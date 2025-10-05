BALDANZI: “Felici per il primo posto, ma conta il piazzamento finale. Mi sento centrale, ci sarà spazio per tutti”

Tommaso Baldanzi parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Fiorentina-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Franchi.

Quanto ti senti importante in questo gruppo?

“Mi sento centrale come tutti i giocatori. Ci sarà spazio per tutti viste le tantissime partite. Oggi gara difficile da portare a casa, abbiamo lottato e abbiamo vinto in un campo difficile. Siamo molto contenti”.

Come procede la crescita con Gasperini?

“Mi chiede di fare la doppia fase e mi trovo molto bene. Abbiamo tanti giocatori forti in fase offensiva, quindi è giusto sacrificarsi in fase difensiva se si vuole stare in una squadra così forte. Dobbiamo continuare così e fare il massimo per restare lassù”.

Siete primi in classifica: che ambizioni avete?

“La classifica in questo momento conta veramente poco. Dobbiamo cercare di restare lassù alla fine e non ora. Meglio così, ma dobbiamo lavorare e migliorare sempre di più per provare a rimanere lì. Questa è la cosa più difficile”.

LEGGI ANCHE – Soulè: “Dobbiamo provare a vincerle tutte”