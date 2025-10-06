Serie A, date e orari fino alla 20esima giornata: ecco quando la Roma sfiderà Napoli, Juve, Atalanta e Milan

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari dalla tredicesima alla ventiduesima giornata. I big match che la Roma affronterà contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan sono stati fissati rispettivamente: domenica 30 novembre alle 20:45, sabato 20 dicembre alle 20:45, sabato 3 gennaio alle 20:45 e domenica 25 gennaio alle 20:45. Ecco il programma completo.
Tredicesima giornata
venerdì 28 novembre
20:45 | Como – Sassuolo
sabato 29 novembre
15:00 | Genoa – Verona
15:00 | Parma – Udinese
18:00 | Juventus – Cagliari
20:45 | Milan – Lazio
domenica 30 novembre
12:30 | Lecce – Torino
15:00 | Pisa – Inter
18:00 | Atalanta – Fiorentina
20:45 | Roma – Napoli
lunedì 1 dicembre
20:45 | Bologna – Cremonese
Quattordicesima giornata
sabato 6 dicembre
15:00 | Sassuolo – Fiorentina
18:00 | Inter – Como
20:45 | Verona – Atalanta
domenica 7 dicembre
12:30 | Cremonese – Lecce
15:00 | Cagliari – Roma
18:00 | Lazio – Bologna
20:45 | Napoli – Juventus
lunedì 8 dicembre
15:00 | Pisa – Parma
18:00 | Udinese – Genoa
20:45 | Torino – Milan
Quindicesima giornata
venerdì 12 dicembre
20:45 | Lecce – Pisa
sabato 13 dicembre
15:00 | Torino – Cremonese
18:00 | Parma – Lazio
20:45 | Atalanta – Cagliari
domenica 14 dicembre
12:30 | Milan – Sassuolo
15:00 | Fiorentina – Verona
15:00 | Udinese – Napoli
18:00 | Genoa – Inter
20:45 | Bologna – Juventus
lunedì 15 dicembre
20:45 | Roma – Como
Sedicesima giornata
sabato 20 dicembre
18:00 | Lazio – Cremonese
20:45 | Juventus – Roma
domenica 21 dicembre
12:30 | Cagliari – Pisa
15:00 | Sassuolo – Torino
18:00 | Fiorentina – Udinese
20:45 | Genoa – Atalanta
mercoledì 14 gennaio
18:30 | Napoli – Parma
20:45 | Inter – Lecce
giovedì 15 gennaio
18:30 | Verona – Bologna
20:45 | Como – Milan
Diciassettesima giornata
sabato 27 dicembre
12:30 | Parma – Fiorentina
15:00 | Lecce – Como
15:00 | Torino – Cagliari
18:00 | Udinese – Lazio
20:45 | Pisa – Juventus
domenica 28 dicembre
12:30 | Milan – Verona
15:00 | Cremonese – Napoli
18:00 | Bologna – Sassuolo
20:45 | Atalanta – Inter
lunedì 29 dicembre
20:45 | Roma – Genoa
Diciottesima giornata
venerdì 2 gennaio
? 20:45 | Cagliari – Milan
sabato 3 gennaio
? 12:30 | Como – Udinese
? 15:00 | Genoa – Pisa
? 15:00 | Sassuolo – Parma
? 18:00 | Juventus – Lecce
? 20:45 | Atalanta – Roma
domenica 4 gennaio
? 12:30 | Lazio – Napoli
? 15:00 | Fiorentina – Cremonese
? 18:00 | Verona – Torino
? 20:45 | Inter – Bologna
Diciannovesima giornata
martedì 6 gennaio
? 15:00 | Pisa – Como
? 18:00 | Lecce – Roma
? 20:45 | Sassuolo – Juventus
mercoledì 7 gennaio
? 18:30 | Bologna – Atalanta
? 18:30 | Napoli – Verona
? 20:45 | Lazio – Fiorentina
? 20:45 | Parma – Inter
? 20:45 | Torino – Udinese
giovedì 8 gennaio
? 18:30 | Cremonese – Cagliari
? 20:45 | Milan – Genoa
Ventesima giornata
sabato 10 gennaio
? 15:00 | Como – Bologna
? 15:00 | Udinese – Pisa
? 18:00 | Roma – Sassuolo
? 20:45 | Atalanta – Torino
domenica 11 gennaio
? 12:30 | Lecce – Parma
? 15:00 | Fiorentina – Milan
? 18:00 | Verona – Lazio
? 20:45 | Inter – Napoli
lunedì 12 gennaio
? 18:30 | Genoa – Cagliari
? 20:45 | Juventus – Cremonese
Ventunesima giornata
venerdì 16 gennaio
? 20:45 | Pisa – Atalanta
sabato 17 gennaio
? 15:00 | Udinese – Inter
? 18:00 | Napoli – Sassuolo
? 20:45 | Cagliari – Juventus
domenica 18 gennaio
? 12:30 | Parma – Genoa
? 15:00 | Bologna – Fiorentina
? 18:00 | Torino – Roma
? 20:45 | Milan – Lecce
lunedì 19 gennaio
? 18:30 | Cremonese – Verona
? 20:45 | Lazio – Como
Ventiduesima giornata
venerdì 23 gennaio
? 20:45 | Inter – Pisa
sabato 24 gennaio
? 15:00 | Como – Torino
? 18:00 | Fiorentina – Cagliari
? 20:45 | Lecce – Lazio
domenica 25 gennaio
? 12:30 | Sassuolo – Cremonese
? 15:00 | Atalanta – Parma
? 15:00 | Genoa – Bologna
? 18:00 | Juventus – Napoli
? 20:45 | Roma – Milan
lunedì 26 gennaio
? 20:45 | Verona – Udinese
Fonte: legaseriea.it