PIOLI: “La Roma ha vinto creando meno. Noi lontanissimi da loro, ma oggi non ho visto questa distanza”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Franchi contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

La prestazione?

“Abbiamo fatto la partita con grande generosità e con la giusta compattezza e qualità. I dettagli hanno fatto la differenza, la Roma ha fatto due gol con meno occasioni di noi. Dispiace enormemente per giocatori e tifosi, è un inizio molto delicato. La squadra ha dimostrato di avere valori. La Roma è lontanissima da noi, ma dal punto di vista della qualità e della forza non siamo così lontani. Dobbiamo sistemare i dettagli e i particolari. La Roma ha vinto sempre con un gol di scarto e significa che stanno addosso, dentro, vicino e concedono poco. La Roma ha la miglior difesa d’Europa e noi abbiamo creato tante occasioni. La prestazione c’è, il risultato no. Dobbiamo lavorare ancora meglio”.

Gudmundsson sembra essere ancora un po’ fuori dalla squadra…

“Ha qualità e può fare di più in attacco. Non è fuori, oggi non è stato così incisivo ma ha lavorato. Poi sotto di un gol ho deciso di toglierlo per mettere un attaccante in più per avere più presenza. Dobbiamo crescere tutti per cercare di ottenere i punti che ci servono”.

Nel futuro vede più il doppio trequartista o la doppia punta?

“Dipenderà molto dalla nostra condizione e dallo schieramento degli avversari. Abbiamo attaccanti forti e oggi per la prima volta li abbiamo messi in condizione di creare occasioni. Siamo stati tanto pericolosi contro un avversario di livello. Viviamo di risultati nonostante la buona prestazione. Non meritavamo la sconfitta vista la prestazione”.

È preoccupato per il suo futuro?

“Il mio futuro non è un problema, dobbiamo trovare quei risultati che possiamo ottenere. Siamo uniti, sappiamo che abbiamo un calendario difficile ma abbiamo la qualità e la forza per superare le prove che ci aspettano”.

