Sabatini incorona Gasperini: “Ottavo re di Roma. Massara bravo anche nell’austerità”

Walter Sabatini torna a parlare della Roma e lo fa con parole dense di affetto e ammirazione per il nuovo corso giallorosso. Intervenuto ai microfoni di “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento, l’ex direttore sportivo ha incoronato Gian Piero Gasperini come nuovo leader del progetto.

“Gasp ottavo re di Roma? Questo succederà per i suoi meriti nel guidare un gruppo di lavoro e perché Roma, come città, ha bisogno di un imperatore, di un re”, ha dichiarato Sabatini, che ha poi analizzato i progressi della squadra: “Vedo la Roma migliorare di partita in partita e diventare più solida. Deve trovare immediatezza nelle conclusioni, poi sarà protagonista. In attacco non è un problema di un singolo calciatore, ma di reparto. Migliorerà, perché Gasperini ha sempre valorizzato i giocatori”.

Sabatini ha speso parole importanti anche per Ricky Massara, attuale direttore sportivo giallorosso: “La Roma sarà sempre la mia squadra. Massara ha lavorato tanto con me, poi ha dimostrato di essere bravo in autonomia, vincendo lo scudetto al Milan. Spero possa riuscirci anche a Roma con tempo e pazienza. È difficile operare in un regime di austerità obbligata dal fair play finanziario, ma Massara riuscirà a superare questa fase”.

Fonte: Rai GR Parlamento

