta da titolare.

Nonostante le tante defezioni, l’avvio di stagione resta positivo: dopo il 2-2 all’esordio contro il Brest, sono arrivate tre vittorie consecutive con Monaco (1-0), Lorient (clamoroso 7-1 in trasferta) e Tolosa (2-1). L’unica frenata è il 3-0 subito in casa del Lens il 20 settembre. Poi il successo sofferto in Europa League, deciso dall’eterno Olivier Giroud, che a dieci minuti dalla fine ha firmato il gol vittoria.

Ora per il Lille arriva il doppio banco di prova: da un lato l’incrocio con Fonseca, che potrebbe valere il sorpasso a 13 punti in Ligue 1; dall’altro la trasferta all’Olimpico contro la Roma, dove Genesio spera di recuperare almeno qualcuno dei suoi uomini chiave. Per il momento, però, l’infermeria resta piena.

