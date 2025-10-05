BALDANZI: “Felici per il primo posto, ma conta il piazzamento finale. Mi sento centrale, ci sarà spazio per tutti”

1
17

Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Fiorentina-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Franchi.

Quanto ti senti importante in questo gruppo?
“Mi sento centrale come tutti i giocatori. Ci sarà spazio per tutti viste le tantissime partite. Oggi gara difficile da portare a casa, abbiamo lottato e abbiamo vinto in un campo difficile. Siamo molto contenti”.

Come procede la crescita con Gasperini?
“Mi chiede di fare la doppia fase e mi trovo molto bene. Abbiamo tanti giocatori forti in fase offensiva, quindi è giusto sacrificarsi in fase difensiva se si vuole stare in una squadra così forte. Dobbiamo continuare così e fare il massimo per restare lassù”.

Siete primi in classifica: che ambizioni avete?
“La classifica in questo momento conta veramente poco. Dobbiamo cercare di restare lassù alla fine e non ora. Meglio così, ma dobbiamo lavorare e migliorare sempre di più per provare a rimanere lì. Questa è la cosa più difficile”.
LEGGI ANCHE – Soulè: “Dobbiamo provare a vincerle tutte”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteGASPERINI: “Roma prima? Non ci avevano dato credito. Premio grande ai ragazzi, sappiamo cosa migliorare”
Articolo successivoBailey verso il rientro, il padre-agente carica: “Porterà la Roma a vette mai immaginate”

1 commento

  1. Bravo Baldanzi. Dichiarazioni equilibrate e con la giusta modestia. L’impegno c’è; migliorerà anche lui. E comunque è importante farlo giocare con una certa continuità. Se crea valore; o, almeno, non lo si distrugge.

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome