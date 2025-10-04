FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 4 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasperini, relax in vista della Fiorentina

Tra la sconfitta con il Lille e la preparazione della gara con la Fiorentina, Gian Piero Gasperini si gode la città. Il tecnico giallorosso si è concesso una serata alla scoperta della cucina romana: questa sera Gasp è stato a cena nel noto ristorante ‘La Villetta dal 1940’.

Ore 9:15 – Trecento tifosi giallorossi al Franchi

Da un Franchi spettrale (appena 8mila presenti contro il Sigma Olomouc) si passerà a un impianto pieno per quanto possibile: più di 19mila spettatori presenti (sold out fissato a 22mila biglietti venduti), esaurito anche il settore ospiti, con 300 tifosi giallorossi. (Corsport)

Ore 8:20 – Dybala, i dubbi della Roma

L’intenzione dell’ entourage di Dybala è quella di spalmare l’attuale stipendio da 8 milioni su altri due anni, ma al momento non è un’ipotesi che la Roma prende in considerazione. Il club vuole capire che contributo riuscirà a dare Dybala al progetto di Gasperini, non in che modalità ma con quanta continuità. (Tuttosport)

