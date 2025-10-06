ULTIMA ORA – Contusione per Wesley, non parte per il Brasile

Wesley non partirà per il Brasile e resterà a disposizione della Roma. Il laterale classe 2003 era stato convocato da Carlo Ancelotti per la Seleção, già qualificata al prossimo Mondiale, ma un colpo rimediato contro la Fiorentina ha cambiato i piani.

Il difensore giallorosso ha preferito rinunciare alla trasferta in patria per recuperare a Trigoria. La decisione, presa di comune accordo con lo staff medico brasiliano, consentirà a Gasperini di contare su di lui già nei prossimi giorni, mentre gran parte della rosa è in viaggio con le rispettive nazionali.

Per la Roma si tratta di una buona notizia: Wesley sfrutterà la pausa per smaltire la contusione e farsi trovare pronto in vista del ritorno in campo contro l’Inter. In un momento in cui la squadra vola ed è prima in classifica con il Napoli, ogni dettaglio è prezioso per Gasp.

