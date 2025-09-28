Monza, panchina a rischio per Bianco: spunta l’ipotesi De Rossi

Il futuro di Paolo Bianco sulla panchina del Monza è in bilico dopo la sconfitta contro il Padova. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico è a forte rischio esonero e la società brianzola sta valutando i possibili sostituti.
Tra i nomi circolati spunta anche quello di Daniele De Rossi. L’attuale allenatore della Roma, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, guadagna 3,3 milioni di euro a stagione grazie al triennale firmato nel 2024. Un suo eventuale approdo al Monza rappresenterebbe per i Friedkin anche un modo per alleggerire i costi legati all’ingaggio.
LEGGI ANCHE – Addio a Furio Focolari, voce storica del giornalismo sportivo
Per De Rossi, si tratterebbe di un ritorno in Serie B dopo l’esperienza alla Spal di due anni fa. Per ora nessuna decisione è stata presa, ma la posizione di Bianco resta traballante e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.
Fonte: Sky Sport
LEGGI ANCHE – Lille decimato, Genesio perde anche il portiere: allarme in vista della Roma
Se..
Una società che paga 3mln un mister in serie B..
perché 3 milioni? sarebbe un nuovo contratto, con cifre da concordare
in bocca al lupo a DDR 💛♥️
Sei amico di Di Cagno vero? ahahahahahah ahahahahahah
Be
credo che per Daniele.sarebbe un buon club nel quale rilanciarsi
il Monza vuole sicuramente puntare alla serie e la nuova proprietà sembra voler mettere in piedi qualcosa di simile al Sassuolo degli ultimi 10 anni.. quindi per Daniele sarebbe una opportunità da prendere anche sacrificando uno stipendio importante
DDR, se la notizia ha fondamento, farà le sue considerazioni. È in una posizione di vantaggio ancora per questa e per la prossima stagione. Prima rientra in panchina e prima potrebbe dimostrare il suo valore. Ma se sbaglia ancora progetto poi si ritrova in fondo alla salita.
Ecco, il problema è la rinuncia ad uno stipendio importante!
è un Monza sempre meno forte, De Rossi difficilmente potrebbe fare bene con quei giocatori. Però è molto bravo a scegliere i giocatori, può consigliare giovani bravi da cui fare ripartire il club. Tuttavia non avrebbe tempo per sbagliare e mettere in atto principi diversi
Non ce lo vedo proprio un De Rossi che rinuncia a 6 milioni sicuri per amore della sfida. Rimarrà a libro paga per altri 2 anni, inutile covare illusioni.
romanità
seecondo me ddr aspetta il real madrid o lo united e quella la sua dimensione
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.