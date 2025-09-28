Lille decimato, Genesio perde anche il portiere: allarme in vista della Roma

Infermeria piena per il Lille, prossima avversaria della Roma in Europa League. La squadra di Bruno Genesio, reduce dal debutto europeo vinto a fatica contro i norvegesi del Brann (2-1), continua a fare la conta degli indisponibili. Giovedì in Coppa i francesi hanno dovuto rinunciare ad Alexsandro, Perraud, Touré, Raghouber, Meunier e Benjamin André, oltre ai due esclusi dalla lista UEFA André Gomes ed Ethan Mbappé.
Un quadro già complicato, che non accenna a migliorare. In vista della sfida di campionato di oggi pomeriggio contro il Lione di Paulo Fonseca (ore 17:15), il Lille perde anche il portiere titolare Berke Ozer, arrivato in estate dall’Eyüpspor e costretto al forfait. Toccherà quindi al secondo Arnaud Bordart, classe 2003, difendere i pali per la prima volta da titolare.
Nonostante le tante defezioni, l’avvio di stagione resta positivo: dopo il 2-2 all’esordio contro il Brest, sono arrivate tre vittorie consecutive con Monaco (1-0), Lorient (clamoroso 7-1 in trasferta) e Tolosa (2-1). L’unica frenata è il 3-0 subito in casa del Lens il 20 settembre. Poi il successo sofferto in Europa League, deciso dall’eterno Olivier Giroud, che a dieci minuti dalla fine ha firmato il gol vittoria.
Ora per il Lille arriva il doppio banco di prova: da un lato l’incrocio con Fonseca, che potrebbe valere il sorpasso a 13 punti in Ligue 1; dall’altro la trasferta all’Olimpico contro la Roma, dove Genesio spera di recuperare almeno qualcuno dei suoi uomini chiave. Per il momento, però, l’infermeria resta piena.
Fonte: Il Romanista
ma sta bene questo in foto?
❤️🧡💛
pare il nonno di Fonseca
È la faccia di uno a cui hanno detto che deve giocare con tutti i panchinari
Quando ho visto la foto ho pensato alla canzone di Pinocchio.
“Come è triste l’uomo solo che si guarda nello specchio….”
bisogna non sottovalutare la partita anche se saranno decimati, se no facciamo la fine fatta col Torino
concorso
tra l’altro il fatto che gioca un portiere all’ esordio da titolare non significa che sia una sega anzi potrebbero scoprire un fenomeno
quindi testa bassa e affrontare tutti come fossero il Liverpool
5 partite in campionato 8 gol subiti. Mi aspetto una vittoria, anche di misura ma una vittoria. Mi preoccupa Giroud, che sta facendo la differenza con i francesi
oggi tocca a li scaligeri, dopo ‘e 17 cominciamo a penzá a voi…
