Monza, panchina a rischio per Bianco: spunta l’ipotesi De Rossi

Il futuro di Paolo Bianco sulla panchina del Monza è in bilico dopo la sconfitta contro il Padova. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico è a forte rischio esonero e la società brianzola sta valutando i possibili sostituti.

Tra i nomi circolati spunta anche quello di Daniele De Rossi. L’attuale allenatore della Roma, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, guadagna 3,3 milioni di euro a stagione grazie al triennale firmato nel 2024. Un suo eventuale approdo al Monza rappresenterebbe per i Friedkin anche un modo per alleggerire i costi legati all’ingaggio.

LEGGI ANCHE – Addio a Furio Focolari, voce storica del giornalismo sportivo



Per De Rossi, si tratterebbe di un ritorno in Serie B dopo l’esperienza alla Spal di due anni fa. Per ora nessuna decisione è stata presa, ma la posizione di Bianco resta traballante e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Fonte: Sky Sport

LEGGI ANCHE – Lille decimato, Genesio perde anche il portiere: allarme in vista della Roma