SOULÈ: “Era importante rialzarci dopo giovedì. Dobbiamo provare a vincerle tutte”

Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Fiorentina-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Franchi.

Quanto conta questa vittoria?

“Molto importante questa vittoria. Dal punto di vista è andata bene dopo quanto successo giovedì. Era importante rialzarci, pensiamo alle prossime partite che sono importanti. Ora abbiamo due settimane per continuare a migliorare”.

Dove può arrivare questa Roma?

“Dobbiamo provare a vincere tutte le partite. Oggi è stata difficile, pensiamo partita dopo partita con l’obiettivo di migliorare”.

