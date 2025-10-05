Chi va sul dischetto? In pole c’è Pellegrini, Cristante sorpassa Soulè

Dopo i tre errori dal dischetto contro il Lille, la questione dei rigoristi torna di stretta attualità in casa Roma. Paulo Dybala, cecchino infallibile con 17 centri su 17, partirà dalla panchina a Firenze.

In sua assenza, il primo rigorista designato sarà Lorenzo Pellegrini. Se il capitano non fosse in campo, toccherebbe ad Artem Dovbyk, nonostante i due errori di giovedì.

Segue nelle gerarchie il centrocampista e capitano Bryan Cristante, che ha scavalcato Matías Soulé dopo il brutto errore dell’argentino contro il Lille.

Fonte: Il Messaggero