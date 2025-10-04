Fiorentina-Roma: le ultime dai campi, le formazioni e il probabile risultato

Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, va in scena Fiorentina-Roma, match valido per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Una sfida che promette spettacolo: i viola di Stefano Pioli cercano la prima vittoria casalinga, mentre la Roma di Gasperini vuole confermarsi dopo l’ottimo avvio di campionato.

Infortuni e squalifiche

La Fiorentina non potrà contare su Lamptey e nemmeno su Sohm, che Pioli non in extremis. Nessuno squalificato tra i viola. In casa Roma out Angelino, colpito dall’influenza. Da segnalare il recupero di Dybala, che partirà dalla panchina, ancora ai box invece Bailey, che punta a rientrare tra i convocati per Roma-Inter. Per i viola Gasperini non ha defezioni da squalifica.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile anche in streaming su tutti i dispositivi e sul canale DAZN 1 (Sky). Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 5 ottobre 2025.

Quote e pronostico

I bookmaker danno leggermente favorita la Roma: il successo giallorosso oscilla tra 2.45 e 2.48, mentre la vittoria della Fiorentina si trova a quota 2.90-3.10. Il pareggio è quotato intorno a 3.15-3.30. Il pronostico più probabile è una vittoria della Roma in una gara comunque equilibrata e con entrambe le squadre a segno. Il risultato più probabile è il pareggio 1-1, con le relative quote che oscillano tra 5.80 e 6.00 sui principali siti di scommesse.

Molti analisti segnalano anche una possibile vittoria di misura della Roma (1-0 o 2-1), mentre quasi tutti prevedono una partita con pochi gol, segno Under 2.5. La squadra di Gasperini arriva da 4 successi nelle ultime 5, mentre i viola inseguono ancora la prima gioia davanti al pubblico del Franchi.

Le probabili formazioni

Pioli conferma il 3-5-2 e ritrova Moise Kean, assente in Conference per squalifica: l’attaccante azzurro farà coppia con Piccoli, in vantaggio su Gudmundsson. A centrocampo spazio a Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fazzini, con Dodò e Gosens sugli esterni. In difesa il terzetto formato da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri davanti a Terracciano. Out Lamptey e Sohm.

Gasperini dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. In difesa confermati Celik, Mancini e Ndicka, mentre a centrocampo torna Wesley dal 1’, affiancato da Cristante, Koné e Tsimikas. Sulla trequarti Pellegrini e Soulé sono in pole per supportare Dovbyk, con Dybala pronto a subentrare dalla panchina. Nessuno squalificato tra i giallorossi.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Andrea Colombo

Assistenti: Perrotti, Moro

Quarto uomo: Massimi

VAR: Chiffi

AVAR: Gariglio

Giallorossi.net – T. De Cortis

