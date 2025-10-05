FIORENTINA-ROMA 1-2: le pagelle

Non si ferma la corsa della Roma, con i giallorossi che inguaiano la Fiorentina passando per 2 a 1 al Franchi. Vittoria in rimonta grazie alle reti di Soulè e Cristante.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Franchi per affrontare i toscani nel match valido per la sesta giornata di campionato:
Svilar 5,5 – Ebbene sì, è umano anche lui. Non perfetto sul tiro potente di Kean, ma sole e vento possono averlo disturbato. Poi sono i legni a salvarlo.
Celik 7,5 – Si scontra in modo goffo con Mancini, favorendo la rete di Kean. Ma nel corso dei novanta minuti la sua prestazione è monumentale. Polmoni d’acciaio e corsa inesauribile.
Mancini 6,5 – Pomeriggio non facile per il difensore giallorosso. Kean gli rende la vita molto difficile, ma lui piano piano riesce a prendergli le misure e a limitare la sua pericolosità.
Ndicka 6 – Brutto primo tempo, ma giganteggia nella ripresa quando si tratta di battagliare in area.
Wesley 6,5 – Appare ancora un po’ arruffone, ma anche efficace. Serve un bel cross per Dovbyk solo da spingere in porta, ma l’ucraino manca l’appuntamento. Prezioso nelle chiusure difensive. Dall’80’ Ziolkowski sv.
Konè 7 – Mette lo zampino nell’azione che porta al pari di Soulè. Tanto lavoro in mezzo al campo, giocatore troppo prezioso per l’equilibrio della squadra.
Cristante 7 – Pronti via, e si becca subito un giallo. Potrebbe condizionarlo, ma lui reagisce con un bel gol e qualche bel pallone sradicato in mediana. Nella ripresa cala fisicamente, e perde qualche pallone di troppo facendo arrabbiare Gasperini. Ma ci sta.
Tsimikas 6 – Qualche sbavatura, ma tutto sommato se la cava nel duello non facile con Dodò. Dal 67′ Rensch 6 – Ingresso così così, ma gioca da adattato a sinistra.
Soulè 7,5 – Gol e assist a referto. Poco altro da aggiungere Dall’80’ El Aynaoui sv.
Baldanzi 5,5 – Poteva essere la sua partita, ma non lo è stata. Dal 58′ Pellegrini 6 – Non molta ciccia, ma prezioso nel giro palla finale.
Dovbyk 6 – Fallisce un gol che dovrebbe essere nelle sue corde, ma serve anche un assist non banale per la rete del momentaneo 1 a 1 che dà la scossa alla squadra. Appare in lenta crescita, ma resta da migliorare notevolmente l’intesa con i compagni. Dal 58′ Dybala 6,5 – Agisce da falso nove, il suo compito è principalmente quello di mettere la sua qualità a disposizione della squadra. Oltre mezzora per rimettere benzina nel motore in vista della sosta.
GIAN PIERO GASPERINI 8 – La sensazione nettissima è che stia ottenendo davvero il massimo da questa squadra. Vittoria pesante, specialmente perchè arriva per la prima volta in rimonta. La vetta della classifica alla pausa di ottobre è da applausi.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
