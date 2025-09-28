Lille decimato, Genesio perde anche il portiere: allarme in vista della Roma

8
75

Infermeria piena per il Lille, prossima avversaria della Roma in Europa League. La squadra di Bruno Genesio, reduce dal debutto europeo vinto a fatica contro i norvegesi del Brann (2-1), continua a fare la conta degli indisponibili. Giovedì in Coppa i francesi hanno dovuto rinunciare ad Alexsandro, Perraud, Touré, Raghouber, Meunier e Benjamin André, oltre ai due esclusi dalla lista UEFA André Gomes ed Ethan Mbappé.

Un quadro già complicato, che non accenna a migliorare. In vista della sfida di campionato di oggi pomeriggio contro il Lione di Paulo Fonseca (ore 17:15), il Lille perde anche il portiere titolare Berke Ozer, arrivato in estate dall’Eyüpspor e costretto al forfait. Toccherà quindi al secondo Arnaud Bordart, classe 2003, difendere i pali per la prima volta da titolare.
LEGGI ANCHE – Roma, attacco al potere

Nonostante le tante defezioni, l’avvio di stagione resta positivo: dopo il 2-2 all’esordio contro il Brest, sono arrivate tre vittorie consecutive con Monaco (1-0), Lorient (clamoroso 7-1 in trasferta) e Tolosa (2-1). L’unica frenata è il 3-0 subito in casa del Lens il 20 settembre. Poi il successo sofferto in Europa League, deciso dall’eterno Olivier Giroud, che a dieci minuti dalla fine ha firmato il gol vittoria.

Ora per il Lille arriva il doppio banco di prova: da un lato l’incrocio con Fonseca, che potrebbe valere il sorpasso a 13 punti in Ligue 1; dall’altro la trasferta all’Olimpico contro la Roma, dove Genesio spera di recuperare almeno qualcuno dei suoi uomini chiave. Per il momento, però, l’infermeria resta piena.

Fonte: Il Romanista

LEGGI ANCHE – Monza, panchina a rischio per Bianco: spunta l’ipotesi De Rossi

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma, attacco al potere
Articolo successivoMonza, panchina a rischio per Bianco: spunta l’ipotesi De Rossi

8 Commenti

    • concorso
      tra l’altro il fatto che gioca un portiere all’ esordio da titolare non significa che sia una sega anzi potrebbero scoprire un fenomeno

      quindi testa bassa e affrontare tutti come fossero il Liverpool

  3. 5 partite in campionato 8 gol subiti. Mi aspetto una vittoria, anche di misura ma una vittoria. Mi preoccupa Giroud, che sta facendo la differenza con i francesi

  5. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome